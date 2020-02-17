【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

全球區塊鏈發展聚焦於公部門應用、垂直領域應用和功能性應用三大方向，但隨著區塊鏈進入3.0時代，比起過往熱度最高的加密貨幣，支付、匯款、信貸、證券、保險等泛金融應用，才是區塊鏈新創的布局重點；另一方面，雖然要在實體經濟、物聯網與數位應用導入區塊鏈的難度較高，卻是發展可期的一塊。

根據國際數據資訊（IDC）統計，2019年全球企業導入區塊鏈支出預算近29億美元，較2018年增長88.7%，2022年全球支出將增長至124億美元，2018～2022年複合成長率76％，潛力巨大。在區域市場發展方面，2018年北美為主要支出市場（36%），歐洲為第二大區域，再其次是亞太地區。雖然亞太地區目前市場規模不及歐美，但2018～2024年的複合成長率高達87％！在2017至2018年間，新創獲投資加速成長，但隨著比特幣價值跌落，2018年Q3新創獲投狀況明顯趨緩，從2019 年開始，加密貨幣新創逐漸轉向其他產業應用。

圖一、區塊鏈應用發展歷程 （資料來源：coingecko.com (2019)、工研院產科國際所）

電機電子工業同業公會日前舉辦「區塊鏈產業創新趨勢與應用研討會」，工研院產科國際所計畫經理鄭凱安在會中指出，區塊鏈技術依托於現有網路環境中，提供新的資訊儲存與交換機制，區塊鏈與大數據分析、人工智慧相同，屬於跨產業的支援技術，區塊鏈具備不可竄改的特性，可以保障資料安全，建立交易信任；「去中心化」的特點則可提升交易效率、避免中介剝削。區塊鏈1.0是加密貨幣、區塊鏈2.0是代幣經濟和泛金融應用、區塊鏈3.0則走向供應鏈溯源、資料共享與認證、數位資產管理等多元產業應用，政府的加強監管，將促使區塊鏈轉向產業應用。

鄭凱安觀察，目前全球區塊鏈發展聚焦三大方向：公部門應用、垂直領域應用（如供應鏈、物流、醫療等）、功能性應用（如身分管理），至於區塊鏈導入是否能成功，重點在於新興營運模式是否能為產業創造價值。

新創區塊鏈布局重點

這幾年創投在區塊鏈投入很多，早期都是投資加密貨幣、虛擬貨幣，但這幾年很多發幣機構紛紛倒閉，加密貨幣與礦機相關應用發展，與幣價聯動高，在各國政府監管下，較難有很大的突破。在金融科技引領的熱潮下，支付、匯款、信貸、證券、保險等區塊鏈的泛金融應用仍然受到注目，只是新創在為金融機構開發應用服務之餘，亦面臨來自其他金融機構的競爭。鄭凱安預測，實體經濟、物聯網與數位應用投入持續成長，導入應用需要多方合作，並布建可能的基礎架構，雖然難度較高，相對的是成長可期的一塊。

鄭凱安強調，區塊鏈的技術必須和產業應用領域跟相結合，因為要了解企業的流程，才知道怎麼把區塊鏈的特性應用進來，不是技術提供者就可以自行導入的。大廠導入區塊鏈則有兩種策略趨勢，一是直接和特定的產業合作，協助業者的區塊鏈應用；或是打造區塊鏈的技術平台，類似AWS或微軟的模式。區塊鏈在台灣的發展同樣走這兩種模式：資服業者可以當區塊鏈的技術提供者，或是業者找法人、新創提供區塊鏈的技術，共同發展區塊鏈的產業應用。

國際貿易金融案例：以色列新創公司Wave建立跨國交易的新信任機制

在傳統國際貿易活動中，高度仰賴紙本傳遞及審核，耗時且成本高，又因為買賣雙方無信任基礎，需依託銀行信用證明代替商業信用，但紙本容易遺失、有偽造的風險，以色列新創公司Wave建立跨國交易的新信任機制，利用區塊鏈簡化貿易流程，並防止竄單的情況發生。鄭凱安指出，英國巴克萊銀行（Barclays）銀行引進Wave公司技術，在區塊鏈上完成國際貿易所需的文件交換與驗證，簡化銀行擔保與文件往返確認程序，可應用於跨境金融、供應鏈金融、資產擔保證券等領域，愛爾蘭農業合作社Ornua與東非食物批發交易商Seychelles的跨境農產品採購交易，都是採用Barclays與Wave的平台完成文件驗證與清算，建置前處力交易要耗時7～10日，現在只要花短短4小時內就可完成。

鄭凱安也強調，選擇區塊鏈應用對象時，要先有明確的應用與痛點，並確定產業鏈中的合作對象，同時要思考區塊鏈之外的解法，避免「為區塊鏈而區塊鏈」。推動區塊鏈的問題不在技術，而在於如何建立可獲利的營運模式，靠的是技術提供者與領域業者之間密切的配合。鄭凱安認為，區塊鏈的獲利或效益有幾種可能，包括產品溯源帶來的商業機會、效率提升與成本降低，或是建立新應用服務與商業模式，未來網路將走向多元Edge應用，預期區塊鏈的去中心化及數位ID認證，將在未來的資料經濟生態體系中，扮演關鍵的角色。

區塊鏈下一步將怎麼發展？

企業導入區塊鏈與去中心應用評估方面，區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞指出，區塊鏈的應用可以解決產業鏈本身資料彈性及互操作性不足的問題，像是商品防偽、產品供應鏈等應用。此外，區塊鏈可以提升產業決策的透明度，降低交易對手不履約的風險，若有糾紛直接從鏈上解決，不用再對簿公堂。透過資料交換機制完成供應鏈協同供貨，企業間彼此授權資料，減少決策的不確定性、共創多贏局面。

圖三、區塊鏈愛好者協會理事長高崎鈞 （吳碧娥／攝影）

高崎鈞預估，未來將有許多新興角色因應而生，衍生更多資料驅動的創新服務，例如維護底層公鏈運作的Baas（Backend as a Service，後端即服務）廠商、提供產業Dapp（Decentralized Application，去中心化應用程式）設計的專業資料服務顧問、符合監管法遵規範的企業內稽外稽服務、區塊鏈資料解釋和預警專家，還有AI大數據分析BI提供智慧決策加值，以及錢包系統服務與區塊鏈帳本瀏覽器等工具提供商，以上各類創新服務將活絡產業，並帶動整個供應鏈產值，而產業鏈中原本中心化角色也不會消失，因應需求各自兼容並行。新創投入區塊鏈的產業分工，可以帶動整個產業，讓市場的餅做大，因為區塊鏈去中心化的特性，產業資料不會存放在大者恆大的中心資料庫裡，讓更多人能夠參與並提升效率，小國或小廠更能保有自有資料的自主性，雙方得以對等互惠的機制進行合作。





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