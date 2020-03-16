川普政府要在5G領域去華為？很難！

【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

儘管新冠肺炎病毒持續跨國蔓延，重創多國經濟，甚至殃及全球，然而，中美貿易大戰炮火仍未稍歇。最近盛傳的消息是川普政府計劃在4月於白宮舉行5G 峰會，並號召全球科技領袖參與，重量級貴賓包括諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）、三星（Samsung）等高層，為的是防堵華為取得5G 行動通訊技術主導權。

不過，在5G領域要「去華為化」好像沒有那麼簡單，至少單憑美國一己之力很難做得到，從本刊另一篇文章《一張圖看懂美國如何封鎖華為》可以略窺一、二，在現階段美國業者對華為的依賴還是蠻深的。華為之所以能在5G市場紮根如此深，不外乎是因為擁有大量技術和專利，此文將從5G標準專利數、5G標準的技術貢獻數、及5G標準相關組織會員數三大數據，來看華為在5G領域的影響力。數字會說話，相信川普政府有一場硬仗要打。

華為究竟是怎樣一步一步奪得5G的話語權呢？有兩樣東西很重要，一樣是「標準」，一樣是「專利」；兩者結合就是「標準專利」 (Standard Essential Patent，SEP)。標準之所以重要是因為5G是一種通訊標準，而應用在其中的通訊設備也必須符合標準才能互通互聯，如果只有自家的產品才能互聯互通，這樣用戶是不會買單的。而「標準」不是從天而降或是一蹴而就的，那是一堆專家經過長期研發、討論、到達成共識後，一步一步建立起來的。而針對5G標準研發出來的技術所申請的專利就是5G的標準專利。

不過，「標準專利」並沒有法定資格，而是由廠商向不同的標準協會 (像是3GPP、ETSI)去宣示 (declare) 自己的專利技術符合5G標準，是標準專利。北美智權報在早前已介紹過廠商選擇宣示自己的專利是標準專利的好處與壞處，簡單來說，好處是當標準尚在形成的階段，在百家爭鳴的情況下，廠商宣示越多，便越有機會讓協會在制定標準時參考其技術，並將其技術納入標準；而不好的地方則是，一旦成為了標準專利，便得遵守FRAND的公平、合理及無歧視原則來授權，不旦授權金額受限制，且不能拒絕授權。

被宣示的5G標準專利數

據IPlytics Platform於2019年11月出版的《Who is leading the 5G patent race?》報告顯示，截止2019年11月為止，在22,604個5G專利家族中，共有87,752個5G專利被宣示為標準專利。其中有98%是有效專利，即至少其中一個專利家族成員為有效狀態；78%在USPTO、EPO、或透過PCT途徑申請。此外，有44%的專利家族至少有一個獲證專利；24%同時於先前的技術世代宣示 (如2G、3G或4G)。最後，有98%被分類為「純5G規格」的技術規格（只有2%的技術規格是混合的，像是5G/4G 或是 5G/3G）。

表1. 5G標準專利（專利家族）宣示數較多之公司 （資料來源：IPlytics, 2019年11月）

表1是已被宣示的5G專利家族的專利所屬公司之列表。當中，來自中國的華為擁有最多的已宣示5G專利組合，緊隨其後的為韓國的三星及LG，接下來的是芬蘭的諾基亞。在前10大中，中、美、日、韓分別各占2家，看起來是勢均力敵，但如果從專利家族數來看，則是中國5529家、美國 2264家、日本1562家、韓國5309家，美、日明顯落後，只有韓國可與中國抗衡。然而，如果是單打獨鬥，三星雖然在宣示的專利家族數上比華為少，但在國際大局申請的數量及獲證專利的數量均優於華為。





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