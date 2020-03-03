無線耳機成為2020智慧型手機新戰場！

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

近來3.5mm耳機孔逐漸從智慧型手機新品上被淘汰，更高規格的無線藍牙耳機成為3C愛好者的新寵！蘋果在2019年接連推出AirPods2與AirPods Pro，今年1月台灣開賣AirPods Pro後，官網至今仍然缺貨中。不讓蘋果專美於前，Google也跨足真無線耳機戰場，號稱AirPods最大勁敵的Pixel Buds，即將在今年春季上市。

蘋果推出無線耳機AirPods Pro

蘋果在2019年中推出AirPods2不久後，去年下半年火速推出新一代AirPods Pro，並在10月30日開始於美國等首批供貨的地區率先出貨。

AirPods Pro最大的賣點是「主動式降噪」功能，透過不斷調節適應耳朵的幾何構造和耳塞套的貼合度，運用外向式麥克風與內向式麥克風這兩個麥克風，可降低周遭環境聲音，全神貫注在音樂、podcast 和通話上。AirPods Pro也引進了全新的力度感應器，只要按住耳機就能從主動降噪切換到「通透模式」， 用耳機聽歌的同時也能立刻引入外界聲音。雖然台灣已經在1月中開賣AirPods2，但預計要到3/11之後才能陸續出貨。

專利顯示蘋果耳機研發的下一步

目前AirPods和AirPods Pro都能偵測耳機是否被佩戴到用戶耳朵中，AirPods主要使用光學傳感器和加速度計來確認耳機的佩戴情況，在耳機未插入耳道時，可以選擇不播放音樂來節省電量；還能分辨是否只插入了左耳或者右耳，並且只向已佩戴的耳機傳輸多媒體。但是，只要耳機檢測到類似佩戴的動作，或是將耳機的光學傳感器遮蓋放進口袋裡，可能就會出現誤報。蘋果相信可以透過其他技術來改善傳感器功能，根據美國專利商標局（USPTO）2019/11/26公告的專利，蘋果獲得了一項名為「耳機設備是否佩戴的聲學檢測」（Acoustic in ear detection for a hearable device）的專利，建議使用監測氣壓來檢測AirPods或其他音頻配件是否被佩戴。未來的蘋果AirPods能夠通過氣壓來檢測耳機是否佩戴到耳朵上，在開關耳機時候能夠更具選擇性，減少將耳機放在桌子或者其他表面上被誤觸啟動的情況發生。

專利文件顯示，當用戶準備佩戴耳機時，在把耳塞放入到耳道之後，透過耳機內建的氣壓感測器，可快速偵測用戶耳道內的壓力數值、與周圍外部大氣壓力數值的差異，精準辨識耳機裝置的使用狀態，進一步啟動耳機與iPhone的藍牙連線配對，當用戶把耳機在放置衣服口袋或隨身包包內時，不用再擔心會誤觸耳機播放音樂。

圖二、蘋果未來可能透過氣壓檢測耳機是否佩戴在耳朵上。 （圖片來源：USPTO）

除了單純的耳機功能外，蘋果正在研究賦予AirPods更多功能。在過去的專利中，曾提及將AirPods用於檢測姿勢檢測和監測使用者的身體活動；近期又公布將藉由與皮膚緊密接觸的生物傳感器，幫助監測佩戴者的血液變化等生物數據，或是經由AirPods的佩戴方向，提醒用戶採取正確的佩戴姿勢並進行追蹤。無論如何，未來AirPods的產品定位，都不會僅侷限在單純的耳機產品。

圖三、專利顯示蘋果計畫在耳機中加入生物傳感器 （圖片來源：USPTO）

除了無線耳機之外，蘋果也積極發展AR耳機，蘋果計畫在2022年發布首款AR頭戴式耳機，2023年發佈小型AR眼鏡，目標是在十年內取代iPhone。蘋果在去年11月獲得AR音頻耳機的專利，名為「使用耳機的智慧增強型音頻電話會議」（Intelligent augmented audio conference calling using headphones），這項耳機技術是瞄準商用電話會議需求，因為多方通話會議通常有來自世界各地的人參與，若沒有視訊輔助的情況下，很難辨別正在發言的人是誰。為了實現更清晰的電話會議體驗，蘋果的想法是讓來自不同位置的呼叫者組成電話會議，也就是在一個的虛擬會議室中，為每一個加入的人分配一個位置，即使無法識別講話者的聲音，AR音頻耳機也能讓聽者知道誰在講話。

圖四、蘋果用於增強音頻會議呼叫的智慧音頻系統示意圖。 （圖片來源：USPTO）

根據彭博社報導，蘋果將在2022年發表具有AR和VR功能的耳機，雖然蘋果這款AR耳機是一開始以虛擬商務會議使用為出發，但若真能進一步產品化，未來可用於視訊聊天、影像遊戲等更生活化的場景中。

來勢洶洶的GOOGLE Pixel Buds

去年10月Google的年度硬體發表會中，最讓用戶期待的莫過於終於實現「真無線」的藍牙耳機Pixel Buds。因為每個人的耳朵都有不同的形狀，為了創造出大多人都舒適的設計，Google掃描了成千上萬的耳朵後，推出主打舒適設計的第二代Pixel Buds，以穩定器弧形輕輕地塞入，即使在運動時也能保持舒適貼合。

圖五、Google宣布推出外型小巧的真無線耳機Pixel Buds。 （圖片來源：Google官網）

和其他降噪耳機相比，Pixel Buds則是採取混合設計，一方面以耳塞密封耳朵隔絕外界噪音，同時保留下方的空間通風孔，讓適量的環境聲音可以傳入耳朵裡，用戶才能注意到周圍的事物。另一項智慧化賣點是Pixel Buds具有自適應聲音功能，戴著耳機從安靜的環境移動至嘈雜的環境時，將主動動態調節音量，用戶無須再不斷提高或降低音量。

圖六、四種顏色的第二代Pixel Buds，預計2020年春季在美國正式推出。 （圖片來源：Google官網）

除了強化通話收音支援降噪功能，還搭載遠程藍牙功能，即使手機不在身上，隔個3個房間都能照常使用。最重要的是Pixel Buds身為Google家族產品的一員，當然能支援Google Assistant的各項語音助理服務，用戶只要說聲「Hey, Google」即可使用翻譯、導航等多種功能。先前國外網站已傳出Pixel Buds預購的消息，雖然正式開賣日期尚未確定，相信Google加入戰局後，2020年無線藍牙耳機的市場競爭將會更加激烈！





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