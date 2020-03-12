快訊

男子居家檢疫4度外出趴趴走 桃市重罰100萬強制隔離

指揮中心記者會外媒英語提問 超強手語翻譯不斷線的秘訣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠肺炎疫情衝擊 企業如何因應違約風險？

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：Pixabay）
（圖片來源：Pixabay）

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

在新冠肺炎疫情影響下，企業可能面臨已接訂單卻未能如期交貨，甚而衍生賠償的問題，尤其是生產基地在大陸的台商，預計要到今年3月底，各地復工的情形才會趨於穩定。很多台商都在關切，若因停工而無法如期出貨，是否能主張合約中的「不可抗力條款」呢？

新冠肺炎疫情漫延，嚴重打亂許多企業的營運規劃，立法院上（2）月25日火速三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，匡列600億元預算因應各項防治與紓困措施。KPMG安侯法律事務所合夥律師鍾典晏指出，員工若必須居家隔離或檢疫，依法雇主必須准予員工休假，不得為曠職紀錄、扣全職獎金、解聘等不利員工的懲處；另一方面，為提升雇主發放有薪隔離假的誘因，雇主於員工隔離放假期間所發放薪資，得以兩倍金額從當年度申報所得稅的所得額中減除。

表一、防疫請假相關規定 （資料來源：財政部）
表一、防疫請假相關規定 （資料來源：財政部）

新冠病毒疫情 不一定適用不可抗力條款

由於新型冠狀病毒爆發，大陸許多地方以封城及停工防堵疫情擴散，連帶影響在大陸設廠的供應鏈廠商，趕不上原先規劃的生產時程而產生違約風險。很多台商都在關切，若因停工而無法按期出貨，是否能主張合約中的「不可抗力條款」呢？

KPMG安侯法律事務所執行顧問翁士傑指出，勞工問題將第一線衝擊到企業的契約履約能力。首先，受到疫情影響，企業可能因多數員工遭到隔離、或是因產業鏈位於中國遲遲無法復工而導致工作遲延，都有可能面臨履約期限將至，卻無法如期交貨的情形。此外，也有可能因疫情影響，導致消費意願低落，業績大幅萎縮無法達成契約目標。此時，企業應重新檢視當初所簽署的契約，確認是否有約定此類情況發生時的因應方式，例如，是否有約定不可抗力條款、以及發生不可抗力情事時的處理方式。

普華商務法律事務所資深顧問林信宏指出，不可抗力條款所定義的「不可抗力事由」，通常包括以下情形：天災、暴動、戰爭、政府作為、罷工、恐怖攻擊、瘟疫及實施禁運等。值得注意的是，個別合約中的不可抗力條款未必包括瘟疫或傳染病，因此締約雙方在釐清因新型冠狀病毒疫情而衍生的違約責任時，宜特別留意不可抗力條款的適用情境與範圍。

若能順利主張不可抗力條款作為免責依據，其法律效果將以合約中的內容為主，通常會包含免除未履行合約或遲延履行合約的責任，或是延長原本的履約期限；若不可抗力事由導致履行合約有困難，締約雙方可重新談判並調整合約內容，或是雙方可終止合約。

翁士傑表示，依台灣民法規定，當發生不可抗力事件時，當事人不會因為遲延履約而須負責，但新冠肺炎疫情是否屬於不可抗力，還是要先釐清契約如何定義不可抗力事件；如契約中並未明確約定，參考台灣法院過去在SARS期間的判決，若能證明契約義務確實受到新冠肺炎疫情影響，例如，因疫情發生取消集會活動，則有機會被法院認定為不可抗力事件而免除責任。

企業如何降低違約風險

林信宏強調，每份合約中不可抗力條款內容不盡相同，未必有將瘟疫或傳染病列為不可抗力事由。若合約中沒有相關規定，逕自以疫情主張適用不可抗力條款停止履約，恐怕會衍生爭議，甚至遭他方認定為違反合約義務，並請求損害賠償。因此，在決定是否主張不可抗力條款作為不履行或遲延履行合約義務的依據時，應審慎探究合約中的不可抗力事由，再來考慮不履行或遲延履行合約的情況。

表二、企業降低違約風險的五大步驟 （資料來源：普華商務法律事務所）
表二、企業降低違約風險的五大步驟 （資料來源：普華商務法律事務所）

KPMG安侯法律事務所執行顧問孫欣提醒，企業除應評估自身是否會有履約風險外，還要確認合作廠商是否可能無法履約，導致公司產生營運上的衝擊。若合作廠商有履約問題，應儘快與合作廠商展開善意商談，降低雙方潛在損失並維持雙方長期的合作關係。

從公司治理的角度來看，因受到疫情影響導致集會意願降低，或為解決交通往返的困難，鍾典晏建議，董事可以視訊方式參與董事會。此外，公司法已開放非公開發行公司股東會可在章程授權的前提下，以視訊方式召集股東會；公開發行公司也可鼓勵股東以電子方式投票，以避免集會人數不足而發生流會的情形。


【詳細內容請見《北美智權報》256期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

新冠肺炎疫情衝擊 企業如何因應違約風險？

在新冠肺炎疫情影響下，企業可能面臨已接訂單卻未能如期交貨，甚而衍生賠償的問題，尤其是生產基地在大陸的台商，預計要到今年3月底，各地復工的情形才會趨於穩定。很多台商都在關切，若因停工而無法如期出貨，是否能主張合約中的「不可抗力條款」呢？

一張圖看懂美國如何封鎖華為

編者按：美國商務部（Department of Commerce，DoC）於2019年5月20日將華為納入禁止美國企業與之交易的實體名單（Entity List）時，同時也發布了一項為期90天的臨時通用許可（Temporary General License，TGL）給華為，然而，DoC一再展延此一TGL，在第三次延展 (至2020年2月17日)即將屆滿前，於2月14日又宣佈了第四次延展，但這次展延時間只有之前的一半，即45天。此一TGL的第一次期間為2019年5月20日到8月19日，第二次為 2019年8月20日到11月18日，第三次為2019年11月19日到2020年2月17日，而第四次則是2020年2月17日到2020年4月1日。據DoC的說法，TGL的目的是提供過渡期讓原本在使用華為設備的美國電信服務供應商可以尋找替代方案，唯美國商務部一再展延TGL，不禁讓人深思：究竟是美國需要華為比較多還是華為需要美國比較多？

什麼才是「正確」的教育改革？

台灣的教育，不只是中學，還有大學，改革之路可能都還很漫長，我不確定是我不適應台灣的教育系統，還是台灣的教育系統需要更多的優化，或者根本沒有所謂的正確路線，需要長期隨著時代演變而做修正，不管如何，我也沒有因為不適應台灣的教育系統，我的生涯發展就走向黯淡或失敗。

網路直播賣仿品？小心商標侵權的法律風險！

前陣子有某網路直播主持人（簡稱「直播主」），因為涉及砸店或槍擊案而被警方逮捕，進而衍生出販售知名品牌仿冒品之商標法刑事事件。

拍板定案：澳洲將於2021年8月26日終結新型專利申請

於2019年10月16日獲得澳洲參議院通過的《智慧財產權法修正（生產力委員會回應第2部分和其他措施）案2020》 (Intellectual Property Laws Amendment (Productivity Commission Response Part 2 and Other Measures) Act 2020) 已於2020年2月26日獲得澳洲皇室御准，正式成為法律。其中爭議最大也醞釀了好一段時間的廢除新型專利 (Innovation Patent)修正條文，也正式拍板定案，逐步淘汰的過渡期從12個月延長至18個月，也就是說，2021年8月25日是最後一天可以遞交澳洲新型專利申請的日子，自明年8月26日起，澳洲智財局即不再接受新型專利的申請。

Avanci的訂閱制專利授權 如何讓大車廠買單？

2016年Avanci剛成立時，外界只把它當作另一個NPE；但三年多下來，它的授權平台上囊括了ZTE、NOKIA這些世界級研發大廠，固定、透明的授權金價碼，也讓許多歐系大車廠買單。Avanci奉行的訂閱制授權模式，會不會成為物聯網時代的新典範呢？

營業秘密與專利工程師的曖昧關係

企業內部資訊究竟是否屬於營業秘密，是由法院進行判斷或認定的；而在鬧上法庭之前，企業內部能夠做的就是針對公司內部的各項資訊進行密等分級，並針對不同等級的資訊採取對應的保護措施，這部分屬於公司內部的管理規章等的設定，和專利工程師通常也沒有密切的關係。但實際上，營業秘密與專利之間，還是有著難以言明的連結。

華為給大陸手機再上一課：英國遇襲、大陸反擊，兩地訴訟均占上風

逃過一劫？還是又上一課？日前，就康文森無線許可有限公司（CONVERSANT WIRELESS LICENSING S.à.r.l，以下簡稱「康文森」）訴華為、中興標準必要專利糾紛系列案件，英格蘭—威爾士高等法院（England and Wales High Court）專利法庭（Patents Court）作出一份階段性裁決。

2020法國專利制度將因PACTE修法大幅調整

法國PACTE新法相關施行細則陸續公告，2020年將迎來諸多變化，例如新型案權利存續期間延長為十年，並可改請為發明案；而發明申請案可先以暫時案形式提交，實審過程將加審進步性要件，且領證後將有9個月的異議期。

美國專利證書號標示義務 ─ 2020年Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods.案

專利法鼓勵專利權人在專利物上標示專利證書號數，目的在於讓第三人知道其產品所涉及之專利權利有哪些，第三人也因此得進行迴避設計或是尋求授權，以免於構成專利侵權行為。然而，即使專利權人未在專利物上標示專利證書號數，也不會因此失去損害賠償的請求權，只是會失去通知被告侵權行為之前或起訴之前的損害賠償金。2020年2月，美國 CAFC在Arctic Cat Inc. v. Bombardier Rec. Prods.案判決中，雖然維持聯邦地院在專利有效性和專利侵權之判決，惟廢棄損害賠償範圍之起算時間點的部分。CAFC指出，依專利法第287條第(a)項規定，一旦專利權人或與被授權人曾製造、販賣專利物，即使其後停止製造、販賣，亦須對侵權者起訴或發予侵害通知，否則仍會失去起訴之前或通知之前的損害賠償金。

Which Right Reserved? CC授權條款的源流與演變

對於創作者而言，授權他人使用著作或是利用他人著作，向來是極為重要但不易處理的問題：一則是因為著作權法規範龐雜，根據不同著作、不同身分、不同場合所賦予的權利不盡相同，只要著作人未明確表示授權，使用者要分辨自己行為是否合法，實際上頗為困難；二則是，即使有授權條款，經常隱藏在平台服務規章而不易發現，或是有太多法律詞彙而難以理解。這些問題不只妨礙網路時代的創作流通與發想，也容易衍生侵權糾紛，因此，為能以較低成本滿足授權需求，簡單易用的授權條款實不可或缺，本文介紹的CC授權條款便是此類工具之一。

對抗新型冠狀病毒肺炎專利資訊彙整：「老藥新用」為發展主軸

目前新冠病毒已於全球多個國家肆虐，各國的疾病防控部門 、藥物研究機構都已針對國內外公開且進入臨床試驗或臨床前研究階段的各種藥物開展了廣泛的篩選試驗工作，希望可以以最短的時間找出及產出高效的抗新冠肺炎藥物。像中研院便在極短的時間內成功合成高純度的「瑞德西韋」。當然，疫情最嚴重的中國在這方面更是積極。值得一提的是，中國不管在發展什麼「產業」，智財專利一定先行。像這次為了支援抗新冠肺炎藥物的研發，中國國家知識產權局「抗擊新型冠狀病毒肺炎專利資訊分析課題組」於2月14日即發表了《抗擊新型冠狀病毒肺炎專利信息研報》，內容鉅細靡遺，看來除了為科研人員技術攻關提供資料支撐外，其完善專利布局的企圖也不容忽視。

熱門新聞

一張圖看懂美國如何封鎖華為

拍板定案：澳洲將於2021年8月26日終結新型專利申請

新冠肺炎疫情衝擊 企業如何因應違約風險？

什麼才是「正確」的教育改革？

營業秘密與專利工程師的曖昧關係

華為給大陸手機再上一課：英國遇襲、大陸反擊，兩地訴訟均占上風

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。