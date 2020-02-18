再生醫療管制初探 ─ 由United States v. Regenerative Scis., LLC 案看美國FDA對再生醫療監管

聯合新聞網 / 北美智權報

【葉雲卿╱世新大學 智慧財產暨傳播科技法律研究所 教授】

再生醫療 (Regenerative Medicine) 為許多癌末、以及因為老化而導致器官或功能受損等，有醫學上治療瓶頸之病人帶來新的希望。隨著醫療科技的進展，再生醫療產業在各國快速發展。據統計2018年全球再生醫療市場有280億美元，預估在2023年將成長3倍，全球再生醫療市場將高達810億美元。

再生醫療係將細胞、基因用於人體構造或功能之重建或修復，以用於人類疾病之治療或預防，這種新型態的治療涉及醫療行為與細胞、組織注射，其與既有醫療行為與藥品核准管制的標的有別；因此國際社會對於再生醫療的管制架構尚未建立統一規範。然而，各國為發展再生醫療產業，包括日本、歐盟、以及美國均陸續建立管制架構，以規範再生醫療服務與產品之標準。本文將以美國近期再生醫療診所與聯邦食品藥品署（FDA）訴訟出發，分析美國法院與監管機構如何因應再生醫療管制，以做為台灣未來執行再生醫療相關管制，及相關業者之參考。

全球再生醫療市場蓬勃發展與監管架構之挑戰

根據美通社 (PR Newswire) 2019年11月份的報導，一份有關再生醫學市場規模預測的報告，指出2018年全球再生醫學市場價值280億美元，到2023 年將增長到超過810億美元。新的醫療方式，無疑為病人帶來新的曙光，更為醫療產業注入新的活力，然而，如何監管再生醫療產品與服務，以兼顧病人就醫權利、與病患安全與醫療產業之發展，正挑戰各國相關主管機關。

根據統計數字，再生治療花費由2500美元到50000美元不等，且多由患者自費支出，近年也引發收費與廣告的爭議，而受到美國聯邦貿易委員會 (FTC) 之關注。另外，由於參與再生醫療產業的醫生及診所持續增加，也引發這些新的治療是否應受到美國FDA監管的正反意見。

再生醫療到底是一種產品還是醫療行為？

根據2019年11月皮尤研究中心 (Pew Research Center) 發表之獨立研究報告，指出截至2017年5月，全美至少有716間診所提供細胞治療，一半以上診所集中於德州、加州、與佛羅里達州；並且在近期快速成長，報告更指出根據一項研究顯示，2014-2016年間，每年約有100個 新的再生醫療網站出現。拜本世紀醫學技術創新，再生醫療市場於近年成長快速，且治療模式日趨複雜化，FDA對於再生醫療管制向來採取逐步法制化。

由於FDA對再生醫療管轄權的界線並未明確表態，導致再生醫療管制並不明確。傳統上，FDA是醫療製品 (medical product) 的主管機關，但醫療行為 (practice of medicine) 則由州政府醫療委員會管轄。而對於再生醫療而言，所使用製品與所提供治療緊密相連，因此再生醫療到底是一種產品還是醫療行為的界線並不明顯。

美國再生醫療監管架構之發展

80年代中期美國FDA開始就人類細胞和組織產品（human cells, tissues, or human cell or tissue-based products, HCT / Ps）逐案進行監管。此後，FDA逐步制定相關規範管理HCT / Ps ，例如1993年，FDA制定用於移植之人體組織規範，處理HCT / Ps的捐贈，處理，加工和銷售。1998年，FDA提出設施登記與產品的規定草案，規範如何監管人類細胞和組織產品。 根據這些規範，符合(Public Health Service Act, PHSA)公共衛生服務第361條規定的某些標準的產品將無需進行上市前清關或批准，而不符合標準的產品須像其他任何藥品或裝置一樣受到監管，並應遵守PHSA第351條。到2005年，這些法規正式編入《聯邦法規法典》第21篇Part 1270和1271。Part 1271法規建立細胞和組織產品的三個層次或類別管制架構。 其中兩種幾乎不受FDA的監管，而第三類則與藥品，醫療設備或生物產品一樣具有相同的許可要求。

過去許多再生醫療可以透過適用PHSA第361條豁免FDA監管，然而在United States v. Regenerative Scis., LLC 之後，FDA限縮可以適用PHSA第361條之範圍。隨後2016年12月通過《21世紀治愈法案》(21st Century cures Act)除了批准NIH有關再生醫學研究3000萬美元資金外，該法案還更引進加速再生醫療產品的開發、審查和批准機制。

21世紀治愈法案頒布後，2017年11月FDA發布了相同手術程序之例外(Same Surgical Procedure Exception) 、最小操作與自體免疫使用(Regulatory Considerations for Human Cell, Tissues, and Cellular and Tissue-Based Products: Minimal Manipulation and Homologous Use)、使用於再生醫療器材之評估(Evaluation of Devices Used with Regenerative Medicine Advanced Therapies)、對於惡性疾病之加速審查計畫(Expedited Programs for Regenerative Medicine Therapies for Serious Conditions)等4份指導文件，以補充現有法規，建置再生醫學監管框架。

上述指導原則表達FDA對於再生醫療監管的態度，使相關業者了解FDA將如何執行法律。這4份文件累積FDA對再生醫療產業之監管意見，相當程度整合了過去FDA與再生醫療業者訴訟法院見解；新的再生醫療指導文件，係基於風險與彈性作為再生醫療監管框架，揭櫫FDA未來如何支持和加速開發再生醫療製劑，同時這些指導文件更符合FDA致力於為患者帶來新的和創新的治療選擇的承諾。


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