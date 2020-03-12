華為給大陸手機再上一課：英國遇襲、大陸反擊，兩地訴訟均占上風

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

逃過一劫？還是又上一課？

日前，就康文森無線許可有限公司（CONVERSANT WIRELESS LICENSING S.à.r.l，以下簡稱「康文森」）訴華為、中興標準必要專利糾紛系列案件，英格蘭—威爾士高等法院（England and Wales High Court）專利法庭（Patents Court）作出一份階段性裁決。

對於康文森提出的索賠標準，專利法庭認為「過高」，並給出了華為和中興應承擔的賠償費用。

其中，華為需賠付10萬英鎊，而中興需賠付6萬英鎊。

截至目前，圍繞康文森與華為、中興之間發生的標準必要專利許可費率糾紛，英格蘭—威爾士高等法院專利法庭已經合計作出了三份裁決。

總的來看，康文森和華為、中興在這場持續兩年半的專利較量中，各有輸贏，康文森部分專利被判無效，而華為、中興則被判需要承擔一定的侵權或賠償責任。

有趣的是，雖然康文森在英國對華為、中興「大打出手」，但是它並沒有在中國起訴華為或中興。

回顧和盤點這場曠日持久的較量，面對康文森選擇英國「發難」，華為都採取了哪些應對措施？又取得了怎樣的成效？

對小米、vivo和OPPO等其他大陸手機廠商來說，抑或對手機行業來說，華為的應對策略，又給他們帶來了哪些啟示？

英國起訴：康文森專利施壓蘋果、華為和中興

康文森是一家註冊於盧森堡的公司，原名為「核心無線許可有限公司」，2017年，公司名稱由「核心無線許可有限公司」更名為康文森。

2012年，芬蘭諾基亞公司將其持有的涉及無線通信技術的專利包拆分出一小部分出售，康文森購得該專利包。該專利包中包括歐洲專利、美國專利、中國專利等。

隨後，康文森開始與蘋果、華為和中興等在內的眾多智慧手機廠商開始溝通，尋求達成專利許可合作。

其中，華為的遭遇，應該也是中興和蘋果類似經歷的「縮影」。

2014年4月29日，康文森通過郵件致函華為，表示其購買了原屬諾基亞公司的涉及2G、3G、4G等通信標準的部分標準必要專利（SEP），並主張多項華為行動終端產品涉及侵害該專利包的專利權，需要華為獲得康文森的許可授權。

2014年4月至2017年2月，圍繞該部分標準必要專利許可事宜，康文森和華為進行了長達多年的磋商，但並未達成專利許可協議。

2017年2月28日，康文森突然以單方面聲明公開信的形式向華為致函，要求華為獲得其全球專利打包許可。

2017年7月，康文森在英國將華為、中興訴至英格蘭—威爾士高等法院，涉及四件英國專利分別為No. 1031192、No. 0978210、No. 1797659和No. 1878177。

康文森請求英國法庭判定華為、中興侵犯其4件英國專利，並請求法庭裁定其全球專利包針對華為、中興的滿足公平、合理、無歧視原則的許可費。

大陸反擊：華為、中興提不確認侵權專利訴訟

康文森屬典型的NPE機構（Non-Practicing Entity，即 「非專利實施實體」），並不從事智慧手機生產製造，僅從事專利許可業務。

對於類似康文森這樣的機構，有的人會給它們冠以「專利流氓」稱謂，有的人可能認為它們「生財有道」。

由於康文森僅以專利許可為主要業務，導致包括蘋果、華為和中興等在內的智慧手機廠商，要反制康文森的手段相對有限。

要麼儘早與康文森協商一致達成專利許可，要麼就需要對康文森持有的專利提起無效宣告請求。

2017年12月，康文森向華為提供了其主張標準必要專利的清單，該清單包括其在中國獲得授權的10族11件專利，目前狀態均為有效。

就康文森與華為等之間的爭議而言，概括起來就兩點：

其一是專利許可方式，康文森可能希望全球專利打包許可，華為或許傾向分別許可，

其二是專利許可費率，康文森開出的要價可能高，而華為給出的報價可能低。

因為雙方遲遲未能就許可方式和費率達成一致，才觸發了雙方之間曠日持久的專利大戰。





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