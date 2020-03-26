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半導體行業薪酬逐年提升 是泡沫還是真浪潮？

聯合新聞網 / 北美智權報

【Kelven／愛集微】

當華為、中興等突然面臨晶片斷供的問題，半導體產業便出現在大眾的聚光燈下。自2014年《國家集成電路產業發展推進綱要》出台以來，中國政府政策的支持使得半導體產業飛速發展。自2015年開始，產業規模增幅均維持在20%以上。這一優異的成績，無疑給中國民眾打了強心針。

據中國半導體產業協會資料顯示，即使在中美貿易摩擦的不利環境下，2018年中國積體電路產業規模仍達到6532億元(人民幣，下同)，同比增長20.7%。IC insights的資料則顯示，2018年中國IC設計市場規模達到2577億元，同比增長高達32.24%，創近三年最高增幅（2016年23%、2017年 28%）。

產業的蓬勃發展不僅體現在市場規模上，同樣體現在企業數量以及從業人員的薪資方面。據《中國集成電路產業人才白皮書》，2018年全國共有1698家IC設計企業，較2017年的1380家增長23%。薪資方面，據《2019年半導體產業薪酬趨勢》報告顯示，2019年Q1，整個半導體產業的平均薪酬為11767元，同比增長5.3%，Q2薪資同比增長則達到了6.5%。

薪酬網的調研報告同樣能夠證明半導體產業員工工資上漲的事實。報告顯示，2017年學歷博士及以上、8-10年工作經驗的總經理層平均工資（年）為1163703元，2018年則達到1502718元，增幅近30%。學歷為本科、具有2-5年工作經驗的普通員工，平均工資（年）同樣從78423元上漲到99439元，同比增長26.7%。

神秘「推手」

薪資增長的原因可以歸結為產業蓬勃發展的必然，但產業蓬勃發展的推手又是什麼？這才是更值得探究的問題。

國家政策扶持顯然是重要原因。半導體產業蓬勃發展始於2014年的《國家集成電路產業發展推進綱要》。在2015年，中國國務院更是設定了半導體產業的技術路線圖，2020年中國國內積體電路市場要占全球市場的46%，2025年上升至49%。此外，2020年國產積體電路（晶片）要滿足中國國內49%的需求，到了2025年，這一數字要達到70%。

2014年9月，積體電路國家大基金一期成立，註冊資本為987.20億元，主要運用多種形式對積體電路產業進行投資，充分發揮國家對積體電路產業發展的引導和支持作用。天眼查資料顯示，積體電路國家大基金一期累計對外投資72家公司或機構，涵蓋IC設計、IC製造、封裝測試等各個環節。

2019年10月22日，積體電路國家大基金二期成立，註冊資本翻倍上升至2041.5億元。值得一提的是，國家大基金二期的股東達到了27家，涵蓋中央財政、地方政府資金以及民企資金等。據悉，國家大基金二期主要聚焦積體電路產業鏈佈局，重點投向晶片製造及設備材料、晶片設計等產業鏈環節，支持產業內骨幹龍頭企業做大做強。

另一方面，地方對於半導體產業同樣是敞開大門。上海在2017年出台《關於本市進一步鼓勵軟體產業和積體電路產業發展的若干政策》，指出對於優秀企業給予研發資助的同時，也將積極支持符合條件的積體電路企業在科技板掛牌、拓寬融資管道。北京則在2014年便出台了《北京市進一步促進軟體產業和積體電路產業發展的若干政策》，指出對積體電路重大投資專案，將會鼓勵和引導產業發展基金等對項目進行投資。

事實表明，地方的積極政策已經得到了「回報」。據廈門半導體投資集團有限公司董事、總經理王匯聯介紹，目前中國本土半導體產業人才集中度較高，南方以上海為中心，輻射珠三角地帶，北方則以北京為代表。此外，包括南京、成都等城市的半導體產業也在蓬勃發展。

政府部門的支持自然引起資本對於半導體產業的關注。鼎興量子投資公司合夥人吳葉楠在接受集微網採訪時表示：「國家政策支援半導體企業上市，並對它的融資提供了很多的扶持政策。相當於（半導體產業）有了財富效應，更多的人願意將錢投進來。」

ICInsights資料顯示，至2018年，中國半導體產業投入已經達到110億美元，超過歐洲與日本的總和。對於半導體企業來說，有政策扶持與資本儲備，自然能夠吸引更多優秀的從業人才，提高自身的技術競爭力的同時，對於技術團隊的穩定來說也是有很大好處的。

企業在高端人才上投入的錢，一定會為企業省下更多的錢。中用科技有限公司總經理江大白舉出了一個簡單的例子：「如果你花500元買了只雞，但只花5毛錢買了醬油，那燒出的雞一定不會好吃。同理，企業買了上億的設備，但沒有高端人才指導使用，必然無法讓設備100%發揮作用。」

半導體產業本就是技術驅動的產業，以高級工程師為代表的高端人才便是產業的基石。如今大陸半導體產業蓬勃發展，為本土以及海外一大批高端人才提供了創業和成長的舞臺。而國外半導體產業頻繁的重組，同樣釋放了一大批半導體高端管理人才。這些人才，無疑是中國半導體產業崛起的關鍵。

四川和芯微電子股份有限公司董事長鄒錚賢則表達了對基層人才的看法，他認為：「人才自古是可遇不可求的，半導體產業薪資的上漲有利於吸引更多產業外的人員進來。而對公司來說，更多基層人才的加入將能夠降低公司成本，並讓高端工程師們的生產力得到解放。」

目前，如光伏、顯示面板、LED等泛半導體產業，中國已經達到國際領先水準。而在半導體製造、設備、材料等方面，中國的相關技術也在不斷突破，有望在區域聚集的屬性下，重演產業遷移之路。

但任何一個產業在蓬勃發展的過程中不可避免會出現隱患，對於半導體產業而言自然也是如此。薪酬快速增長的背後，也不可避免出現了薪酬增長「頭重腳輕」，高端人才薪酬飛速增幅掩蓋基層人才薪酬低增長的現象。

薪酬增幅的真相

江大白在接受集微網採訪時直言，目前半導體產業薪資增高主要是高端人才薪水大幅增高，而基層人員的工資漲幅其實比較正常。這其中，各和人才的供需關係有著直接原因。

據江大白介紹，在2015年前，中國國內8吋以及12吋晶圓廠加在一起也沒有超過15座。而從15年開始，新建的晶圓廠就有20多座。在國內相關人才本就缺少的情況下，突然增加了一倍多的晶圓廠，自然會讓人才的空缺更為嚴重。半導體廠商為了增加自身競爭力，只能高薪酬挖人。很多高端人才的薪酬可能翻兩倍、三倍甚至更多。

王匯聯對此進行了更為詳細的分析，他認為半導體產業的人才可以分為三類，其中最重要的也是最為稀缺的便是經驗豐富的帶頭人（高端人才），他們可以帶領團隊進行相關工作，最具價值因此薪酬增幅最高。而具有一定經驗值並在一線進行工作的第二類人才與進行基礎工作的第三類人才由於人數較「多」，薪酬漲幅自然低了很多。

多位業內人士在接受集微網採訪時表示，當下高端人才薪酬的高速增長是可以接受的，甚至是有利於半導體產業發展的。用高薪吸引到高端人才，才能為中國半導體事業打好基礎，有利於推進技術升級，同時對於補充人才缺口、吸引更多優秀人才無疑有正面意義。

值得注意的是，目前中國半導體產業的高端人才多為原海外從業人員，包括臺灣、新加坡、美國等地的人才。相對來說，中國國內的高端人才經過近十年的培養後，已經有了一部分能夠使用的人才。

另外，半導體領域的人才培養週期過長。據王匯聯介紹，半導體產業這個學科同一般的工科學科不同，它的工程化要求是極強的。這就導致即使學歷教育完成後，不論是本科、碩士還是博士，都不是能直接用的。人才從學校出來後，必須要在工作中積累一定的實際工作經驗，而這個過程又是極為漫長的。

江大白則結合業內薪資漲幅給出了更為詳細的時間劃分。他表示，半導體產業從業2年至5年的人才，薪資增幅可能在20%~30%，而在產業工作7、8年以上的高端人才，積累的經驗能夠幫助他們完成更多的事，其薪酬會變得非常高。事實上，工作7、8年就是半導體產業劃分高端人才與否的一個重要參考點。

就中國的實際國情來說，已經培養出具有7、8年工作經驗的高端人才可謂少之又少，只能從境外高薪聘請高端人才，而這自然拉動了整個產業的薪酬漲幅。

鄒錚賢認為當下半導體產業缺少的已經不僅僅是人才，更缺的是人力。


【詳細內容請見《北美智權報》257期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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