當代理商遇上平行輸入：花錢註冊臺灣商標成了冤大頭？

【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

在全球貿易商業活動中，同一個商標在不同國家的商標權人可能不是同一人。最常見的情況是，外國公司擁有外國商標權，本國代理商則擁有臺灣商標權。若外國公司在外國製造銷售的合法商品，由第三人在外國購買後，進口到臺灣銷售，臺灣商標權人是否可以對之主張商標侵權？第三人是否可以主張，該商品在外國屬於合法銷售取得，商標權已經權利耗盡？

最高法院108年度台上字第397號判決事實

最近臺灣最高法院在「最高法院108年度台上字第397號判決」，採取了一個有爭議的見解，認為系爭商品屬於在外國合法銷售的產品，進口到臺灣仍然屬於「真品」，不會侵害臺灣的商標權。

該案涉及的事實是，美國商標權人PHILIP B公司，在臺灣的代理商為O公司。O公司也用相同的圖案，在臺灣取得商標，為臺灣的商標權人。下面為系爭的二個商標。

本案的原告是I公司，分別於105 年1 月7 日及同年3 月15日向美國PHILIP B 公司之官方網站訂購系爭產品輸入臺灣，並於公司網頁、PChome網站或Facebook平台上使用系爭商標作為廣告宣傳，販賣使用有系爭商標及「倒立花述設計圖」商標之系爭產品。因而，O公司通知PChome網站、Facebook平台、露天拍賣、雅虎奇摩拍賣、GOOGLE網站，表示I公司侵害被上訴人系爭商標權。I公司主動提起訴訟，欲確認自己的進口銷售行為，符合商標法第36條第2項的權利耗盡抗辯。

商標法第36條權利耗盡中「商標權人同意流通」之爭議

臺灣商標法第36條第2項的權利耗盡規定為：「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。」

套用在本案，有問題的地方是，臺灣的商標權人是O公司，而系爭的化妝品，是美國商標權人在美國製造銷售，並非「臺灣商標權人同意於國內外市場上交易流通」。從法條文字表面來看，臺灣商標權人沒有同意流通。

但最高法院這次採取的見解，並不是從條文表面出來，而是採取立法目的解釋：「...商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。」

最高法院所提出的「本質上排他權的發生亦源自於同一權利人」，或者「只要彼此具有授權關係或法律上關係」，就不用再將商標分成美國商標或臺灣商標。只要物品經其中一個商標權人同意製造銷售，就權利耗盡，另一個商標權人不可再主張權利。

這樣的見解表面上似乎也有道理，但仍覺奇怪。以下筆者以美國法作為比較對象，思考問題所在。

美國關稅法對於商標權利耗盡之規定

美國聯邦商標法本身，並沒有直接規定商標的權利耗盡問題。聯邦商標的權利耗盡問題，規定於美國的關稅法1526條。

美國國會在1930年之所以制訂這一個條文，主要是想修正1921年的Bourjois & Co. v. Katzel案判決。該案的基本故事是，一個法國製造商製造一款商標為「Java」的粉底，將產品銷售給美國的公司Bourjois & Co.，並也將在美國的商標權利都賣給該公司。因此，該公司在美國註冊了「java」這個商標，並開始廣告行銷。因為經營成本提高，產品價格也開始提高。不久後，有另一家公司Katzel決定直接跟法國製造商進口該產品，在美國銷售，與Bourjois & Co.公司直接競爭。Bourjois & Co.公司控告Katzel公司侵權，而法院認為，由於被告賣的產品是合法購買於法國，也是真品，故原告的商標權不能禁止被告的進口銷售。

這樣的判決結果，對於花錢向法國公司購買商標的美國公司是不利的。仔細思考，法國公司雖然有從銷售產品中獲得利益，但美國Bourjois & Co.公司卻沒有獲得利益，卻花大錢白買了美國的商標權。因此，美國國會才會修法糾正這樣的判決結果。

美國關稅法第1526條(a)(1)規定，禁止進口「至美國任何外國製造之商品（merchandise of foreign manufacture），如果該商品....上有使用美國公民、或美國境內公司、組織或機構的商標，並且由美國之居民註冊於美國專利商標局...，除非該物品進口時有得到該商標所有人之書面同意。」

這個條文規定，所有國外進口產品只要侵害美國商標權人的權利，原則上都禁止進口，除非得到美國商標權人的同意。這樣又好像太過嚴格。因為在有些情況下，也許所謂外國製造之產品，跟美國商標權人之間，也會有某種關連。

三種平行輸入情境

在美國最高法院1988年的K Mart Corp. v. Cartier, Inc.一案中，提到了三種平行輸入的情境。

第一種情況（case 1），所謂的典型的平行輸入受害者，就是國內廠商向外國廠商購買商標權利，在美國註冊，並銷售向外國廠商製造進口的產品。如果外國廠商已經將美國的商標權賣給美國廠商，卻又可以自己製造銷售，獲透過第三人製造銷售，進入美國市場，則最早的美國廠商成了冤大頭，因此被稱為典型的平行輸入受害者。

第二種情況（case 2），大致上是美國商標權人與外國商標權人，兩者間具有某種彼此控制或從屬關係。又可以分為三種情況。Case 2a是外國廠商希望控制美國的銷售管道，自己到美國成立子公司，並以美國子公司註冊美國商標。Case 2b是美國公司到外國設立負責製造的子公司，並由外國子公司註冊擁有外國商標。Case 2c則是，外國的製造部門並不是獨立的子公司，但外國商標權同樣在外國部門手上。

第三種情況（case 3），則是美國廠商原來先在美國有商標權，決定授權給外國的無關連的獨立公司製造銷售。美國廠商有向外國公司收取授權金，並限制其銷售的區域範圍僅限於外國，不可進口到美國。





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