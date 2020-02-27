【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

聯合新式樣和衍生設計都是擴大設計保護範圍的制度，可是，如果申請人選擇不以聯合新式樣或衍生設計來保護同一設計概念發展之近似設計，而是將數個近似設計分別申請為單獨之設計專利，這兩種不同的申請方式核准公告後，其專利權範圍以及近似範圍的解讀與法律效果是否相同，還是截然不同？

本文介紹一些近似設計不同申請態樣的案例，或是同一設計在各國提出不同申請態樣的案例，解析不同申請態樣的近似設計所取得的權利範圍及近似範圍。

※本文摘錄自[解析近似設計申請衍生設計及單獨申請對設計專利權近似範圍之影響]

通常，產業界在開發新產品時，在同一概念下發展出多個近似之設計，這些同一設計概念下或是日後改良之近似設計，應具有與原設計同等價值、享有同等的保護效果。在這種概念下許多國家發展出近似設計的保護制度，美國的一申請多實施例（如圖1）及連續申請制度，日本的關連意匠制度，中國大陸的一案多設計申請制度，以及我國過去的聯合新式樣（如圖2）和現行的衍生設計專利制度，都是在擴大設計的保護範圍以及確認設計的近似範圍。

圖1：BMW在美國申請的多實施例前車燈設計專利

圖2：豐田公司在台灣申請的汽車頭燈的聯合新式樣

中國大陸的相似外觀設計之申請

1995年11月10日，飛利浦公司提交4個外觀設計專利申請案（如圖3），都獲准專利。2002年，日峰剃鬚刀有限公司與日電電器有限公司提出8096外觀設計專利無效宣告請求，認為8096與8095、8090及8099外觀設計專利，在視覺效果上沒有明顯差別，屬於近似的外觀設計，不符合中國專利法第23條和中國專利法實施細則（簡稱實施細則）第13條第1款。專利複審委員會指明，8096與8095、8090和8099外觀設計專利，係同樣的發明創造，飛利浦公司應在4項專利權中選擇一項。飛利浦公司放棄8095與8090專利，因未能及時在8099與8096專利中擇一，而被宣告兩個外觀設計專利無效。

圖3：飛利浦公司的4項「乾式剃鬚刀」外觀設計專利

中國大陸第三次修正專利法，增加相似外觀設計的合案申請制度。第31條第2款規定，同一產品兩項以上的相似外觀設計可作為一件申請提出，必要條件是（1）兩項或兩項以上外觀設計的產品應當是同一產品；（2）有相似外觀設計；（3）同一日申請。

「同一產品」是指屬於羅卡諾國際分類同一大類的同一項產品。「相似外觀設計」是指經過整體觀察，其他的外觀設計和基本設計具有相同或者相似的設計特徵（如圖4），而這些設計之間的區別是屬於局部的細微變化，或是該類產品的慣常設計，或者僅色彩要素的變化（如圖5）等情形。

圖4：多重設計有限公司的自行車變化設計合案申請

圖5：包裝袋色彩和元素變化的多設計合案申請

多設計外觀設計專利近似範圍之解讀

實施細則第16條規定，一件外觀設計專利申請中的相似外觀設計不得超過10項；第28條第2款規定，對同一產品的多項相似外觀設計提出一件申請，應當在簡要說明中指定一項作為基本設計（如圖6）。第35條第1款規定，應簡要說明該產品的其他設計與基本設計之間的相似。例如，圖7的前車燈設計，申請人指定設計1是基本設計，設計2與設計1在車燈正面燈區的分割配置、遮光罩外觀修飾略有差異，設計3、設計4則是在燈區的分割配置和圖示標示出A、B的遮光罩外觀修飾差異比較大（如圖7）。

圖6：福特全球技術公司車輛尾燈的多設計合案申請

圖7：捷豹路虎公司在中國大陸的多設計合案申請





【詳細內容請見《北美智權報》255期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】