刑事協商制度成為企業排除異己的私器？─日產前董事長戈恩案之反思

【林家珍／北美智權 專利工程處 日本部部長】

2019年底，日產前董事長卡洛斯戈恩（Carlos Ghosn）於保釋期間上演一齣驚世逃亡劇，從大阪關西機場搭乘私人飛機成功脫逃出境。此舉不但躍上國際新聞的頭版，也讓日本檢警與海關顏面盡失。而正好在戈恩被捕的半年前，日本剛導入刑事協商制度，與本案發展息息相關。本文介紹此協商制度的特點以及其對於戈恩案的影響。

2019年底，日產前董事長卡洛斯戈恩（Carlos Ghosn）於保釋期間上演一齣驚世逃亡劇，從大阪關西機場搭乘私人飛機成功脫逃出境。此舉不但躍上國際新聞的頭版，也讓日本檢警與海關顏面盡失。在成功抵達黎巴嫩後，戈恩發表聲明表示自己「已不再是有罪推定、充滿歧視、無視基本人權、國際法與公約的日本司法體制的人質」，並強調自己是為了逃避政治迫害而做此選擇。無獨有偶地，在戈恩被捕的半年前，日本剛導入刑事協商制度，與本案發展息息相關。

日本刑事協商制度

日本自2016年修訂刑事訴訟法第350條導入「偵查、審判協力型協議、合意制度」，並於2018年6月1日起開始施行（以下簡稱「刑事協商制度」）。一般而言，協商制度可大略分為坦承自身的犯罪，或是供出他人的犯罪作為交換條件，換取不起訴、減刑或免刑。唯兩者立法目的並不相同，前者在於鼓勵認罪，加速案件審理，減少時間、金錢等訴訟成本；後者則著眼於取得相關人士提供的犯罪證據，協助偵查，提高破案率。此次日本導入的刑事協商，僅針對協助他人犯罪的偵查、審判，換取不起訴、減刑或免刑；針對自己認罪的部分，雖修法過程中有列入討論，但最終並未導入。以下摘要日本刑事協商制度的相關規定。

適用犯罪類型 日本刑事訴訟法第350條之2第1項規定刑事協商僅適用於特定案件，並於第2項明定該特定案件包括違反藥物、槍械、贈收賄、詐欺組織犯罪、禁止壟斷法、金融商品交易法、破產法、商標法、專利法、租稅法等約50項經濟犯罪類型的法律，至於殺人罪或性犯罪則排除適用。 啟動時機 第350條之2第1項規定檢察官於特定犯罪事件中認為嫌疑人或被告與他人刑事事件相關，且根據其提供證據的重要性、犯罪情節的輕重、犯罪關聯程度及其他事由，於檢察官認為有必要之時，得與嫌疑人或被告進行協商。 協議範圍 第350條之2第1項前段規定嫌疑人或被告應於調查、證人詰問中提供真實陳述，提供證據或其他必要的協助。後段則規定檢察官提供之協商條件包括:不提起公訴、撤回公訴、以較輕刑責提起公訴、起訴後變更請求較輕刑責、請求簡易判決或略式命令(100萬日幣以下的罰金)。 辯護人需在場 刑訴法第350條之3規定協商必須在檢察官、被告或嫌疑人及其辯護人在場的情況下進行，協商結果須有辯護人署名同意。 撤銷協議 刑訴法第350條之10第1項規定若其中一方違反協商內容，另一方得撤銷此協商。例如，原本雙方協議被告會提供真實陳述，之後卻拒絕作證，或是檢察官未遵守原先承諾的協商條件等。

在此制度導入前，日本檢方在偵查組織型犯罪時，常因無法獲得內部證據及有力證人而不得其門而入，眼睜睜看其逍遙法外，這也是協商制度導入的最大動機。此法施行後，可想而知對於企業的行賄、逃漏稅、財務舞弊等案件，參與者揭發同事或上司的罪行，或是複數企業涉案，其中一家企業協助調查其他家企業的犯罪行為的情況定會增加。然而，制度本身也引發許多爭議，主要在於法院如何判斷證詞的真實性？如何避免冤獄發生？配套法律雖有被告和檢方進行協商時必須要取得其辯護律師的同意及背書，以及作偽證最高可處五年以下刑責等相關規定，然而能否就此防止偽證、避免冤獄？仍有相當疑慮。





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