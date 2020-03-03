2019年大陸專利申請成績單出爐 手機品牌仍是申請大戶

聯合新聞網 / 北美智權報
圖一、大陸國家知識產權局新聞發佈會現場。 （圖片來源：CNIPA）
圖一、大陸國家知識產權局新聞發佈會現場。 （圖片來源：CNIPA）

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

大陸國家知識產權局（CNIPA）發佈2019年大陸發明專利授權量排行榜，據統計，2019年大陸審結發明專利申請102.3萬件、實用新型專利申請198.1萬件、發明專利申請量為140.1萬件，華為、中國石油化工、OPPO是2019年大陸發明專利授權量最多的三大企業。

2019年，大陸發明專利申請量為140.1萬件，共計授權45.3萬件發明專利。其中，大陸發明專利授權36.1萬件，授權量排行前三位的大陸企業依次為：華為技術有限公司（4510件）、大陸石油化工股份有限公司（2883件）、OPPO廣東移動通信有限公司（2614件）。檢視2019年前十大名單，大陸國產手機品牌四強仍是專利申請的超級大戶，除了小米之外，華為、OPPO、vivo都榜上有名；聯想、中興一年也都有破千以上的獲證量。

表一、2019大陸發明專利授權量排行榜 （資料來源：CNIPA）
表一、2019大陸發明專利授權量排行榜 （資料來源：CNIPA）

此外，2019年大陸發明專利擁有量共計186.2萬件，每萬人口發明專利擁有量排行前三位為北京（132.0件）、上海（53.5件）和江蘇（30.2件）。去年大陸一共受理PCT國際專利申請6.1萬件，較2018年成長10.4%，其中5.7萬件來自大陸，成長率為9.4%。PCT國際專利申請排行前3位的省份為廣東（2.47萬件）、北京（0.72萬件）、江蘇（0.66萬件）。

表二、2019大陸發明專利授權量及PCT國際專利申請省份排行榜 （資料來源：CNIPA）
表二、2019大陸發明專利授權量及PCT國際專利申請省份排行榜 （資料來源：CNIPA）

商標方面，2019年大陸共有783.7萬件商標申請案，商標註冊量為640.6萬件，截至2019年12月底，大陸有效的商標註冊量為2521.9萬件。

國外企業在大陸申請專利、商標案量穩定成長

去年全球共有186個地區及國家在大陸申請專利和商標，來自國外的大陸發明專利申請案有15.7萬件、商標申請案25.5萬件，分別較2018年同期成長6.0%和4.7%。專利申請的前三大國家為日本（4.9萬件）、美國（3.9萬件）、德國（1.6萬件）；商標申請的前三大國則是美國（5.4萬件）、日本（3.1萬）和英國（2.4萬件）。無論是來自國外的大陸專利和商標申請案，都呈現穩定成長趨勢，除了顯示2019年大陸市場對於外資仍然具備誘因，另一方面大陸也在加大對於知識產權保護力度，去年先後頒佈《外商投資法》及其實施條例、《優化營商環境條例》、《關於強化知識產權保護的意見》，同時也優化了外資在大陸的經商環境。

圖二、外國在大陸專利及商標申請前三大國 （資料來源：CNIPA；單位：萬件）
圖二、外國在大陸專利及商標申請前三大國 （資料來源：CNIPA；單位：萬件）

華為擠進美國專利授權前十大

根據專利資料庫機構IFI CLAIMS Patent Services統計，2019年美國專利商標局（USPTO）總共授權33.35萬項專利，比去年成長15%，為歷史新高，排名前三大的專利大廠依然是美國IBM、韓國三星和日本佳能。大陸廠商共有兩家擠進美國專利授權前20大，分別為排名第十的華為，2019年美國專利授權量為2,418件、專利年成長44%，名次較去年前進六位；以及排名第13的京東方，專利授權量為2,177件、專利年成長33%，名次較去年前進四位。台灣則有台積電以2,331件獲證量進入前20大，但專利年減5%、名次也衰退六位。

表三、2019年美國發明專利授權量排名 （資料來源：IFI CLAIMS Patent Services）
表三、2019年美國發明專利授權量排名 （資料來源：IFI CLAIMS Patent Services）

回顧與展望

回顧2019年大陸知識產權界，為了提升專利品質做了幾項努力，像是制定並實施《提升發明專利審查質量和審查效率專項實施方案（2019-2022年）》、編制印發《2019年專利質量提升工程實施方案推進計劃》；為了進一步完善專利審查模式，正在試行《專利申請集中審查管理辦法》，建立延遲審查制度。此外，修改《專利審查指南》也是去年一大重點，針對涉及人體胚胎幹細胞、人工智能、商業規則和方法、圖形用戶界面跨類保護以及與審查程序相關的專利審查標準進行修改。在商標方面，大陸網上申請商標比例已達到94%，《商標註冊便利化改革三年攻堅計劃》正在持續進行中，去年也頒佈《規範商標申請註冊行為若干規定》，都在遏制惡意的商標註冊行為。

從2020年開始，大陸國家知識產權局發佈《關於電子專利證書和專利電子申請通知書電子印章相關事項的公告（第349號）》，宣佈大陸專利證書正式進入電子時代，對於授權公告日在2020年3月3日（含當日）之後的專利電子申請，不再頒發紙質專利證書，改以電子專利證書取代。至於大陸當前最嚴峻的挑戰，還是對抗新型冠狀病毒疫情，因此大陸國家知識產權局也發佈了《與疫情相關的恢復權利手續具體問題解答》、《關於疫情防控期間商標申請辦理的通知》、《關於新冠肺炎疫情期間專利、集成電路布圖設計相關期限事項的補充說明》等相關辦法，因應疫情為知識產權發展所帶來的衝擊。


【詳細內容請見《北美智權報》255期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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