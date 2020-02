歐盟CEN/CENELEC工作坊之「5G和物聯網標準必要專利授權原則和指引」

【楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授】

過去4G以下的行動通訊標準,主要應用在智慧型手機、平版電腦、電視、機上盒、基地臺、路由器等。但5G的興起加速物聯網的發展,由於物聯網的相關產品更廣泛,因此需要授權的廠商比起過去4G時期多很多。在5G標準必要專利的時代,需要為這些新加入的家電和汽車廠商,也制訂一個公平合理的授權方式。歐盟CEN/CENELEC工作坊於2019年6月正式公布了「5G和物聯網標準必要專利授權原則和指引」。

標準必要專利組織與FRAND授權問題

各種電子通訊標準,都是由國際上的標準制訂或發展組織制訂,例如,WiFi標準是由電機電子工程師學會(IEEE)制訂。而行動通訊的4G、5G標準,則是由「第三代合作伙伴計畫」(Third Generation Partnership Project,簡稱3GPP)負責統籌各區域的電信標準組織,參與3GPP的區域標準組織,包括美國「美國電信產業解決方案聯盟」(The Alliance for Telecommunications Industry Solutions,簡稱ATIS),及歐洲歐洲電信標準協會(European Telecommunications Standards Institute,簡稱ETSI)。

但是,標準發展組織在討論、決定標準時,雖然要求參與標準制訂發展的參與者,必須簽署RAND(合理、無歧視)或FRAND(公平、合理、無歧視)授權承諾,但實際上還是有許多問題。主要問題有三:

透明性問題:哪些是標準必要專利(SEP)?由於標準發展組織只接受各參與者自己宣稱所擁有或申請中的專利為標準專利,不會驗證其真實性,導致標準制訂組織中登記的宣稱專利,到底有多少真的是標準必要專利,無法確定。 FRAND授權的內涵為何:標準發展組織不會說怎樣才是FRAND授權,導致全世界各國主要法院,透過個案判決,以及怎樣的授權費率,才適合理、無歧視的授權金。 誠信協商與糾紛解決:歐洲法院在2015年的Huawei案中,建立了標準必要專利權人在向法院聲請禁制令前,必須先經過誠信協商,而誠信協商到底如何進行,協商不成時,到底是透過法院,還是可以透過第三方仲裁機制加以解決,目前也沒有明確的方式。

歐洲執委會正在進行研究

因此,歐盟執委會認為,在5G和物聯網,有更多的廠商需要授權。過去十餘年來各電信標準指定組織,都沒有想要解決上述幾個問題,且各標準組織的智財政策可能沒有跨全歐盟的權力。

故歐盟執委會於2017年11月29向歐盟議會、歐洲理事會等提出「關於建立歐盟對標準必要專利的處理方式」(European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee setting out the EU approach to Standard Essential Patent, COM(2017) 712 Final)的報告。歐洲理事會2018年3月12日接受歐盟執委會的方向,故歐盟執委會目前正在研究中,將於2020年提出正式的建議。

CEN/CENELEC工作坊

在歐盟執委會正式提出具體成果之前,歐洲另外幾個標準發展組織,決定對5G和物聯網的授權,提出更明確的授權指引。

歐洲主要有三個標準發展組織,分別是歐洲標準化委員會(European Committee for Standardization,簡稱CEN)、歐洲電工標準化委員會(European Committee for Electrotechnical Standardization ,簡稱CENELEC)、歐洲電信標準協會(European Telecommunications Standards Institute,簡稱ETSI)。

過去歐盟的電信標準主要是由歐洲電信標準協會制定,但5G和物聯網的時代,會有其他家電、汽車等廠商加入授權行列,因此,CEN和CENELEC這兩個組織也想為其會員建立5G時代的標準必要專利的授權指引。

早在之前,CEN和CENELEC這兩個組織共同發起了CEN/CENELEC工作坊。該工作坊由CEN各國代表、CENELEC各國代表、以及相關電子通訊廠商、電器廠商代表加入,並發展出所謂的CEN/CENELEC 工作坊協議(A CEN/CENELEC Workshop Agreement,簡稱CWA),目前已有數十個CWA協議。

5G和物聯網標準必要專利授權的原則和指引

過去雖然許多行動通訊相關公司很熟悉4G標準以下的標準必要專利授權,但是其他電器廠商未必熟悉,因此,CEN和CENELEC 共同組成了工作坊,並希望提出相關的CWA。2019年6月,CEN/CENELEC工作坊正式提出了「5G和物聯網標準必要專利授權的原則和指引」(Principles and Guidance for Licensing Standard Essential Patents in 5G and the Internet of Things (IoT)),編號為CWA17431,以下簡稱「5G和物聯網授權原則和指引」。

其中,除了這兩個組織的主要歐洲各國的代表之外,還有部分歐洲主要大公司參與發展與認同CWA17431,包括Cuirassier、Dolby Laboratories Inc.、EnergySquare、Ericsson、Fractus、France Brevets、IKUSI (VELATIA)、InterDigital、KNOWENCE、KONINKLIJKE PHILIPS N.V.、Mitsubishi Electric、Nokia、Orange、OSTIUM Group、Panasonic R&D Center Germany GmbH、Qualcomm、Vitirover等公司[5]。

值得注意的是,高通(Qualcomm)既然加入了這個工作坊的討論,當然就會堅持其過去的一些授權方式,因而在最後通過的授權原則中,不會直接挑戰高通過去有爭議的授權方式。

另外,就拘束力方面,雖然CEN/CENELEC 工作坊協議是供CEN和CENELEC的會員國參考,但並不能被認為是CEN和CENELEC正式通過的官方標準,也沒有直接的拘束力。





