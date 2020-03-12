Which Right Reserved? CC授權條款的源流與演變

【許慈真／北美智權報 專欄作家】

對於創作者而言，授權他人使用著作或是利用他人著作，向來是極為重要但不易處理的問題：一則是因為著作權法規範龐雜，根據不同著作、不同身分、不同場合所賦予的權利不盡相同，只要著作人未明確表示授權，使用者要分辨自己行為是否合法，實際上頗為困難；二則是，即使有授權條款，經常隱藏在平台服務規章而不易發現，或是有太多法律詞彙而難以理解。這些問題不只妨礙網路時代的創作流通與發想，也容易衍生侵權糾紛，因此，為能以較低成本滿足授權需求，簡單易用的授權條款實不可或缺，本文介紹的CC授權條款便是此類工具之一。

美國著名法律學者Lawrence Lessig與一群志同道合者，在2001年成立Creative Commons組織，相對於著作權領域通常主張之「保留所有權利」（All Rights Reserved）而提出「保留部分權利」（Some Rights Reserved），試圖建立合理且彈性的著作權授權機制，不僅為便利授權使用，更是為倡議鬆綁著作權限制、開放共享之理念。

歷經多年努力後，如今成果斐然，截至2017年為止，全球使用CC授權條款分享的作品已達1,471,401,740件，相較於2006年大約140,000,000件，成長幅度達10倍之多；分享範圍也廣及公眾熟知的眾多平台，包括最大宗的Flickr（約4億1500萬）、YouTube（約4900萬）、Wikipedia（約4670萬）Europeana（約2870萬）、Vimeo（約660萬）、Medium（740,896）、Jamendo（556,126）等。以往困在付費高牆內的學術期刊，也呼應著此波開放浪潮而有所改觀，例如DOAJ已累計270萬份論文採用CC授權條款，歐洲著名期刊IIC不僅開放近用，其中也不乏CC授權條款的身影。

台灣對Creative Commons理念的推廣始於2003年，並於2005年定譯為「創用 CC」，主要由中央研究院支持，並由資訊科學研究所與資訊科技創新研究中心執行，目前已完成階段性任務，自2016年起交由開放文化基金會協同CC台灣社群，負責後續推廣。

創用CC授權要素與條款

CC 1.0：定義四項授權要素

Creative Commons在2002年推出CC授權條款1.0版，以「姓名標示」（Attribution）、「相同方式分享」（Share Alike）、「非商業性」（Noncommercial）、「禁止改作」（No Derivative Works）等四項要素作為授權基礎，由此衍生出各種授權條款組合；例如：「本著作係採用『姓名標示-非商業性 1.0 通用 授權條款授權』」（英文縮寫為「CC BY-NC 1.0」）。

CC授權條款在設計上包含三個層次：第一個層次是「法律條款」（Legal Code），使用法律人士熟悉的語言及格式，寫成正式的授權條款。但為普及大眾使用，授權內容必須能讓法律人士以外的眾多創作者、教育工作者及研究者輕鬆閱讀，因此產生第二個層次，「授權標章」（Commons Deed），或稱為「人類可讀」（human readable）的授權版本；值得注意的是，授權標章本身並非授權，其內容亦非法律條款之一部分，但其摘要表達出授權條款的核心約定內容，確實是便利使用者決定採用與否的重要參考資料。第三個層次是「數位標籤」（Digital Code），屬於「機器可讀」（machine readable）的授權版本，透過Creative Commons開發的「CC權利描述語言」（CC Rights Expression Language，簡稱「CC REL」），摘錄主要之自由與義務並寫成軟體、搜尋引擎及其他技術可辨識讀取的標準化格式，從而使用者在網路上更容易找到採用CC授權條款的作品。

簡單來說，建構這三個層次，可以確保法律人士、創作者／使用者以及網路技術理解CC授權條款。

CC 2.0與2.5：姓名標示設為標準選項

Creative Commons在2004年釋出CC授權條款2.0版，最大改變便是將「姓名標示」設為授權的標準選項，至今仍是如此。此次變革的主要原因在於，根據調查顯示，約有97%至98%的使用者選擇包含「姓名標示」的授權條款，因此，Creative Commons決定藉此將原有的十一種授權條款簡化為六種（參見後表粗體字部分），以期使用更加便利。嗣後於2006年發布的2.5版，則是微幅修訂「姓名標示」的條項內容。

CC 3.0：強化國際調和功能

鑑於先前的CC授權條款是以美國著作權法為基礎，難免會與其他司法管轄區發生牴觸，Creative Commons在2007年推出的CC授權條款3.0版，便以「國際調和」為主要目標，進而區分出「美國版」與「通用版」（generic，或稱未本地化版）授權條款，惟該通用版與以往不同，係改以國際條約作為規範基礎，藉此減少各地適用差異。因而，此次版本可清楚顯示是否經在地化，例如：本著作係採用 姓名標示-非商業性 3.0 台灣 授權條款授權（英文縮寫為「CC BY-NC 3.0 TW」）。

此外，3.0版亦在「姓名標示-相同方式分享」授權條款底下建立相容性架構，允許利用經Creative Commons認證與CC授權條款相容之授權條款，來釋出作品。

CC 4.0：落實國際化目標

藉助於各國多年移植（porting）經驗，Creative Commons在2013年發布的CC授權條款4.0版終於大幅實現國際化目標，無需透過移植，即能直接適用於所有司法管轄區，舉例來說，此次版本會顯示為：本著作係採用 姓名標示-非商業性 4.0 國際 授權條款授權。而在今（2020）年1月初，CC授權條款4.0版的正體與簡體中文譯本均已正式上線。

本次改版可說是歷來成果最為豐碩的一次，除推出國際化條款外，還包括：(1) 將資料庫權利（database right）納入CC授權範圍；(2) 改善姓名標示方式；(3) 增加匿名的選擇性；(4) 訂定30天的及時改正寬限期，允許非故意違反授權的使用者恢復所享有的權利。





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