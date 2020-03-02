2020法律科技創新趨勢－活在ABCD的智慧財產權時代

【撰文╱攝影：李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

「我們生活在一個智慧財產權的時代，到處都充滿專利與商標，甚至手機一打開，我們都會成了侵害智慧財產權的預備犯。現在在5G及AI的帶動下，大家同時也活在ABCD的時代(AI、Blockchain、Cloud、Big Data)，這些創新的科技對日常生活產生很大影響。」德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅如是說。然而，當5G及AI這些ABCD創新科技光速發展的同時，相關法令是否能適時跟上？企業的研發創新及智財保護又能否做到與時俱進？

「2020法律科技創新服務論壇」上午場次貴賓合照

為了因應新興科技發展及相關法規變動的需求，德勤商務法律事務於2月14 日與台大法學院科技、倫理與法律研究中心、中研院智財技轉處、資策會、工研院技轉與法律中心、及全國工業總會共同舉辦「2020法律科技創新服務論壇」，產學研貴賓共聚一堂，探討2020年國際專利訴訟、營業秘密法、勞動事件法、智財案件審理法、智財評價與融資等法律科技創新議題。

新興科技興起對法律服務帶來巨大衝擊

身為台灣最多法律人產出單位之一，台大法學院院長陳聰富表示這一場論壇在台大法學院舉行有很重大的意義，因為攸關未來法律服務的發展。他指出「新興科技的興起對法律服務帶來很大的衝擊。法律除了歷久彌新外（很多古早的案例會有新的解讀），也必須能解決當代的問題。」現在的科技法律已經開始重視如何因應科技發展來作一改變，像是台大已有請電機系的老師到法律系開「計算機概論」的課；也試圖聯絡一些老師來開金融科技與法治的課程，因為法律人也必須了解區塊鏈技術的演變，所以法學院也要開始了解科技的發展，把新興的科技帶到法學院裡頭。「這些新興科技與法律的結合不僅改變了法律的實體面，也改變了法律服務的特性。」陳聰富明確的指出。

活在ABCD的智慧財產權時代

德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅 前智財法院法官，現任德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅認為，5G和AI等科技發展加速數位經濟轉型腳步，企業除應善用科技優化服務流程外，亦須意識到智財議題是征戰商場不可或缺的利器，建議及早檢視企業本身的智財治理的成熟度，並妥善規劃專利研發、維持、保護與管理策略，才能掌握科技創新與管理之平衡。

從法官轉戰律師，新興科技的快速發展可以說是間接推了熊誦梅一把。她回憶說 ，在十多年前還沒有到美國深造之前已經開始籌設智慧財產法院，當在美國伯克萊唸完博士之後，有很多人邀請她到事務所上班，但她認為如何健全台灣智慧財產的司法制度是很重要的當務之急，因此婉拒了所有到私人企業上班的邀約。然而，在回到台灣進入法院10年之後，她卻發現如果單憑個案去推動智慧財產的改革速度好像是慢了一點，所以便開始思考是不是跳到業界反而可以更快一些推動司法的進步。

除了制度面的思考外，另一點比較個人的理由是因為常在外面參加一些研討會，在AI及5G的帶動下，法院的日常生活已經沒法滿足她的好奇心。過去在智財法院任法官的時候，熊誦梅常說我們是活在一個智慧財產權的時代，到處都充滿專利與商標，甚至手機一打開，都會成了侵害智慧財產權的預備犯。而現在5G及AI的帶動下，大家也同時活在ABCD的時代(AI、Blockchain、Cloud、Big Data)，這部分對日常生活有很大的影響。

除了個人，企業更是如此。進入5G與人工智慧時代，專利是企業征戰商場不可或缺的利器，同時也是追求創新的激勵手段。然而，專利的研發、維持、保護與管理，仍繫於各個本土法制層面的實踐，特別是司法機關作為權利的最終調節機關，不論是對既有法律規範的遵循，或司法實踐時內部延伸的判斷傾向，其裁決方向都影響企業對於專利作為營運資產的認知態度。因此，如何奠基臺灣跨足兩岸、放眼國際，了解各國的專利申請及訴訟趨勢，乃企業面臨的重要課題。

5G與AI帶動數位經濟轉型 企業應更加重視智財創新與管理

在傳統印象中，會計師事務和智財法律事務是兩個互不相干的專業，但勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信致詞時指出，科技始於來自於人性，而人總是離不開法律；2020年是5G與人工智慧等各種新興技術風起雲湧的時代，日新月異的科技，除了改變民眾的生活習慣外，對企業的智能轉型也帶來新的活力，並驅動產業創新的發展與升級。與此同時，伴隨而來的智慧財產議題，將會是企業面臨的重要課題，而這也是德勤商務法律新成立法律科技創新服務的宗旨：協助企業及早做好智財管理布局與法律規劃安排，提供更全方位的服務。

那，會計師事務和智財法律事務究竟有什麼關聯？這就要從最近幾年的科技及法令的發展說起。

德勤商務法律事務所合夥律師陳盈蓁表示，伴隨網路科技發展，P2P網路借貸平臺崛起，而區塊鏈技術廣泛應用，虛擬貨幣出現引發ICO投資熱潮，在在衝擊傳統金融服務，讓產業疆界的定義愈來愈模糊。但便利性也帶來許多犯罪與糾紛，政府應如何在不扼殺創新契機下適度監管、在容許與裁罰之間取得平衡，攸關產業升級動能。目前已頒布金融監理沙盒條例，並允許證券型代幣募集發行（Securities Token Offering, STO），但業者在運用新型態融資時，仍應先確認適法性以免觸法。另一方面，許多電子商務、金融科技、區塊鏈的參與者，都以大量申請專利的方式來卡位 (如阿里巴巴、亞馬遜、百度……等等)。

另一方面，德勤商務法律事務所主持律師林瑞彬表示，目前國際趨勢已越來越重視將無形資產評估列入企業價值判斷，並相繼制定政策鼓勵企業公開其管理無形資產的資訊，以促使投資人加強對於企業智慧財產的了解。在台灣，公司治理評鑑指標於2019年12月已將公司之智慧財產管理計畫列入評分項目，企業已確實有需要藉由這個機會檢視自己智財治理的成熟度；而且公司也應思考運用科技於服務流程，以增加經營效率、效益，例如，許多公司可能設置有合約管理系統，藉科技產品撰擬、比對、簽核或保存交易相關之法律文件。

在以上所述的情況及趨勢下，金融會計、法律及智財專業也必須結盟合作，才能為企業帶來全方位的服務。

「2020法律科技創新服務論壇」下午場次貴賓合照





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