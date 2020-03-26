【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

時尚產業或流行產業少有利用專利來保護其創新設計，不過，美國著名的伴娘禮服設計師Jenny Yoo（JY）選擇以設計專利和商標來保護她的創新設計。2012年，她推出被稱為「Aiden」和「Annabelle」經由連接到禮服腰部的前、後各兩條可轉換薄紗飾條的重新配置及組合，可為一件衣服提供多種不同的外觀樣式（如圖1）。

※本文摘錄自[從伴娘禮服設計探討設計專利權範圍解讀與申請歷史禁反言]

JY認為她的禮服設計與其他敞篷禮服不同，也意識到可轉換禮服設計是新穎且獨特的裝飾性設計、也有功能性的創新，應藉由智慧財產權來保護她的創新設計，於是，JY提出設計專利和發明專利申請。

圖1：JY公司的Aidan及Annablelle系列的禮服

可轉換禮服設計的商業競爭和侵權訴訟

JY推出這款輕質材料的可轉換禮服設計與眾不同，改變了消費者對新娘和伴娘禮服的看法，評論員與分析師甚至將這禮服稱為「遊戲規則改變者」。這款禮服在美國各地的主要百貨商店、新娘商店和精品店中銷售，大受歡迎。很快的，JY的競爭對手David's Bridal公司、Essense of Australia公司（Essense公司）、紐約品牌Faviana以及Watters Designs公司等也開始販售可轉換的伴娘禮服（如圖2）。

圖2：Watters Designs公司銷售的可轉換禮服系列

2016年起，JY對David's Bridal公司提起侵權訴訟，指控其幾乎複製了她的伴娘禮服設計（如圖3）。另外，JY也對Watters Designs公司、紐約品牌Faviana和Essense公司提起了類似的侵權訴訟。本文僅分析及討論侵權訴訟中與設計專利侵權相關的議題，例如：設計專利申請歷史檔案、禁反言、不明確性的專利無效、以及設計專利權範圍解讀的相關因素。

圖3：David's Bridal銷售的可轉換禮服系列

設計專利申請和相關歷史檔案

JY認為「Aidan」和「Annabelle」伴娘禮服具有裝飾性特徵，例如：腰部附有前後各兩條可轉換薄紗襟翼飾條，這些飾條可完美無縫地融合到禮服中。2012年2月，JY向USPTO申請了禮服的設計專利，JY也認為這些禮服設計具有識別性，也提出商標以及商業外觀的申請。

D120專利的申請歷史檔案

2012年2月13日，JY提出序號29/395,548「可轉換的禮服」的申請，其中包含11張圖式（如圖4）。審查人員認為，（1）Fig.1-4,6,7,11是屬於第1群組的第1個實施例，揭露的是一件外觀相同的短禮服裙設計；Fig.5,8-10是屬於第2群組的第2個實施例。（2）兩個實施例的可專利性是可區別的，應該分案申請。審查人員建議申請人選擇第1群組，因為第2群組缺乏足夠的視圖。

圖4：JY公司的29/395,548申請案的原始圖式

2013年9月，JY同意選擇第1群組的Fig.1-4,6,7,11等7張圖，將圖式重新編號、修改了圖式說明，也同意刪除第2群組的Fig.5,8-10。不過，審查人員又提出修正意見：（1）反對該設計名稱，應修改為「禮服」；（2）需要一套新的、有清晰輪廓線的正式圖式；（3）修改圖1-圖7的圖式說明。JY答覆時說明，「可轉換」更能明確地定義商品的預期用途和性質，請求可恢復原始提交的設計名稱。

審查人員拒絕了JY修改後的設計名稱和論點，指出「基於第1組實施例1選擇的圖1-4、6、7和11，沒有爭議，……該實施例沒有揭露可做不同的轉換」。具體來說，審查人員指明，儘管JY指出可將禮服的襟翼綁成蝴蝶結，轉換成不同的外觀，但是圖式上並未揭露「可轉換的禮服或其他轉換」，因此JY請求的設計名稱是不明確或不被接受。JY接受了審查人員的最終裁定。2014年1月24日核准公告D 698,120（D120專利），設計標的是「如圖和所述的衣服的裝飾性設計」，附有七張圖式（如圖5），且簡短說明每一張圖式中揭露的內容。

圖5：JY公司的D698,120短版禮服設計專利





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