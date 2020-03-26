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至荷比盧區域經商在商標保護上的競爭策略

聯合新聞網 / 北美智權報

【北美智權 商標服務團隊】

荷比盧聯盟(Benelux Union)由歐洲大陸西北部的三個相鄰的君主立憲國家所組成，包括荷蘭、比利時兩個緊臨北海與英國遙遙相望的臨海國家，以及毗鄰比利時東南方的內陸國盧森堡。其中荷蘭自大航海時代起即是西方傳統上重視貿易的國家，與四面環海且位處歐亞大陸及太平洋間樞紐位置的台灣，就其地理位置及歷史淵源來看，自十七世紀起因航海技術提升而興起經濟、城鎮建設、軍事發展及貿易活動，雙方即有著密不可分的往來關係。

時至今日，依國貿局2019年度台灣與全球各國貿易總值統計資料(詳參表1)：荷蘭排行第10名，為台灣在歐洲僅次於德國(第9名)的貿易伙伴；比利時排行第29名；盧森堡排行第105名。荷比盧區域的貿易總值比重總合為2.57%，更足以媲美德國的2.59%。此外，位於荷蘭的鹿特丹港(Port of Rotterdam)是現時歐洲最大的港口。荷比盧區域可謂位處整個歐盟的門戶地帶，且與已正式脫歐的英國亦僅隔北海相望；再加上台灣政府皆有分別與此三國政府簽定相關的經貿協定等，足以吸引企業至此長遠發展。因此，此區域相當適合國人前往設立營運據點並進而將商業觸手延伸至歐洲全境。在投資項目方面，化工業、電子業、ICT產業、生命科學、綠能(再生能源)、園藝、創意(室內、建築、家具、時尚設計等)、物流運輸業都是不錯的選擇。

從而，台灣廠商欲至荷比盧區域經商該如何擬定最佳的商標佈局策略？就此，本文擬從歐盟(European Union)荷比盧聯盟(Benelux Union)的商標體系進行分析比較：

商業活動僅止於荷比盧三國的廠商

參考表2，此二商標體系的審查時間皆為約6個月，可謂皆相當迅速省時。因此若國人在荷比盧尚處於商業據點初期的建立階段，又或者短期內還沒有打算將商業活動跨出荷比盧區域，則選擇荷比盧聯盟的商標，的確可以享有較歐盟便宜許多新案規費。

以一案三類為例：歐盟商標規費為EUR1,050，而荷比盧聯盟商標規費只需EUR352，故廠商申請荷比盧聯盟商標是最直接而省錢的方案。

商業活動涵蓋歐洲全境的廠商

若企業的商業活動已涵蓋歐洲其他國家，又或者想預先做商標佈局。則可以考慮申請歐盟商標，雖然規費是荷比盧聯盟規費的翻倍，但可以一口氣取得在歐盟所有會員國的商標權保護。但應特別注意，歐盟商標申請案在公告階段，各成員國國內的商標權人，可基於其在各該成員國國內的商標對處於公告期的歐洲商標申請提出異議。因此，歐盟商標申請案的被異議風險，相較於荷比盧聯盟商標可以說是高出許多，非常建議企業在申請註冊前務必進行商標檢索，以降低被異議風險。


【詳細內容請見《北美智權報》257期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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