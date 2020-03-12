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2020法國專利制度將因PACTE修法大幅調整

聯合新聞網 / 北美智權報

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

法國PACTE新法相關施行細則陸續公告，2020年將迎來諸多變化，例如新型案權利存續期間延長為十年，並可改請為發明案；而發明申請案可先以暫時案形式提交，實審過程將加審進步性要件，且領證後將有9個月的異議期。

為協助法國企業適應數位時代的變革，2019年法國頒布PACTE法案，涉及多項智慧財產權相關修法，隨相關細則陸續公告，2020法國智權事務將迎來諸多變化，例如（但不限於）：新型案權利存續期間延長為十年，並可改請為發明案；而發明申請案可先以暫時案形式提交，實審過程加審進步性要件，領證後將同歐洲專利一樣進入9個月的異議期。

新型案權利存續期間延長

法國新型案權利存續期間原僅六年，但修法後與德國、中國相同，延長為十年。根據報導，凡在2020年1月11日是項修法生效日當天仍有效的既有新型案，以及2020年1月11日起新申請的新型案，其權利存續期間皆延長為十年。2020年1月11日當天仍有效但未於官方期限日前繳第七年年費者，法國官方給予4個月的過渡期，最遲可於2020年5月11日繳交，毋須支付額外規費；若也來不及在過渡期繳納第七年年費，最晚應於之後的六個月寬限期內加繳滯納金補救。

開放新型案改請為發明案

依先前法規，法國發明專利申請案可改請新型，此次修法後，2020年1月11日起新申請的新型案，若有需要，可於申請案官方展開公開作業技術準備工作（一般約在優先權日起算16個月）前改請為發明案，若需改請，申請人並應於官方收到改請申請之日起1個月內繳交檢索費。

法國新型案除非後續有侵權訴訟，一般毋須繳檢索費作先前技術比對，但新型案在法國的應用不如德國普遍，法國的新型案申請量向來偏低。此次PACTE修法拉長新型案權利存續期間、新增改請發明的運用選項，加上如下文說明，未來法國發明專利申請案需加審進步性，又有新增的異議程序，法國新型申請案量會否因此提升，有待觀察。

發明案新增公告後異議期

針對2020年4月1日起公告授權的法國發明專利，有被訴興訟可能的第三方，可於該專利公告授權日起9個月內提出異議，若攻擊成功，即可由法國專利局INPI直接認定原專利發明不具可專利性。

法國發明專利領證後，依舊法只能循法律訴訟途徑由法院宣判無效，其程序及成本，不是一般中小企業能負擔，為提高發明專利授權後的法律確定性及價值、降低第三方挑戰劣質專利的難度，新法導入發明專利公告後異議程序，與EPO、德、英、日、美等主要專利局同步。

發明案實審新增進步性要件

許多人是透過PCT或直接在EPO申請，並經EPO實審授權後取得法國發明專利的，這類申請案在領證前都經過專利三性的評估。而若逕行向法國專利局INPI申請發明專利，一般其審查核駁多是所請發明「明顯」不符新穎性要件，並無進步性比對步驟；可是PACTE新法上調審查門檻，除移除法條文字中的「明顯」一詞，並引進進步性考慮，適用2020年5月23日起向法國專利局INPI申請新的法國發明案。

一般相信，這項修法有助提升法國發明案專利品質，但既無前例可供依循，難以猜測官方審查方向，會否採用類似EPO問題解決法（The problem and solution approach：PSA）的模式審查，目前無從預料。另方面，因官方需花費額外資源考慮所請發明的進步性，有可能因此增加核駁機會、拉高申請成本、拖慢領證時間。

開放提交暫時發明申請案

2020年7月1日起新申請的發明案，在新案送件時可暫不提交請求項及摘要，然後再於優先權日起12個月內採取以下動作：(1) 改請為新型案，或(2) 後補請求項及摘要等必要文件，並在後補之日起1個月內繳納檢索費。假使未於規定期間採取前述二選一作法，原暫時案即視為撤回。

申請人可藉暫時案送件盡早搶到申請日，既可作後申請案優先權主張基礎，也有權在相關產品作專利標示，但這類操作的潛在風險頗高，畢竟，後補請求項需為原提交說明書內容支持，若涉及優先權主張，並需比對主張案及被主張案內容，容易衍生後補請求項超出原始揭露範圍、優先權主張無效等後患，故一般建議只能當意外發生時的緊急備案，不應常態採用。

小結

PACTE修法項目眾多，與發明及新型專利相關的部分，除前述各項，還包括確認發明專利無效程序無期間限制、規定發明專利所有權人應於（理應）知悉侵權事實之日五年內提出訴訟、國家安全審查規定調整……，許多辦法還只有基本的修法框架，實際施行細節及配套規範有待日後進一步充實。

總的來說，法國此次修法提高發明案實審標準，並設法降低劣質發明專利淘汰成本，意在提升專利品質，並給予小型公司及新創企業更大活動空間。然而一般相信，即使經過PACTE修法，比較直接在法國申請法國發明專利、繞道PCT/EPO取得法國發明專利保護兩種途徑，論申請成本及難度，前者仍比後者友善許多。


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