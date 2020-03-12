Avanci的訂閱制專利授權 如何讓大車廠買單？

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

2016年Avanci剛成立時，外界只把它當作另一個NPE；但三年多下來，它的授權平台上囊括了ZTE、NOKIA這些世界級研發大廠，固定、透明的授權金價碼，也讓許多歐系大車廠買單。Avanci奉行的訂閱制授權模式，會不會成為物聯網時代的新典範呢？

眾所周知，近年在影視產業強勢崛起的網飛（Netflix），是在2009年時推出訂閱制的網路串流服務後，才獲得如此地位的。在創業的前十年，網飛的主要對手是錄影帶和DVD出租連鎖店如百視達（Blockbuster），所以選擇郵寄的方式將顧客訂購的錄影帶或DVD郵寄到府；但在2009年後，顧客只要每月支付一定費用，就可以在家裡收看Netflix平台上無窮盡的各式影音內容，大幅扭轉了用戶的收視習慣。

如今，這種訂閱式服務也已經在專利產業出現。2016年成立的Avanci，以一次購足授權（one-stop licensing）為號召，三年多來吸引了許多國際大車廠簽下授權協議。根據官網資料，包括富豪（Volvo）、福斯（Volkswagen）、奧迪（Audi）、保時捷（Porsche）還有BMW都是Avanci的客戶；專利池（patent tool）中的成員企業也愈來愈多。在這個NPE愈來愈難賺錢的時代，Avanci究竟是怎麼成功的？

許多國際大車廠都已經是Avanci的客戶

要回答這個問題，必須先了解Avanci的專利授權模式。相較於傳統NPE在授權金收入上的斤斤計較，Avanci直接把價目表大大方方公開在網站上：完全以客戶的汽車銷量為計算標準，每輛車只收取固定的金額，就算選擇最高端的「全配」（2G/3G/4G）方案，每輛車的需繳交的授權金額也僅有15美元。重點是：就算日後有更多專利權人加入Avanci的授權平台，這套方案也絕對不漲價！

圖1：Avanci公布在網站上的授權金價目表 （資料來源：http://avanci.com/pricing/）

說穿了，Avanci把企業當作授權服務的訂戶，只要定期繳交一筆固定的授權金，就能得到專利資產池的保護；這套模式與網飛唯一的不同，在於Avanci的授權金是以車輛數為計算基礎，只要車廠當年的新車銷售量提升，Avanci的收入也會隨之增加。對於逐步邁向智慧化、聯網化的大車廠來說，Avanci既能滿足對於通訊科技的需求，還能有效控制專利侵權訴訟的風險，有相當大的誘因；再者，汽車產業的運作邏輯也和手機業不同，前著除了產品銷售之外，還有龐大的維修、零件替換等衍生服務，不論產品單價、企業營收和利潤都高出後者一大截外，自然更容易向Avanci買單。

換句話說，當其他NPE還執著於手機業的紅海競爭時，Avanci看到的是汽車業這個大藍海。

汽車業的專利授權市場仍待開發

這也是為什麼全球有超過30個通訊研發大廠，像是NOKIA、NTT DoCoMo、ZTE都加入了Avanci的陣營。畢竟，車聯網大趨勢的商機每個人都清楚，但若要用訴訟的老方法來主張專利權，已經不見得能佔上風；再者，Avanci平台上所提供的2G到4G通訊專利，對這些廠商來說大都屬於期限將近，而且年費負擔沉重的老專利，若能在最後這幾年藉由Avanci平台拿回一些授權金收入，仍然是筆划算的生意。