美國專利適格性實務最新發展：抽象概念之分類－Ⅱ

本文承接北美智權報251期《美國專利適格性實務最新發展:抽象概念之分類-I》一文,在數學概念之後,繼續探討PEG Oct update中抽象概念的第二個類型 - 組織人類行為的特定方法 (Certain Methods of Organizing Human Activity)。

組織人類行為的特定方法

在PEG Oct update組織人類行為的特定方法被細分為:(1) 基礎經濟理論或實踐 (fundamental economic principles or practices)、(2) 商業或法律互動 (commercial or legal interactions)、(3) 管理個人行為或關係或人與人之間的互動 (managing personal behavior or relationships or interactions between people),三種子類型。

PEG Oct update中強調,所謂「特定」方法,意指並非所有組織人類行為的方法均屬於抽象概念,例如組合特定成分以創建藥物製劑的一連串步驟就不會落入「組織人類行為的特定方法」。其次,組織人類行為的特定方法此一抽象概念的類型僅限於落入前述三種子類型的方法,易言之,除非在2019 PEG第3節第C目所解釋的罕見狀況下,不會出現一種不屬於前述三種子類型的組織人類行為的特定方法。再者,前述三種子類型包含了一個人或數個人從事之行為 (例如個人於線上簽署契約,或是商業行為),一行為涉及的人數多寡並不影響落入前述三種子類型的判斷,也因此某些「人與電腦互動的行為」將會落入組織人類行為的特定方法之範疇。

● 基礎經濟理論或實踐

此為組織人類行為特定方法的第一種子類型,根據2019 PEG,該子類型包含了對沖、保險、降低風險等經濟或商業行為。惟須注意者,「基礎」一詞並不使得該子類型被限縮於習知或歷史悠久的經濟或商業行為。PEG Oct update提供了數個MPEP所沒有討論的例子,本文挑選其中較具代表性的一例進行深入討論。

案例:Inventor Holdings, LLC v. Bed Bath & Beyond, Inc.

Inventor Holdings, LLC (以下稱IH) 對Bed Bath & Beyond, Inc. (以下稱BBB) 提出侵害其專利 (Patent No. 6,381,582,以下稱’582專利),該專利所主張的發明是「一種在遠端賣家之本地銷售系統訂購商品的方法」,以下節錄其代表性請求項:

8. A method of processing a payment for a purchase of goods, comprising the steps of:

receiving at a point-of-sale system a code relating to a purchase of goods;

determining if said code relates to a local order or to a remote order from a remote seller;if said code relates to a remote order, then

determining a price for said remote order,

receiving a payment for said remote order,

and

transmitting to said remote seller data indicating that said payment has been received for said remote order.

’582專利指出,在習知技術中消費者進行目錄購物 (catalog purchases) 時,對於將信用卡資訊在電話中提供給陌生人感到不安,因此提出該專利之技術方案,概言之,其所主張的內容為:買家對遠端賣家下單,遠端賣家提供一訂單碼 (order code) 給買家,而買家可至銷售點輸入該訂單碼,並據此於銷售點親自付款。

BBB隨即提出35 U.S.C. 101之反訴,指出’582專利的請求項導向了「在本地銷售點支付遠端購物的費用」之抽象概念,而且請求項不具備任何有意義的限縮條件,可使得請求項顯然超過 (significantly more) 不具適格性的抽項概念。

IH則提出以下論點:(1) ’582專利的請求項是一種獨特的解決方案 (solution),可以保護消費者的信用卡資訊免於被竊盜,這並不是一種抽象概念;(2) 訂單碼的使用及處理、本機端與遠端系統間的交流都是一種本於電腦科技的「解決方案」,因此類似於DDR Holdings案,具有發明概念 (inventive concept);(3) IH則認為該解決方案需要複雜的程式編碼 (但該專利案或相關紀錄並未記載任何複雜的程式編碼);(4)該解決方案符合machine-or-transformation test。

地院贊同BBB的主張,並指出Alice測試的第二步中,‘582項專利的請求項均未將「訂單碼存儲在資料庫中的方式」或「以電子方式應用訂單碼」限縮成任何具體、具發明性的方法。而CAFC也同意地院的判斷。

● 商業或法律互動

根據2019 PEG,商業或法律互動包含了契約形式的雙方合意、法律義務、廣告活動或行為、市場活動或行為、銷售廣告活動或行為,以及商業關係。其中,法律義務的狀況或例子較不為我國從業人員所熟習,故本文挑選其中較具代表性的一例進行深入討論。

案例:Fort Properties, Inc. v. American Master Lease LLC

American Master Lease LLC (以下稱AML) 為Patent No. 6,292,788 (以下稱’788專利) 之專利權人,其與Fort Properties, Inc. (以下稱Fort) 的專利爭訟在地院階段被認為全部請求項因不適格而無效,AML上訴至CAFC。

’788專利的揭露內容是一種投資工具,它可以使不動產所有人在買賣不動產時規避稅捐義務。一般說來,不動產買賣獲益巨大,各國政府均會對此收益進行一定程度之課稅,但26 U.S.C. 1031規定符合特殊條件時,所有人可免除稅捐義務,該條文大意如下:

購入不動產之價格大於或等於售出不動產之價格; 購入不動產所負擔的債務大於或等於售出不動產所負擔的債務; 在售出不動產的後45天內指定欲購入的不動產,並在180天內完成購入程序; 售出不動產者在取得購入之不動產前,不會對售出不動產的收益行使控制權。

’788專利的投資工具利用這樣的優惠,將眾多不動產匯集成一個不動產投資組合 (real estate portfolio),其中的財產利益被分割成許多契約股份 (deedshare),而且像股票一樣賣給投資者。每個這樣的契約股份可透過抵押債務的方式做為承擔債務的載體,如此就可以提供調整債務結構的彈性,使投資者把自己的債務結構調整成符合26 U.S.C. 1031。





