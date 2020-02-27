快訊

遭限出國…護理師從怨恨、委屈 終因這12字挺陳時中

連9次準確預測美國總統大選 警告川普恐敗在新冠肺炎上

IPR審查範圍是否受請願理由拘束？—2020年Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案

聯合新聞網 / 北美智權報

【李秉燊／美國杜克大學法學院訪問學者】

2020年1月，美國 CAFC在Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案裁定兩項關於PTAB在決定成立IPR案件時，和續行審理中是否受當事人請願理由拘束的爭點，包含：（1）PTAB決定是否成立IPR案件時，應受請願人（即舉發人）決定審理範圍的拘束，「不得擴張」審理範圍至請願人未在請求狀提出的無效理由；（2）PTAB審理IPR時，法律雖明定無效理由基礎僅包含以先前技術審查新穎性和進步性，惟按案例法所建構的標準流程，在審查專利進步性時，當然應將所屬技術領域中具有通常知識者所理解的事物「納入」系爭請求項的解釋與限制。

美國專利舉發制度，是採複審制下的「多方複審」（Inter partes review，IPR）以兩造對審的方式進行。美國專利審理暨訴願委員會（PTAB）在決定對一多方複審請願立案時，是否可以審酌該請求狀內容所述以外的無效理由?又，在立案後的審理過程中，針對專利進步性要件進行分析時，行政專利法官（APJ）是否得循一般法院之案例法，以所屬技術領域中具有通常知識者（即PHOSITA）所理解的事物，補充請求項中未提及的資訊?

2020年1月，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案於判決中裁定，PTAB在決定是否成立IPR案件以續行審理時，應受請願人（即舉發人）決定審理範圍的拘束，不得擴張審理範圍至請願人未在請求狀提出的無效理由。例如本案所示，當舉發人僅在請求狀指明系爭申請專利之發明X，因先前技術A的存在，且X與A間的差異未至明顯程度，所以X應被認定為不具進步性時，PTAB不得另行將舉發人未作為舉發理由的先前技術B納入審查範圍。

然而，在另一爭點，CAFC肯認PTAB在審理IPR時，雖然法律明定的無效理由基礎僅包含以先前技術（prior art）審查新穎性和進步性，惟按法院長久以來累積之案例法所建構的標準流程，在審查專利進步性時，當然應將所屬技術領域中具有通常知識者所理解的事物納入系爭請求項的解釋與限制（limitation）。

案件與技術背景

原告Philips公司於地方法院起訴Google公司侵犯美國第7,529,806專利（下簡稱806專利）。806專利的發明內容係關於一種「傳送數位內容以在設備上播放的混合方法」。該專利發明之前的已知技術包括一種「需要用戶在播放內容之前完全下載內容」的下載方法，和另一種「需要客戶端與伺服器軟體間互動（integration）」的串流媒體方法。而系爭專利範圍的混合方法，則允許媒體播放器本身從其他格式中進行選擇，而無需互動，該方法並將內容拆分為較小的檔案，以便用戶可以在下載其餘部分的同時收聽內容的第一部分。

Google公司於是向PTAB提出IPR請願，欲舉發806專利實為無效專利，以作為反擊。Google公司在請願狀中提出兩項806專利應為無效的理由，包含（1）專利請求項第1至第7項和第9至第11項，因已遭先前技術SMIL 1.0公開，故不具新穎性；和（2）專利請求項第1至第11項，基於所屬技術領域中具有通常知識者對SMIL 1.0的熟悉程度和運用，應不具進步性。Google公司另於請願狀的理由欄中，提出由學者Hua所發表的文獻（以下稱為Hua文獻）和一專家證詞說明Hua文獻所揭露應用於SMIL 1.0的「流水線」（pipelining）已為當時業界所熟知。

所謂SMIL 1.0，其實為「同步化多媒體整合語言第一版」（Synchronized Multimedia Integration Language 1.0）的縮寫，其主要是用來描述多媒體撥放流程的語言，所有的多媒體資料，不管是文字、聲音、影像或是視訊都可以控制播放的順序，播放長短及時間、格式、位置等等。其在產業上的應用可以像是互動式電視或遠距教學，例如播放一個英語教學的節目時，可以 同時透過影像（數台攝影機）、聲音（麥克風）、文字（聊天室）來達到影音文字即時互動的成效，此外還可以透過如「播放」、「停止」、「前進」、「後退」等的功能，來執行互動性的操作。而Hua文獻所公開的「流水線」技術，則是一種將媒體劃分為多個片段並播放一個片段，同時下載後續片段以允許連續播放的方法。

PTAB審查與CAFC判決

PTAB於立案審查時，未基於前述Google公司於請願狀中提出的無效理由，而是進一步擴張審查範圍認定當將SMIL 1.0和Hua文獻所公開的流水線技術此兩種先前技術組合後，有相當可能性可以認定系爭專利請求項不具進步性，因此予以立案（institution）。PTAB並在續行審理後，在分析專利請求項時，將所屬技術領域中具有通常知識者對SMIL 1.0和Hua文獻的認知納入考量，最後因確認上述先前技術之組合對於發明所屬技術領域中具有通常知識者為顯而易知，判定系爭專利無效。

Philips公司對PTAB的最終決定書（final written decision）不服，向CAFC提起上訴，其理由稱（1）PTAB錯誤行使裁量權，任意擴張IPR的審理範圍至Google公司未在請願狀中提出的無效理由；和（2）專利法第311條第（b）項，明定於PTAB挑戰專利無效的理由基礎僅包含以專利或已公開之文件審查新穎性和進步性，並不涵蓋發明所屬技術領域中具有通常知識者對先前技術的認知。

CAFC分別對此二爭點提出解釋。針對IPR是否立案的審理範圍，CAFC引述最高法院在2018年SAS Inst. Inc. v. Iancu案的判決指出，決定IPR輪廓的是請願人，而非PTAB。因此，PTAB在決定是否立案時將受到請願人所提出之無效理由的範圍拘束。而關於在分析進步性時，PTAB是否可以發明所屬技術領域中具有通常知識者對先前技術的認知納入，CAFC則以最高法院以案例法建構的標準流程均將所屬技術領域中具有通常知識者的認知納入考量，因此在IPR的審理過程中亦無例外。

小結

本文開宗明義即指出，美國創設IPR作為專利舉發制度是一種兩造當事人對審程序，所以亦帶有辯論主義的色彩，前述最高法院於2018年SAS Inst. Inc. v. Iancu案的見解即為適例。因此，PTAB在IPR審理與判決之範圍及為審判基礎的訴訟資料均應以當事人所聲明及主張者為限，此不難理解。而關於審查進步性時將所屬技術領域中具有通常知識者對先前技術的認知納入，此為審查方法論之問題，且每個個案中對先前技術認知的訴訟資料，亦由當事人提出，故仍在前述當事人提出的範圍之中。


【詳細內容請見《北美智權報》255期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

相關新聞

疫情「憋瘋」IC銷售：不能面聊要命！每天充滿危機感

「從業十幾年習慣了每天在外邊跑，現在一下呆在家裡快一個月見不到客戶簡直是要了我的老命，完全把我逼瘋的節奏！」作為一名有著十幾年經驗的IC設計公司資深銷售，王紅（化名）這樣戲謔地描述多日在家辦公的無奈。

3倍工資、一線員工流失率30% 封測廠春節難開工

今年春節，新冠病毒爆發引發一系列連鎖反應，連帶半導體產業也遭受不可預估的影響，其中尤以封測廠商的復工狀況廣受業界人士關注。「封測不復工，設計企業只能乾等著。」晶圓廠上下游的客戶都在觀望封測廠的復工和產能情況，否則都不敢下單。產業鏈人士紛紛表達自己的擔憂。儘管每年春節期間是產業淡季，但是自去年Q3以來，受產業回暖和各類終端市場帶動，中國國內封測廠大多訂單充足，產能接近滿載。晶圓廠都全年無休，為何封測廠要部分停工甚至完全停幾天？

封裝廠面臨斷料危機 多個新擴產能投產推遲三個月

據集微網先前報導，在中國本土三大封裝廠中，保守估計至二月中旬至少共有1.3萬名生產工人沒有返廠復工，給復工產能的提升帶來很大掣肘。雖然有封裝廠考慮增加員工倒班次數和工時，逐漸提升產能，但原輔材料緊缺，使得封裝廠正面臨不確定的斷料風險。

解析近似設計申請衍生設計及單獨申請對設計專利權近似範圍之影響

聯合新式樣和衍生設計都是擴大設計保護範圍的制度，可是，如果申請人選擇不以聯合新式樣或衍生設計來保護同一設計概念發展之近似設計，而是將數個近似設計分別申請為單獨之設計專利，這兩種不同的申請方式核准公告後，其專利權範圍以及近似範圍的解讀與法律效果是否相同，還是截然不同？

IPR審查範圍是否受請願理由拘束？—2020年Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案

2020年1月，美國 CAFC在Koninklijke Philips N.V. v. Google LLC案裁定兩項關於PTAB在決定成立IPR案件時，和續行審理中是否受當事人請願理由拘束的爭點，包含：（1）PTAB決定是否成立IPR案件時，應受請願人（即舉發人）決定審理範圍的拘束，「不得擴張」審理範圍至請願人未在請求狀提出的無效理由；（2）PTAB審理IPR時，法律雖明定無效理由基礎僅包含以先前技術審查新穎性和進步性，惟按案例法所建構的標準流程，在審查專利進步性時，當然應將所屬技術領域中具有通常知識者所理解的事物「納入」系爭請求項的解釋與限制。

歐盟CEN/CENELEC工作坊之「5G和物聯網標準必要專利授權原則和指引」

過去4G以下的行動通訊標準，主要應用在智慧型手機、平版電腦、電視、機上盒、基地臺、路由器等。但5G的興起加速物聯網的發展，由於物聯網的相關產品更廣泛，因此需要授權的廠商比起過去4G時期多很多。在5G標準必要專利的時代，需要為這些新加入的家電和汽車廠商，也制訂一個公平合理的授權方式。歐盟CEN/CENELEC工作坊於2019年6月正式公布了「5G和物聯網標準必要專利授權原則和指引」。

「雙面」蛋殼公寓：示好租戶雪中送炭 損害房東趁火打劫？

2020年1月，湖北武漢出現引人注目的肺炎疫情。據不完全統計，包括阿里巴巴、京東、百度、騰訊、網易、搜狗、360、快手等在內的大陸數十家互聯網企業，第一時間紛紛伸出援手。有的捐款，有的捐物，還有的依託自身物流優勢，投身一線疫情提供免費服務。

2019美國專利訴訟調查報告

LexisNexis旗下的Lex Machina於2019年2月分發表了2019年美國專利訴訟報告，報告重點闡述了 2018 年美國專利訴訟的趨勢與專家見解，內容涵蓋整個專利訴訟範圍的各項資料，包括聯邦地區法院受理的專利訴訟及專利審查與上訴委員會（PTAB）召開的行政聆訊；此外，該報告同時涵蓋了Hatch-Waxman/ANDA 趨勢以及高頻原告（一年內所提起案件超過 10 件的原告）的訴訟趨勢。

再生醫療管制初探 ─ 由United States v. Regenerative Scis., LLC 案看美國FDA對再生醫療監管

再生醫療 (Regenerative Medicine) 為許多癌末、以及因為老化而導致器官或功能受損等，有醫學上治療瓶頸之病人帶來新的希望。隨著醫療科技的進展，再生醫療產業在各國快速發展。據統計2018年全球再生醫療市場有280億美元，預估在2023年將成長3倍，全球再生醫療市場將高達810億美元。

補貼政策對中國企業的打擊 比病毒更可怕！

在過去十年，補貼既是中國政府的經常性支出，也是中國企業的經常性收入。到了2020年，補貼不但不會消失，受到武漢肺炎疫情的影響，中國政府需要補貼的產業，恐怕不只製造業，連服務業也要積極補貼了。對於中國經濟來說，這將是比疫情本身更為不利的影響。

區塊鏈與新創

全球區塊鏈發展聚焦於公部門應用、垂直領域應用和功能性應用三大方向，但隨著區塊鏈進入3.0時代，比起過往熱度最高的加密貨幣，支付、匯款、信貸、證券、保險等泛金融應用，才是區塊鏈新創的布局重點；另一方面，雖然要在實體經濟、物聯網與數位應用導入區塊鏈的難度較高，卻是發展可期的一塊。

從精準健康到精準醫療：2020健康智慧產品新應用

自從人工智慧促使消費電子產業開始進入醫材領域，「自主健康管理」與「臨床醫療」之間的界線開始日漸模糊，從精準健康發展到精準醫療，各類大數據不斷被收集，刺激周邊穿戴式與生理量測設備發展。在新型冠狀肺炎疫情蔓延之際，若在生活中進行自主健康管理，可減少疾病發生機率，達到精準健康。

熱門新聞

疫情「憋瘋」IC銷售：不能面聊要命！每天充滿危機感

3倍工資、一線員工流失率30% 封測廠春節難開工

封裝廠面臨斷料危機 多個新擴產能投產推遲三個月

「雙面」蛋殼公寓：示好租戶雪中送炭 損害房東趁火打劫？

管理壞脾氣的七個教練步驟

歐盟CEN/CENELEC工作坊之「5G和物聯網標準必要專利授權原則和指引」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。