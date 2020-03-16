日本新特許法引入查證制度及改變損害賠償計算方式

【林家珍／北美智權 專利工程處 日本部部長】

2019年5月日本政府公佈了修訂後的特許法(發明專利)等相關法令 (特許法等の一部を改正する法律)，並定於2020年4月1日正式生效。此次修法內容包括特許法新增查證制度、放寬侵權損害賠償的計算方式；意匠法修訂後擴大保護客體、放寬關連意匠的申請限制、延長意匠權存續期間、簡化申請流程、強化仿冒品查緝；而商標法則是對於公益團體（自治體、大學等）所擁有之著名商標，解除非專屬授權之限制等。本文將針對特許法修法內容作一說明，意匠法修法的部份會於下一刊期另文說明。

是次特許法的主要修法內容包括特許法新增查證 (證據蒐集) 制度及放寬侵權損害賠償的計算方式，現一一說明如下。

特許法修訂概要

本次修訂的查證制度以及損害賠償計算均與專利侵權訴訟相關。日本的專利侵權訴訟從訴訟提起到一審判決可分為兩階段：

侵害論：針對專利有效性及被控產品侵權與否進行審理 損害論：針對損害賠償金額進行審理

在第一階段，被告除了在法院審理程序中主張專利無效以外，也可另向特許廳請求特許無效審判(類似專利舉發)。專利權人也能向特許廳請求特許訂正審判 (類似專利更正) 來迴避先前技術。此時法院的侵權訴訟與特許廳的審判程序雙軌併行，法院通常會適度延緩訴訟進程，等待特許廳對於專利有效性的審決作為判斷參考。第一階段在原、被告雙方數次攻防後，法官認為已給予充分的意見陳述機會，便會針對此階段的結果公開心證。若法官認為侵權可能性較高，會請原、被告準備後續損害賠償金額的攻防，也就是進入第二階段損害論；若法官認為專利無效或不侵權的可能性較高，便會宣布審理終結，這也表示被告可以安心回家等判決，原告則要開始研擬和解或上訴的策略。

如圖1所示，本次特許法修訂即是針對此兩階段，於第一階段導入查證制度，於第二階段放寬損害賠償金額計算的限制。

圖1. 日本侵權訴訟新制 （製圖/林家珍 (參考JPO修法說明資料製繪)）

查證制度之導入

日本訴訟並不像美國有證據開示 (discovery) 制度，目前的證據蒐集相關法規包括文書提出命令 (特許法第105條、民事訴訟法221條)，以及證據保全 (民事訴訟法第234條)。然而，當遇上競爭對手廠內的製程技術、大型機台、未在市面流通的B to B商品，或是伺服器中的軟體程式等類型的侵權訴訟時，不僅證據蒐集難度高，現有的法令也有其應用上的限制。因此，為了降低原告舉證的難度，這次修法增加了訴訟證據的蒐集管道，日本參考了德國的證據檢查 (inspection) 制度而新增特許法105條之2的查證規定，其特點摘要如下：

啟動時點：在訴訟提起後，由原告 (聲請人) 請求啟動查證程序。此點跟德國的證據檢查制度常用在訴訟前證據蒐集有很大的不同。 啟動要件：原告必須在書狀中說明以下四點理由，並告知法院欲查證之地點、手段以及證物類型等。 證據取得的必要性

侵權的可能性

使用其他手段取得證據之困難性

不造成被告 (被查證人) 過度負擔之合理性 聽取對造意見： 法院會給予被告表示意見的機會，權衡判斷後決定是否啟動查證。 法院指派第三方查證人：法院發出查證命令後，會指派第三方查證人。雙方對於查證人的公正性若有疑義可提出迴避聲請。查證人偕同法院執行官到指定現場，進行查證命令所指定的證據蒐集行為，包括，像是對被告進行詢問、要求提出資料、裝置的確認、作動、計測或實驗等。原則上，原告不能參與查證過程，查證完成後，查證人會製作報告書提交給法院。 拒絕查證之後果：被告若無正當理由拒絕配合查證，法院得審酌情形認為原告的主張(侵權行為)為真實。 查證報告之送達與保密：法院會將查證報告送達至被告，被告可於兩週內提出不揭露申請，遮蓋營業秘密相關內容，但法院將權衡被告營業秘密的保護性以及原告舉證的必要性，最終決定報告揭露範圍。之後，原告可取得查證報告複本，作為訴訟相關證據。 即時抗告：對於法院的查證相關決定，不服的一方可提出即時抗告。

圖2. 新日本特許法引進的查證制度之流程 （製圖/林家珍 (參考JPO修法說明資料製繪)）

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