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營業秘密法增訂偵查保密令 目的究竟何在？

聯合新聞網 / 北美智權報
台灣高等檢察署智慧財產分署陳文琪主任檢察官 （攝影：李淑蓮）
台灣高等檢察署智慧財產分署陳文琪主任檢察官 （攝影：李淑蓮）

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

自從營業秘密法在2013年加入刑責條款後，侵害營業秘密就從原本的私人財產爭議，升級成損害國家產業競爭力的犯罪行為。那麼，當國家公權力介入其中後，企業的營業秘密有因此得到更完善的保護嗎？現今的營業秘密法制，又有哪些可以改進之處呢？

事實上，對於檢察機關和秘密受到侵害的企業來說，辦理營業秘密類的案件向來都是件苦差事。台灣高等檢察署智慧財產分署陳文琪主任檢察官指出，相較於一般的智財案件，營業秘密法案件的偵查工作總是比較曠日費時。

根據法務部統計，在2014年至2018年間，全國地檢署偵查終結智財案件平均所需的時間，從67.9日逐年下降至62.1日；然而，營業秘密法案件平均所需的時間，卻一直高於110日，甚至2016年時還高達170日，就算到了2018年也還需要146日才能偵查終結，是同期智財案件所需時間的二倍以上（圖1）。

營業秘密案件所需時間長、也往往難以起訴

圖1：2014~2018年營業秘密法案件與智財案件偵查終結平均所需日數 （資料來源：2020法律科技創新服務論壇會議資料，2020/02/14，德勤商務法律事務所）
圖1：2014~2018年營業秘密法案件與智財案件偵查終結平均所需日數 （資料來源：2020法律科技創新服務論壇會議資料，2020/02/14，德勤商務法律事務所）

偵查終結以後，如果檢察官所得的證據充分，就可以將被告起訴，送交法院審理。然而，營業秘密案件的不起訴比率一直較高，從2014年開始，不起訴比率都在53%以上，2015年時甚至還高達73.9%；至於其他智財案件，就算不起訴率呈現逐年攀升，也一直低於60%，兩者之間有明顯的落差。此外，一般刑事案件經由法官審理後，就會做出有罪或無罪判決，但在營業秘密案件上，在2014至2018年間進入審理程序的60個案件中，作出有罪判決的僅佔25%，更有超過一半是以法院不受理/撤回告訴而終結（圖2）。

圖2：2014~2018年營業秘密法案件法院審理結果分布 （資料來源：2020法律科技創新服務論壇會議資料，2020/02/14，德勤商務法律事務所）
圖2：2014~2018年營業秘密法案件法院審理結果分布 （資料來源：2020法律科技創新服務論壇會議資料，2020/02/14，德勤商務法律事務所）

從這些數據整體來看，營業秘密案件所需的偵查時間冗長，而且還不見得能蒐集到足以起訴、定罪的證據；就算成功起訴了，有罪/無罪的比率也是五五波，而且更有可能是告訴人（被害人）放棄繼續追訴，導致最後不了了之。

追根究柢，由於營業秘密法要保護的，正是被害人自己不願意對外界公開的「秘密」；「檢察官追求的是公共利益、司法正義；但是告訴人考量的還有他們的商譽、商業競爭、與上下游關係、訴訟風險……，」陳文琪舉例，當營業秘密案件進入審判程序時，公司的營業秘密將難以避免被攤在兩造面前，造成更多的秘密外洩；如果企業覺得這樣會帶來更大的損失，就會選擇撤回告訴。

甚至在實務上，連檢察官自己都可能因為偵辦營業秘密案件涉訟。陳文琪舉例，在對嫌疑人進行偵訊時，過程當中檢察官也有可能獲知被告自己的營業秘密，「結果最後被告還因此反過來控告檢察官洩密，造成他的損失。」由此可見，不管在偵查或者審判階段，對於各類營業秘密都要有周全的保護。

偵查中秘密保持令，兼顧公平審判與秘密保護

因此，今年年初新修正公布的營業秘密法，引入偵查中秘密保持令的制度，就是希望在維護公平審判的前提下，兼顧企業秘密的保護強度。新法規定，在偵查階段，如果檢察官認為有必要，可以對接觸到偵查內容的相關人士（如：告訴人、嫌疑人、辯護人……等）核發偵查保密令，限制其使用或者對外揭露偵查內容；若違反這項規定，陳文琪指出，將面臨如同「藐視司法」的刑事處罰。

「其實這就是偵查不公開的加強保護，」陳文琪補充，這次修正條文的用語是「偵查內容」，也就是說受保護的對象並不限於營業秘密法第2條所規範的營業秘密，而是檢察官在偵訊中所獲得的各類證據；此外，只要有接觸過偵查內容，包括鑑定人以及證人在內，都有可能被偵查保密令規範。

換句話說，新法之下受到保護的標的與受規範的對象，都比既有的審判中秘密保持令更加寬廣，對於國內企業使用刑事程序來遏制機密外洩，應該有更大的鼓舞作用。


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