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新任WIPO總幹事出爐：為什麼是新加坡的Daren Tang？

聯合新聞網 / 北美智權報
圖1：WIPO現任總幹事Francis Gurry（左）與新任總幹事Daren Tang（右） （圖片來源：WIPO）
圖1：WIPO現任總幹事Francis Gurry（左）與新任總幹事Daren Tang（右） （圖片來源：WIPO）

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

現任WIPO總幹事Francis Gurry在歷經10多年任期後，將於今年九月底卸任，接任人選為現任新加坡智慧財產局（IPOS）局長Daren Tang。雖說Daren Tang得以出線，是美中角力下，得到美國大力支持的結果，但他的出身背景以及過往的工作成績，仍然讓外界對未來的WIPO充滿想像。

即使新冠肺炎疫情蔓延全球，美、中的國際角力依舊未見停歇。就在三月初，國際智慧財產權組織（WIPO），決定由現任新加坡智慧財產局（IPOS）局長Daren Tang（中文名為鄧鴻森）接替現任的澳洲籍Francis Gurry，擔任下一屆的WIPO總幹事，預計將於今年九月正式上任。根據紐約時報報導，美國大力支持的Daren Tang，在83個會員國中獲得了壓倒性的55票，而他的主要對手：由中國提名的現任WIPO副總幹事王彬穎（Wang Binying），則僅得到28票。換句話說，這一局美國可說是大獲全勝。

商業活動持續全球化，WIPO重要性也將不斷提升

現在的企業之所以能進行跨國的專利、商標、設計等智財權布局，WIPO絕對居於關鍵角色。諸如專利領域的專利合作條約（PCT）、商標領域的馬德里體系（Madrid System）以及設計領域的海牙協定（Hague），都是靠WIPO在維持運作。此外，WIPO也要負責協調統合各國的智慧財產政策，例如建立專利局之間的審查資料交換機制，為各國培養智慧財產專業人才，甚至在發生智慧財產權爭議時，也可以向WIPO尋求調解或仲裁。所以，商業活動持續全球化的現在，WIPO的角色只會愈來愈重要。

WIPO在智財權領域的份量，正是美國這次全力防堵中國候選人的原因。眾所周知，在美中貿易戰當中，美國最為關切的議題，就是中國企業長期、大量從美國竊取各種智慧財產，造成美國的嚴重損失，甚至很有可能在未來的5G、AI等新興科技領域被中國搶得先機。這個時候，如果中國又搶下了WIPO總幹事的重要職位，未來美國在全球智財權領域的話語權也會被削弱，自然必須捍衛到底。

但回過頭來看，來自新加坡的Daren Tang能夠出線，靠的也不只是美國扶持。這位有著東方人臉孔、又接受西方法學教育的典型新加坡菁英公務員，可能是目前情勢下最好的選擇。他自己在IPOS局長任內，也多次拜會中國國家知識產權局（CNIPA）洽談雙邊合作，中國與新加坡在廣州合作開發的中新廣州知識城中，他也是合作委員會成員之一。華裔背景、流利的中文能力、還有從中央國知局到地方政府的人脈網路，就算Daren Tang不是中國最屬意的人選，但他在講究關係的中國官場哩，至少不會被拒於門外。

圖2：Daren Tang跟美國（USPTO）的Andrei Iancu、中國（CNIPA）的申長雨都有互動經驗 （圖片來源：https://www.facebook.com/IPOSG/）
圖2：Daren Tang跟美國（USPTO）的Andrei Iancu、中國（CNIPA）的申長雨都有互動經驗 （圖片來源：https://www.facebook.com/IPOSG/）

年紀、創新是Daren Tang最大優勢

Daren Tang的另一個優勢是年輕。1972年出生的他，下半年接任WIPO總幹事時也還不到50歲；而王彬穎雖然已經在WIPO工作將近30年，擔任WIPO副總幹事也有10年之久，但年紀上也比Daren Tang大了20歲，只比現任的Francis Gurry小一歲。所以，即使王彬穎擁有Daren Tang難以匹敵的WIPO工作經歷，但如果WIPO未來的方向是求新求變、前瞻改革，那麼更為年輕、有衝勁的Daren Tang，無疑是更好的選擇。

而Daren Tang過去8年在IPOS、尤其是2015接任局長之後的成績，更是他能得到廣泛支持的最大優勢。在他的主導下，2013年時IPOS訂定了10年期的策略規劃，將新加坡定位為亞洲的全球性智慧財產樞紐（IP），建立一站式的智財權服務平台：IP2SG。在2019年，IPOS又推出了全球第一個用於商標註冊的手機app：IPOS Go，也推動修法以降低中小企業實施智財權的訴訟成本。

今年2月，IPOS更與新加坡交易所（SGX）合作進行「IDEAS」（Intangible Disclosure Evaluation and Audit Scheme）計畫，鼓勵在新加坡上市的企業對無形資產進行評估，藉以提升投資人對無形資產的認同，使籌資更加容易。這些作為，讓新加坡在智慧財產權的建設上突飛猛進，在各項國際評比都名列前茅，也讓外界期待，Daren Tang正式就任WIPO總幹事之後，又會創造哪些改變？

不過，在他變魔術之前，恐怕還是得先處理好美、中兩大強權的劍拔弩張。畢竟Daren Tang是在美國的大力支持下才順利當選，但中國企業的智財實力，尤其是年年都能搶占PCT申請量龍頭的強大企圖心也不容忽視。關於這部分，就看也曾代表新加坡進行TPP、RCEP等貿易協定談判的Daren Tang怎麼從中斡旋了。


【詳細內容請見《北美智權報》256期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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