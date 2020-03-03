股市上漲 生活更好？

聯合新聞網 / 北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

川普政府引導美國股市上漲，還有希望美國家庭透過收入轉投資，然後給予免稅，變相鼓勵美國家庭增加儲蓄，從這個角度來看，確實是立意良善，在全球化和資本主義浪潮下，勞工的收入成長可能跟不上企業的經營利潤成長，但是勞工可以成為公司的股東，企業營運獲利持續成長，反應在股價上，同時是股東的勞工，也能跟著分享企業的利潤。

根據美國蓋洛普（Gallup）資訊公司在2020年1月16日至29日進行的一項民意調查，受訪的美國民眾有61%認為，他們過的比3年前還要更好，從1992年以來的調查來說，覺得更好的美國民眾比例，難得突破六成，這是非常高的比例，如果跟2016年的美國民眾說，Trump施政3年後，美國景氣和美國人財務會好轉，我想超過一半的2016年的美國人不會相信這會發生，但現實是，「It has occurred to USA」，52%的美國人認為，有更多美國人的財政狀況比過去更好，到商店購物更能負擔了，這個比例也是1992年以來最高。

（資料來源：https://news.gallup.com/poll/285593/say-better-off-past-elections.aspx?fbclid=IwAR2o1DhQYU7MUWbuf0MGqS53Cjp4EgELECG-qx4BEK45YRdWlaMDZQTfwm4）
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（資料來源：https://news.gallup.com/poll/285593/say-better-off-past-elections.aspx?fbclid=IwAR2o1DhQYU7MUWbuf0MGqS53Cjp4EgELECG-qx4BEK45YRdWlaMDZQTfwm4）

經濟表現好，川普年底連任贏面大

這些民調對於即將在2020年11月尋求連任的川普（Donald Trump）顯然非常有利。對於很多美國人來說，川普執政後，財務好轉和變得更有錢非常重要。2017年1月20號，S&P500指數收盤是2265點，截至2020年2月14號是3380，美國股市漲幅逼近50%，這是非常驚人的漲勢。美國房地產價格也全面攀升，但是這段時間裡，美國人的負債佔個人可支配所得比重，持續維持近40年來低點，2019年第四季，美國人家庭淨資產比2007年Q3的金融海嘯高點還增加63%，全體美國人變得更富裕了。川普上任3年，美國就業人口在創歷史新高的情況下，又增加了600萬以上的就業人口，更多的美國人認為，川普在經濟改善方面，甚至做得比歐巴馬好，這也讓川普在2020年底的選情相對樂觀，因為競爭對手甚至在民主黨陣營還處於難產的局勢。

圖1：1980年至今美國家戶負債佔可支配所得比重
圖1：1980年至今美國家戶負債佔可支配所得比重

圖2：1990年至今美國家戶淨資產
圖2：1990年至今美國家戶淨資產

美國勞工有「社會安全保險」（Social Security）基金和傳統的401（k）退休儲蓄計畫，這對於美國人來說，是政府主導的強制生涯儲蓄規劃，尤其是401（k）退休儲蓄計畫，這讓美國人可以跟著美國強大的企業營運效益一起財富成長，只要美國股市成長，美國人的退休金都會跟著成長。川普政府甚至提出新的規劃，希望鼓勵一般美國家庭更加積極投資股市，例如所得低於20萬美元的家庭，把一部分所得用於傳統401（k）退休儲蓄計畫以外的投資，這筆所得就能免稅，投資一萬美元，就能享有一萬美元免稅額。美國家庭也不是不願意投資股市，只是投資股市獲利需要繳稅，降低了投資誘因；如果這項政策能夠通過，將可以激勵美國中產家庭投資股市的意願。

圖3：2000年至今401（k）基金規模 （資料來源：https://www.ici.org/401k/faqs/ci.faqs_401k.print）
圖3：2000年至今401（k）基金規模 （資料來源：https://www.ici.org/401k/faqs/ci.faqs_401k.print）

事實上，因為美國實體經濟比以往有更多成長，企業生產效率也比過去更高，包含S&P500在內的企業每股盈餘（EPS）創新高，民間企業資本擴張和成長速度不斷攀升，經濟長期維持成長和產業不斷創新。美國股市百年來長期呈現多頭成長，從2009年以來，美國企業創造或研發出不少有利提升企業營運和管理效率，或能大幅降低企業營運成本的新創新，如美國頁岩油開發技術的提升，雖然導致國際油價和天然氣價格驟跌，不過好處是，所有使用能源的美國企業和家庭，使用成本大幅下降，相對於歐洲亞洲國家，美國企業可以使用價格低廉的天然氣能源，這等於直接降低營運成本和間接提升獲利。

技術與管理革新，提升美國企業競爭力

企業管理方面的效率提升更為明顯，大數據（Big data）和電子商務持續提升美國企業在生產和銷售的效率，企業減少更多無效生產，在消費市場的銷售更為精準，這也是為何美國民間消費不斷創新高，但美國企業的商品存貨持續維持在低水平，甚至有更多企業靠高效率管理達到「零庫存」的境界。

網路結合行動裝置帶給人類商業模式大轉型，未來汽車或家電結合網路還能再帶給人類社會更多商業轉變。投資人如果能預見這些「具體」或「管理」帶來的效益，在證券市場的投資信心也能更為增強，因為企業營運的效率成長，還是會反映在股票價值的成長，這也是為何著名投資人巴菲特（Warren Buffet）看好美國道瓊（Dow Jones）指數長線有機會攀到十萬點的環境背景。早在2017年，巴菲特就說，因為美國經濟現階段的活力「強勁到令人難以置信」，雖然美國經濟成長將會上上下下，但總是會復甦並獲得最後勝利，實體的經濟成長會帶給證券市場維持多頭火力。巴菲特在2017年度股東信中公開表示，美國經濟將持續出現「不可思議的」榮景，最好的買股策略是長時間持續買進股票。美國道瓊指數已經超過百年的歷史，長時間的驗證，美國的經濟成長、生產力、股市確實長期創高。

但是大多數人們很難有遠眺的投資眼界。像是1990年前後，美國進入網路科技時代初期，當時的證券市場投資人如果用1987〜1992年的經濟運行思維，很難領先市場看見柯林頓執政時期帶來的生產力提升榮景，那是一個鼓勵研發與創新，資訊科技蓬勃發展的時代，美國整體勞動力效率和研發水準躍進，企業生產效能全面提升，當時的美股投資人，如果抱緊股票到2000年，財富可望大豐收，就算投資人錯過了那波美股的多頭，甚至經歷2002年的網路科技泡沫和2008年的金融海嘯，但將耐心持續到2020年，投資人依然很有機會在證券市場上獲得豐富收益。

川普政府引導美國股市上漲，還有希望美國家庭透過收入轉投資，然後給予免稅，變相鼓勵美國家庭增加儲蓄，從這個角度來看，確實是立意良善，在全球化和資本主義浪潮下，勞工的收入成長可能跟不上企業的經營利潤成長，但是勞工可以成為公司的股東，企業營運獲利持續成長，反應在股價上，同時是股東的勞工，也能跟著吃到企業的營運利潤。當然，股市有時會低估，有時會高估，投資人必須做好長期投資的心理準備，就像提撥收入的一部分到退休金帳戶，變相長期儲蓄，這樣才能有效的克服短期股市波動帶來的風險。

對於民間消費為主體的美國來說，股市的成長，房地產價值的成長，會間接帶動美國大量勞工的退休金成長，家庭財富也會穩定成長，優化了家庭債務問題，家家戶戶自然願意穩定的進行消費擴張，然後消費穩定成長，又反過來帶動美國經濟成長，就業持續提升，民眾收入也能成長，繼續挹注消費成長，每個環節都能有正面增強的效益，對於美國的景氣正向循環，也會更有幫助。


【詳細內容請見《北美智權報》255期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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