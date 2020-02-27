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3倍工資、一線員工流失率30% 封測廠春節難開工

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：https://www.pikrepo.com/fwhyz/32-pin-ic-lying-on-white-surface）
（圖片來源：https://www.pikrepo.com/fwhyz/32-pin-ic-lying-on-white-surface）

【樂川／愛集微】

今年春節，新冠病毒爆發引發一系列連鎖反應，連帶半導體產業也遭受不可預估的影響，其中尤以封測廠商的復工狀況廣受業界人士關注。「封測不復工，設計企業只能乾等著。」晶圓廠上下游的客戶都在觀望封測廠的復工和產能情況，否則都不敢下單。產業鏈人士紛紛表達自己的擔憂。儘管每年春節期間是產業淡季，但是自去年Q3以來，受產業回暖和各類終端市場帶動，中國國內封測廠大多訂單充足，產能接近滿載。晶圓廠都全年無休，為何封測廠要部分停工甚至完全停幾天？

晶圓廠一般情況下全年365天不停工，不會有春節假期導致停工或關閉的情況，可能只是在出貨淡季會進行短暫的機台設備維修與更新。在高階邏輯晶片的製造過程中，一片晶圓要在晶圓廠中從一台設備移到另一台設備，涉及的工藝步驟可能多達1000步以上，設備或工藝過程中的任何瑕疵或波動都可能導致晶圓發生缺陷，進而影響良率和產量。此外，晶圓廠都是無塵潔淨室，要求恒溫恒濕，因此運轉以後，很少會停工，一旦停工再啟動，不但費時，更會造成巨大經濟損失。「估計至少兩周才能達到停工前的良率。」一位代工業廠務主管表示。

與晶圓廠不同的是，封測廠停產，產線也需要重調，大多數也不可能完全停。其中，專業測試廠的設備和流程相對簡單一些，停機影響不大；封裝廠就不行。ATE設備供應商Chroma中國區總經理范宏春表示，具體來看，封測大廠像長電、通富微電、日月光等過年期間都是不完全停工，但是今年華天停了三天，一些小廠和專業測試廠是停工的，比如利揚晶片、安博等都停了幾天。

因此，封測廠每年會視訂單情況和客戶需求而定是否停工，停多少比例的產線。產能方面，中國這兩年封測業高速成長，只要是品管、品質做得好的企業，基本都是產能爆滿的。「一些小的封裝廠，可能用的是之前淘汰下來的LED設備，甚至一些是用二手設備的，在產品品質、員工專業程度方面都過不了關，這次受疫情影響就會大一些，真正規模在一兩個億以上的企業，受影響都不是很大。」四川明泰電子總經理鄭渠江認為。

「如果產能開滿，過年期間不停工也是能盈利的，但是如果只開一小部分，那還不如休息幾天呢。晶圓測試廠偉測就開著，說明他們的產能利用率比較高的。」範宏春表示。偉測總經理駢文勝向記者確認了這一點：「我們過年沒放假，一直在開工，完全沒停工。」

人力成本、一線員工流失是停工主要因素

從產能、訂單等客觀因素來看，封測產線「允許」企業停工，但是決定最終企業是否停工的因素，一線員工的情況起了很大決定作用。「像封測廠這種勞動力密集型製造業，一些做低階產品的封測廠，他的客戶對價格會很敏感，這類封測廠對員工工資就很敏感，所以春節期間三倍工資，可能很難盈利。」範宏春表示。

據集微網瞭解，在封測企業產品成本結構方面，人工成本和設備折舊分別占百分之十幾，剩下的五成到六成是原材料成本。記者查詢幾家中國國內封測企業A股上市公司2018年年報發現，他們的一線員工比例占總員工數量超過60%，通富微電高達86%以上；平均年薪資最高為長電，超過161000元（人民幣，下同），最低的華天也超過62000元；薪資占比在總體員工薪資占比中均超過63%。對於薄利的封測企業，高昂的用工成本，尤其是位於沿海城市的廠，也很難負擔金額龐大的額外工資支出。

圖１. 中國大陸A股封測企業一線員平均年薪情況 (單位：元／人民幣)
圖１. 中國大陸A股封測企業一線員平均年薪情況 (單位：元／人民幣)

鄭渠江指出，一個管理比較好的封裝廠，人均年產值在40~60萬元之間，產值越高企業的效益就越好，如果低於50萬元，公司效益可能就不怎麼好，如果低於40萬元，可能就是做一些低階產品，這個公司的效益會非常差。晶圓廠就不一樣，人均產值會非常高。所以從這方面來看，節假日期間三倍工資會大幅提升封裝廠的人工成本，從經濟效益來看就不划算了。

他以自己公司為例解釋，封裝廠是一個資金、技術、勞動密集型企業，稍微大一點的廠可能都有上千個一線工人，明泰自己都有近400人。「春節期間三倍工資，很多廠是承受不住的，所以法定假日期間寧可停工三天。」他指出，「另外，春節是中國人最重要的傳統節日，員工基本上都要回家過年，因此即使像長電、華天、通富微電這些大廠，也可能只是一部分人上班，大部分還是要放假的。現在在疫情影響下，想要再讓這些員工返回崗位開工，還真不是那麼容易。目前明泰員工復工率已經有90%以上了，一部分員工因為自身原因暫時回不來，還有一小部分本來就準備過完年辭職的。沿海一帶的封測廠，在人員復工上可能相對會麻煩一些。」

一方面，沿海城市的一線工人基本都是外來人口，這次受疫情影響就比較難返回工作地。另一方面，部分產業工人是過完年就不再回去的，封測廠這類製造業本身員工流失率也會比較高一些。他表示，春節後員工流失率會達到30%左右，今年因為疫情影響就會更高了。「另外，目前的產業工人群體基本上都是獨生子女，很多人上有老下有小，因此最終還是要回到本地工作。現在中國內地封測產業也發展得很好，招商引資、新項目很多，很多產業工人都能在離家更近的城市找到工作，工資水準如果與沿海地區相去不遠，對他們就更有吸引力了，每一年往沿海去打工的產業工人可能會少幾個百分點。」

對封測廠而言，穩定的產能需要非常穩定的一線員工。新招的員工通常需要培訓兩三個月，簡單的產品可以立馬上手，但是有些經驗是需要積累和摸索的，因此要想品質上有保障，具有一群穩定的一線員工也有非常大的關係。「如果員工流失率高，經常換新，可能會帶來一些災難性的後果。」鄭渠江指出。

所以在他看來，封測廠要想做好，員工特別是一線操作員的本土化非常重要。「為什麼三大封測廠華天的效益會相比其他兩家更好，因為他的員工本地人（甘肅）比例比較高。」但是對沿海地區的封測廠，這一點估計很難實現了。

物流問題也是個大麻煩

受各地嚴格防疫管控措施的影響，各個省市境內都出台了嚴格的高速公路等交通管制，企業的生產物料運輸，需要企業提前將物料運輸資訊 (出發到達時間、路線、車上人員身份證號、車牌號等) 層層上報，也要有關部門開具通行證等，十分繁瑣，不熟悉情況的外地司機很可能被臨時關閉的高速路口困住，這對封測企業的原物料運輸產生了十分不利的影響。

產能恢復到九成的明泰表示，如果在十天之內原物料物流問題還沒好轉，可能庫存就要告急了，包括封裝基板、框架、半導體材料等等。現在該公司推出了一些鼓勵供應商儘快恢復供應的措施來解決問題，包括非常吸引人的付款策略等等。「如果能儘快恢復到滿產水準，今年利潤還會有機會創新高。」鄭渠江說。

對於封測設備廠商Chroma而言，也還沒有完全恢復正常上班，部分工程師還沒有到崗。「目前暫時還沒有客戶維護設備的需求，但是接下來都開工以後就會有了。已經跟客戶打過招呼了，請他們自己注意保養設備，如果需要維修，我們的工程師可能這段時間是沒法去現場的。」他解釋說，「公司所在的上海和蘇州，如果出市區再返回都要隔離14天，也就等於是不能出去了。如果客戶的設備出現狀況，只能是將壞的部件寄到公司來，儘快修復以後再寄回去。但是在物流方面可能又會被耽擱。」

※ 本文由愛集微授權北美智權報刊登


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