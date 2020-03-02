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2019台灣專利申請分析：發明、設計專利何以兩樣情？

聯合新聞網 / 北美智權報
圖1：經濟部智慧財產局副局長廖承威 （攝影：李淑蓮）
圖1：經濟部智慧財產局副局長廖承威 （攝影：李淑蓮）

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

專利權的核心功能，在於排除對手的使用權利，並且索取賠償金。因此，若訴訟的勝算愈大、權利人能取回的賠償金愈多，自然愈能創造專利申請量。這也是台灣的設計專利申請為什麼這幾年出現大幅成長，甚至吸引國際級大車廠來台布局的主要原因。

2019年台灣三種專利（發明、新型、設計）的總申請量為74,652件，比起2018年算是小幅成長2%。不過，如果把注意力放在效力較強的發明專利與設計專利上，就能發現前者的申請量數字已經是連續三年正成長，明年有機會重回單年5萬件以上的高峰，而後者在去年更是有9%的成長率，申請量逼近9千件；反而新型專利的申請量，已經連續五年呈現衰退（圖2、圖3）。

圖2：2010~2019年發明專利、設計專利申請量變化 （資料來源：TIPO）
圖2：2010~2019年發明專利、設計專利申請量變化 （資料來源：TIPO）

發明專利申請量穩定緩升，設計專利申請量起落明顯

若單看申請量數字，發明專利仍然是大宗，但若把焦點轉移到成長率，就會看見另一番風貌。在過去10年內，發明專利和設計專利的申請量都是漲多跌少，其中發明專利的變化幅度較為和緩，不論增減大多維持在5%以內，但設計專利的增減就相當劇烈，在六個正成長的年度裡，就有三個年度的成長率在8%以上。換句話說，發明專利已經相當穩定，但設計專利可能才要迎來高速成長。

圖3：2010~2019年發明專利、設計專利申請量成長率變化 （資料來源：TIPO）
圖3：2010~2019年發明專利、設計專利申請量成長率變化 （資料來源：TIPO）

從兩種專利的主要發明人來看，也看得出「穩定」與「成長」的對比。以發明專利來說，前十大發明人都是業界熟悉的老面孔，例如排名第一的台積電、第二的阿里巴巴、乃至於後續的高通、友達光電……等，都是科技產業的要角，投入專利佈局均有多年歷史。值得注意的是，雖然台灣企業在發明專利的申請量上，一直不敵外國企業，但在前十名的榜單中，兩方可說是勢均力敵（表1），顯見本土勢力不容小覷。

表1：2019年發明專利前十大申請人 （資料來源：TIPO）
表1：2019年發明專利前十大申請人 （資料來源：TIPO）

但在設計專利領域就不是如此。根據智慧局統計，2015至2018年間，一直都是台灣企業的申請量較多，占比約52%至55%；但在2019年，情勢被大幅逆轉：外國企業的申請量從3,830件暴增至4,596件，成長率高達20%，首次壓過本國企業。

國際大車廠近年積極布局台灣設計專利

這些申請案都掌握在誰的手上？答案是國際大車廠。智慧局副局長廖承威指出，從前十大外國專利申請人名單來看，有一半是來自美國、歐洲、日本的大車廠，申請量在百件以上的，就有福特、雷諾、寶獅暨雪鐵龍和BMW。瑞典商VOLVO雖然「僅」有68件申請案，但比起2018年的14件，也有近4倍的成長率（表2）。

表2：2019年設計專利前十大外國申請人 （資料來源：2020法律科技創新服務論壇會議資料，2020/02/14，德勤商務法律事務所）
表2：2019年設計專利前十大外國申請人 （資料來源：2020法律科技創新服務論壇會議資料，2020/02/14，德勤商務法律事務所）

「專利訴訟的勝敗內容，與申請狀況有著密切的連動關係，」廖承威解釋，倘若專利權人在獲證後實施專利排他權的情況不理想，必然會影響之後再申請新專利的意願；相反地，如果專利權確實可以協助專利權人獲得補償，後續申請的意願也會提高。

從專利訴訟的結果，也不難看出為什麼設計專利受到青睞，甚至吸引國際大廠競相布局。廖承威分析2008年7月至2017年6月間的專利侵權訴訟，發現被告無效抗辯成立的比例高達54.2%，而侵權成立的比例則僅有20.9%；然而，若僅觀察設計專利的侵權訴訟，則無效成立比例僅有27.3%，但侵權成立比例卻達到38.2%。很明顯地，同樣進行專利訴訟，設計專利的勝算比發明要高得多。

此外，廖承威也發現，設計專利的損賠金額在近年來有攀升的趨勢。「發明專利在算損賠的時候，可能還要計算對產品價格的貢獻比例，但在設計專利上，現在的趨勢是以整個產品的價格作為基礎，」廖承威指出，在2011至2019年間的27個設計專利侵權訴訟中，判賠金額在100萬元以上的有12案，整體平均值為214萬元，更曾出現過判賠金額高達3千萬元的案例。

既然訴訟上的勝算較大，判賠金額也高，就算數量上難以追近發明專利，但未來幾年台灣的設計專利應該還會走紅好一陣子。只不過，如果外國企業持續當前的申請力道，之後又以國內廠商為侵權訴訟被告，則最終受害的，恐怕還是台灣的汽車零組件產業。如何加強台灣汽車零組件產業在專利訴訟和申請上的能量，將是政府和產業界的當務之急。


【詳細內容請見《北美智權報》255期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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