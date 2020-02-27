封裝廠面臨斷料危機 多個新擴產能投產推遲三個月

【爾目／愛集微】

據集微網先前報導，在中國本土三大封裝廠中，保守估計至二月中旬至少共有1.3萬名生產工人沒有返廠復工，給復工產能的提升帶來很大掣肘。雖然有封裝廠考慮增加員工倒班次數和工時，逐漸提升產能，但原輔材料緊缺，使得封裝廠正面臨不確定的斷料風險。

中國三大封裝廠之一的高階主管李華（化名）向集微網表示，封裝大廠的原材料存貨不會很高，一般的原材料庫存會維持在兩周左右，部分原材料會維持在四周左右，因為要考慮壓庫存，減少資金佔用等因素，各大封裝廠都是按最低庫存的原則去備貨；不過，此次疫情爆發正值春節期間，封裝廠春節期間要持續生產，原材料備貨也會把春節假期的時間考慮進去。

原材料面臨斷供危機？

如果排除疫情的不可抗力影響，按照中國國家法定規定，2020年春節假期之後的1月31日（農曆初七）要正式上班，半導體廠商也將隨之快速復工復產。但實際情況是在疫情影響之下，中國國內多數半導體廠商普遍要到2月10號才能逐漸復工，封裝廠大部分生產基地也難例外。

李華表示，封裝廠復工存在相當大的挑戰，一方面是卡在人員返工上，另一方面是卡在原材料供應上，這還是一個比較痛苦而緩慢的過程。譬如，長電科技提前拿到工信部復工批文投入生產，但長電科技的供應商就不太可能拿到批文快速復工，如果沒有復工批文，那就要按照地方政府的要求來，而在地方政府的系列復工條件和手續下，整個復工進程就會放緩，這就會嚴重影響到封裝廠的備貨。

「按照最低庫存的原則備貨，封裝廠正常的原材料庫存會維持在兩周左右。」李華稱，如果封裝廠春節期間計畫持續生產，那麼庫存備貨週期會長一兩周，因為春節期間有些供應商不開工，或者是驗收方面存在困難；再加之考慮春節假期過了之後，供應商運輸等方面恢復可能要一周左右時間，那麼封裝廠合計備貨週期最長為五周時間。

需要指出的是，長電科技、通富微電、華天科技的部分原輔材料供應也因此受不同程度的影響，亟需供應鏈廠商恢復生產和確保物流運輸，協調解決封裝廠原輔材料可能斷供的危機。

「原本封裝用的基板、塑封料、導線架等都比較緊張，但現在有些材料之前不缺的現在也非常缺，像是簡單的包裝材料等。」 李華稱，這些小包裝材料在復工方面存在的問題是被當地政府認為是不重要的工廠，因此復工難度比較大；且在員工復工方面，還會存在問題。此外，這也會影響封裝廠的產能供應，如果沒有包裝材料，也沒有辦法發貨，以及物流能不能儘快恢復，也給封裝廠原材料供應帶來不確定性。」

新擴產能投產推遲三個月

當前，封裝廠除了員工返工難，原材料緊缺外，原本規劃今年上半年實現新增產能投產進程也受到影響。自去年下半年以來，受產業回暖和各類終端市場帶動，中國本土封測廠大多訂單充足，產能接近滿載，不少封裝廠均有計劃擴產，也因疫情受到影響。

據統計，中國三大封裝廠，長電科技、通富微電和華天科技在去年均有擴產和今年投產規劃。其中，2019年11月25日，長電科技宿遷積體電路封測專案一期生產廠房順利結頂。長電科技宿遷公司陸惠芬總經理當時表示，項目歷時一年時間的建設，項目進入收尾階段並預計於2020年4月份即可完整交付使用。另外，今年1月9日，長電積體電路（紹興）公司先進封裝項目在浙江紹興越城區皋埠街道正式開工，該項目總投資達80億元（人民幣，下同），以積體電路晶圓級先進製造技術的應用為目標，為晶片設計和製造提供晶圓級先進封裝產品。

通富微電位於蘇通園區的生產基地計畫總投資80億元，一期工程已投入使用，二期項目於去年12月份進行各種封測設備的調試，預計2020年6月正式投產。另外，2019年12月23日上午，廈門通富微電子有限公司揭牌暨積體電路先進封裝測試產業化基地（一期）專案試投產儀式舉行，其中一期總投資20億元，規劃建設2萬片Bumping、CP以及2萬片WLCSP、SIP（中試線），原本今年上半年也有望投入使用。

此外，2019年1月24日，華天科技（南京）有限公司積體電路先進封測產業基地專案開工，投資總額將達80億元，項目分三期建設完成，全部專案計畫不晚於2028年12月31日建成運營。2019年10月11日，華天科技寶雞產業園專案生產設備已經全面進場安裝、調試，原本今年上半年也將投入使用。

行業資深人士表示，長電紹興封裝項目主要是把星科金朋在新加坡的工廠搬回來，投建要從基礎的土建開始，週期比較長，而受疫情影響，土建工作會暫停，但整個專案推進是不會停，實際投產也是兩年之後的事，所以此次疫情對這種啟動不久的擴產影響不大。

「有些擴產密集、週期性較長、資金規模較大的也不一定是真擴產。」上述行業人士稱，封裝廠擴產有些是真擴產，有些是假擴產，畢竟有些封裝廠的客戶訂單和自己的資金都支援不了這麼大的項目，都是先占一塊地卡位，或是出於對外宣傳的需求。

不過，像長電宿遷二期工廠4月份計畫交付使用，通富微電和華天科技上半年都有產能計畫投入使用，這種擴產規劃就會受到較為明顯的影響。上述行業人士稱，一般來說，基建肯定受影響，要是有幾百人規模的建築團隊，復工肯定看得比較緊，這樣一來，新投產的工廠上料可能就會推遲幾個月，在疫情持續之下，封裝廠會先按一個季度的影響來估算，這也意味著，原本計畫2月份交付使用的工廠，要推遲到5月份才開始達到預期生產規劃。

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