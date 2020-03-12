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什麼才是「正確」的教育改革？

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

台灣的教育，不只是中學，還有大學，改革之路可能都還很漫長，我不確定是我不適應台灣的教育系統，還是台灣的教育系統需要更多的優化，或者根本沒有所謂的正確路線，需要長期隨著時代演變而做修正，不管如何，我也沒有因為不適應台灣的教育系統，我的生涯發展就走向黯淡或失敗。

我有一位家人是名高中化學教師，她告訴我，她的學生對於許多學科都沒啥興趣，對於未來生涯規劃非常茫然，她想知道台灣的教育改革，不知道是不是在正確的道路上？

不過，教育改革真的有「正確」的道路嗎？我是高度懷疑這一點的，在1965年代以後，歐美許多製造業先後外移到亞洲地區，包含台灣、南韓、日本在內。工業需要大量的科學專長人力，於是教育系統就朝工業化人才量化生產邁進。直到21世紀，人們逐漸意識到，透過教育量產功能屬性接近的人力，逐漸面臨到越來越大的風險，因為人類的生產力大躍進，某些時間點甚至會超過人們的消費需求，當市場逐漸飽和，人類的經濟會轉為蕭條，然後回頭來影響教育。人類的生產力躍進並不會停下來，越來越先進的自動化生產，也能取代更多的人力，所以教育必須能培養出多元功能和興趣的人力與人才，那才會是未來社會所需要的。

但是這種教育系統要顛覆傳統社會觀念的大反轉，非常不容易，因為那無法直接複製已開發國家的例子，必須循序漸進的改善，讓台灣逐漸發展出本土的教育改革模式。這非常耗時間，可能一個世代以上的時間，都還無法翻轉成功，因為要讓教育改革成功，必須要教師、家長、政府三方的決策主導者的思維跟著翻轉，例如：在資本主義社會，學生畢業後，進入職場能產生多高的收入？工作穩定度有多高？風險能壓多低？這種深植民心的思維，會直接影響教育改革的難易度。

醫師、律師、會計師、科技工程師等專業人士，平均相對高收入、穩定度相對高，待遇遠比大多數的勞工都還優渥，教師、家長首先就會希望孩子和學生朝工作待遇好的產業努力，但有多少人的天性就是想當醫生、律師、會計師、科技工程師？沒做過這些工作，沒有那些產業的經驗，怎麼知道自己喜不喜歡？教師和家長，又怎麼未卜先知，直覺判斷小孩和學生適合往哪個領域發展？這預判的困難度是非常高的，社會的傳統思維和風氣沒有改變，教育改革就需要越長的時間才能「達成目標」。

考試分數高不代表有興趣投入

我記得我從小就對科學非常有興趣，但也對商業不排斥，在求學過程中，所有的興趣取向測試，一面倒都是科學領域。我一直以為，我充分了解自己的「目標」和「興趣」，直到我上了大學，畢業後很高機率可以成為化學教師，我在大學期間，經歷了各種科學研究的經驗後，我才真正體悟到，我不是自己原本認為的那麼熱愛科學，我只是很擅長理科的「測驗」，從測驗中取得優於同儕的成績。相對傑出的成績，讓我誤以為自己很熱愛科學，我不排斥科學，但是對於許多科學的實驗與研究，我其實不那麼有興趣；很擅長計算和理解科學考試，並不等於會熱愛科學的實驗與研究。

但是在準備實驗與研究的器材與材料時，我發現實驗室的實驗，跟工廠工業化的製程，即使是要產生一樣的產物，那個設計過程還是有很大的不同。我意識到，工業要考量商業利潤和營運成本，那跟平常在實驗室的少量實驗，兩者的生產成本差距極大，相對於科學研究，我反而對於工業化製成的許多商業相關資訊更有興趣，然後開始追溯到研究原料的成本，甚至是原物料的價格波動。相對於科學原理，我內心對於那些商業概念，反而更加有興趣，後來甚至引導我去投資澳幣和南非幣，然後直接去澳洲打工與生活，去了解原物料出口經濟體的更多細節。

我認為的教育制度應該拆成兩個階段，一個是中學階段，那是讓學生具備基本的生活知識和技能，多學一些興趣也無妨，但尚不需要去決定學生的生涯方向，因為「人生經驗不足」，很容易決策錯誤，定錯方向。另一個階段是大學階段，但這個階段應該讓青年先去社會工作，有更多的社會經驗，了解自己真正需要什麼以後，再來考慮去大學學習。沒有就業經驗和社會歷練，從高中直接跳到大學，以我自己的案例，我認為很容易出錯，即使是早早就對興趣性向很明確的學生，也會有出錯的可能。我不知道有沒有「正確的步驟」，但我認為現行的學習步驟，是有問題的，而且沒有太多的容錯空間，因為當社會新鮮人進入社會以後，發現自己的興趣其實是其它選項時，他已經耗費至少4年的光陰了，這個歷程無法重來一遍。

如今是各種資訊大爆發的時代，網路資訊和影音科技非常發達，讓人們取得資訊的管道，不再局限於學校，人們有更多的選擇，例如自學，當你對某件事物非常有興趣時，你的高度熱誠會激勵你不斷的向該興趣努力和邁進，然後，你很有機會成為該領域的專家。即使你的年紀非常小，你還是可以透過網路自學，在該領域不斷的歷練，只是沒有學歷或證照幫你認證，但真正有一項技術在身，其實也未必需要學歷或證照幫你認證了。

學歷不代表能力，更不能保證日後成就

以我為例，我只有師範體系的化學系學士畢業證書，但那完全無法證明我在證券金融業的專長，如果我的能力在該產業是遠優於平均值，那我也不需要學歷或證照，我具備相對優秀的證券交易能力，就算沒有學歷或證照，我還是擁有這項技能，我也可以在網路上展現這項技能，吸引投資機構或資本法人來與我合作，我在我感興趣的領域努力，我的工作內容完全符合我的興趣。

我的求學歷程，算是失敗還是成功呢？我不知道正確答案，但我認為失敗的比例比較高，因為那完全錯誤引導我對自己的內心世界，但是我出校園以後的自行學習和摸索，反而讓我可以施展長才。套用第一段的問句，我如果在中學時期，許多學科都沒啥興趣，對於未來生涯規劃非常茫然，那是正常的嗎？我認為很正常，在學校面對各種同儕的考試和測驗，如果我沒有取得好的成績，當然都沒啥興趣，我又沒有過社會歷練，我怎麼知道自己喜歡做什麼工作，對生涯規劃當然很茫然，這是再正常不過的現象了。

當我在證券投資領域打滾多年後，我曾經到台大、政大去旁聽些經濟學系的相關課程，我發現一個有趣的想法，雖然我的興趣是商業、投資、金融和經濟，但是如果讓我大學就相關科系研讀，我估計畢業後，再也不會想往經濟或商業的相關領域去就業，因為我大概大二以前就會覺得選錯領域了，這跟我在科學領域的經歷剛好相反，有些人喜歡觀察和研究科學現象，做那些不斷重複的枯燥實驗，靠邏輯推演得到結果，若是讓這種人去進行大量的紙筆考試和理科測驗，他其實未必能在大量同儕中取得領先優勢，但我可以。我對於那些實驗未必有興趣，但我很擅長考試和測驗，於是我可以取得領先優勢，讓我誤以為我喜歡科學實驗，接著回到經濟領域，我喜歡比對和分析大量經濟數據與圖表，然後去預判可能的發展結果，擬定應對方式，可是若要我先進行一堆統計分析的紙筆精算測驗和考試，做一堆理論研究，那我大概直接投降。

以我自己的經驗，我認為朝著自己的興趣發展，熱誠會推著你重複做一樣的事情，不斷的努力，直到達到專精的水平，我們需要成為自己的心靈導師，不管中學或大學的教育改革如何，自己教育自己。在網路資訊爆發的時代，自學是一項非常有用的「教育改革」，任何人只要有網路，幾乎可以找到各種領域的專業者，釋出許多專業知識讓你學習，而且可以同時在社會的歷練中，同步進行，修正發展和努力路線，這是我認為的，自己教育自己的方式，邊工作邊學習，然後臨場變通，那是我獲得最多寶貴經驗的方法，真的把知識、思想和技能掌握在自己身上，那才是教育最重要的成果。


【詳細內容請見《北美智權報》256期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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