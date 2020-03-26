直接抓取微博用戶發佈內容 會涉及不正當競爭嗎？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

同樣一句話或一段話，用戶先登陸微博發佈了，自己還能不能在微信群討論裡再說呢？

估計大多數人的回答應該是肯定的。

畢竟，雖然呈現相關內容的平台發生了變化，但是，用戶並沒有變，用戶與其表達的觀點或內容之間的署名或來源關係並無變化。

那麼，換一種場景，同樣一句話或一段話，用戶A在微博發佈了，然後，用戶A又授權平台B將該內容以A的名義自動發佈在A所在微信討論群中，這樣做可以嗎？

恐怕大多數人的回答還是肯定的。

原因還是一樣的，那就是用戶與其表達的觀點或內容之間的署名或來源關係並無變化。

而這正是新浪微博與今日頭條之間因「微頭條」業務同步「微博」發言內容，所引發法律糾紛的核心所在。

因抓取用戶在微博上的發言訊息，新浪微博和今日頭條之間掀起了一場曠日持久的法律「拉鋸戰」。

2017年8月，今日頭條「微頭條」業務針對部分用戶開啟了「微博內容源」自動同步的功能。經用戶授權同意，今日頭條將定期將用戶在「微博等第三方平台發佈的內容」自動同步至「微頭條」。

事實上，不僅今日頭條「微頭條」，包括騰訊、搜狐等在內的諸多互聯網平台，在早期的微博業務發展中，都有採取過類似做法，以幫助用戶同時在多個平台發佈其內容。

不過，新浪微博認為，根據2016年「微博訴脈脈不正當競爭一案」（2016）京73民終588號判決，第三方獲得微博用戶數據以及微博訊息內容，需要獲得微博平台授權，否則將被視為不正當競爭。

而今日頭條則認為，「微博用戶已向其授權，該平台可以使用微博自媒體帳號的內容」。

那麼，「微博訴脈脈不正當競爭一案」的本質是什麼？新浪微博和今日頭條之間的紛爭，與該案有無相似之處，相關裁判邏輯是否可以借鑒？

前車之鑒：脈脈不當抓取微博用戶訊息，被判需賠人民幣200萬元

2015年2月9日，因認為脈脈不當利用程式抓取微博用戶訊息，新浪微博將脈脈運營主體北京淘友天下技術有限公司和北京淘友天下科技發展有限公司（以下統稱「脈脈公司」）訴至北京市海澱法院，並提出高達人民幣（下同）1000萬元的索賠金額。

當時，新浪微博訴稱：

脈脈公司非法抓取、使用新浪微博用戶訊息，用戶訊息包括頭像、名稱、職業訊息、教育訊息、用戶自定義標籤及用戶發佈的微博內容； 脈脈公司非法獲取並使用脈脈註冊用戶手機通訊錄連絡人與新浪微博用戶的對應關係等，均涉嫌不正當競爭。

2016年4月26日，北京市海澱法院經審理認定：

因新浪無直接證據證明脈脈存在抓取新浪微博用戶微博內容，故對新浪的該項主張不予支持。 脈脈在與新浪合作期間實施了非法抓取、使用涉案新浪微博用戶職業訊息、教育訊息的行為；在雙方合作結束之後，脈脈非法使用涉案新浪微博的用戶頭像、暱稱等訊息，不具有正當性。 脈脈公司通過用戶手機通訊錄連絡人關聯新浪微博用戶對應關係的做法，沒有合理依據和正當理由，因此，判定脈脈公司構成對新浪微博的不正當競爭，並判令脈脈公司賠償新浪微博經濟損失200萬元。

隨後，脈脈公司不服一審判決，提起上訴。

2016年12月30日，北京知識產權法院就該案作出「駁回上訴、維持原判」的二審判決書。

值得一提的是，二審法院北京知識產權法院認為，互聯網中第三方應用通過開放平台例如OpenAPI模式獲取用戶訊息時，應堅持「用戶授權」+「平台授權」+「用戶授權」的三重授權原則。

那麼，新浪微博和今日頭條之間的用戶訊息抓取或同步紛爭，與「微博訴脈脈不正當競爭一案」有何相似或區別之處？是否應該適用上述三重授權規則呢？





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