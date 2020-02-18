2019美國專利訴訟調查報告

聯合新聞網 / 北美智權報

【Geneva Clark╱Lex Machina】

LexisNexis旗下的Lex Machina於2019年2月分發表了2019年美國專利訴訟報告，報告重點闡述了 2018 年美國專利訴訟的趨勢與專家見解，內容涵蓋整個專利訴訟範圍的各項資料，包括聯邦地區法院受理的專利訴訟及專利審查與上訴委員會（PTAB）召開的行政聆訊；此外，該報告同時涵蓋了Hatch-Waxman/ANDA 趨勢以及高頻原告（一年內所提起案件超過 10 件的原告）的訴訟趨勢。

該報告採用了Lex Machina的Legal Analytics 平台的資料，Lex Machina最初是史丹佛大學的一個公益項目，屬於一項開創性的技術，剛於2月4日歡度問市10周年。在經過10年的不斷研發及改良後，目前已成為公認的法律分析實際標準，連續3年被The Recorder評為最佳法律分析工具 (Best Legal Analytics)。目前主要跨國大企業包括Eli Lilly、Facebook、Microsoft、Nike、Luxottica、Uber及SAP；Burford和Bentham IMF等訴訟金融公司、擁有超過七成的美國法律100強律師事務所（包括White＆Case、Ropes＆Gray、Ogletree Deakins、Jackson Lewis、Wilson Sonsini……等等），均有採用Legal Analytics服務。

美國專利訴訟重點趨勢

以下2018 年美國專利訴訟趨勢的重點介紹 (編按：2019年之調查報告採用了2018年數據作分析），如有需要可以線上閱讀完整報告以進一步了解。

  1. 地區法院的重要資訊
    • 聯邦地區法院的專利案件連續三年持續下降，跌至 2012 年以來的最低點。
    • 受T.C.Heartland 一案的影響，東德州聯邦地區法院不再是專利訴訟的首選審判地。其案件量已經落後於德拉瓦聯邦地區法院，屈居第二。
    • 2018 年最活躍的當事人為作為原告的Uniloc和 PersonalWeb Technologies，以及作為被告的Apple與Google；而在高頻原告提起的訴訟中排名第一的被告是Google。
    • 電子煙行業的Juul Labs及其提起訴訟的被告Electric Tobacconist,LLC，也在2018 年最活躍的當事人中榜上有名。
    • 在2018年提起的案件中，Stamoulis ＆ Weinblatt以較為明顯的優勢成為最活躍的原告代理律所，而Fish ＆ Richardson則是被告的首選律所。
    • 2018年判決的專利損害賠償金超過14億美元，是繼 2014 年以來金額最高的一年。
    • 地區法院2018年簽發的禁令數量減少，顯示政策上有所變化。

  2. PTAB 的重要資訊
    • PTAB案件量在2018年明顯下降，2018年成為繼2014年以來 PTAB案件量最少的一年。
    • 在2018年，PTAB作出的立案決定是2014年以來最少的，同時審結案件數量也開創了2014年以來的新低。
    • 2018年立案率基本保持不變（2018 年為 70.4％，2017 年為 68.7％），但最終的書面決定結果發生了微妙的變化，這可能與SAS Institute案的判決有關。
    • 根據2018年無效請求的審理情況來看，Fish ＆ Richardson和Sterne, Kessler, Goldstein & Fox 為請求人及專利權人選擇較多的代理律所。

  3. ANDA (Abbreviated New Drug Application，「簡易新藥申請程序」)
    • 與2017年相比，2018年的ANDA案件量有所下降，但仍超過了2016年的數量，並且ANDA案件量自2009年以來總體呈上升趨勢。
    • 2018年，德拉瓦聯邦地區法院受理了總量一半的 ANDA案件，其次是新澤西聯邦地區法院，受理了三分之一的ANDA案件，相比其他地區法院遙遙領先。
    • Bristol-Myers Squibb新收購的Celgene是2018年最活躍的ANDA原告，其次是Takeda。
    • Morris, Nichols, Arsht & Tunnell是最活躍的原告代理律所，Phillips, Goldman, McLaughlin & Hall則是最活躍的被告代理律所。
    • PTAB中，涉及橘皮書專利的無效請求以及生物技術和化學技術領域的請求在 2018 年大幅下降。
※ 本報告繁體中文版由Lex Machina獨家授權北美智權報刊登


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