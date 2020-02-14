從精準健康到精準醫療：2020健康智慧產品新應用

【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

自從人工智慧促使消費電子產業開始進入醫材領域，「自主健康管理」與「臨床醫療」之間的界線開始日漸模糊，從精準健康發展到精準醫療，各類大數據不斷被收集，刺激周邊穿戴式與生理量測設備發展。在新型冠狀肺炎疫情蔓延之際，若在生活中進行自主健康管理，可減少疾病發生機率，達到精準健康。

資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師吳駿驊指出，大數據驅動「精準健康」與「精準醫療」，所有的數據都需要被收集與解讀，AI開始應用在醫材領域後，尤其是遠距離醫療的應用上，人們的健康管理開始由機器判斷並給予建議，再由醫師進行疾病管理與治療。不過，AI技術所帶來的風險、責任與標準，仍然是無法避免的爭議點。

為了讓AI能被納入軟體醫療器材，美國美國食品藥品監督管理局（FDA）推動「軟體即醫材」( Software as a Medical Device)相關法規認證，2019年美國通過FDA醫材驗證，Apple Watch 4 ECG功能等消費性電子產品被核准。台灣也在2019年底通過醫療器材管理法草案，相關功能可望進一步開放。從趨勢上看來，與AI在醫療領域相關的各項監管辦法持續推出，只是全球監管標準開放速度不一，且尚未建立起共同的標準規範。

圖一、人工智慧與醫療應用示意圖 （圖片來源：2020/1/15「2020 CES智慧科技新世代」，吳駿驊簡報資料）

吳駿驊表示，觀察2020年的美國消費性電子展（CES），可以發現許多健康智慧產品的新應用，從初級的健康促進、到次級的疾病篩檢，以及第三級的治療與照護，全球都有許多廠商積極布局。

展現於不同應用的特殊功能穿戴式產品

來自麻省理工學院的Embr lab，發明了一款電子溫度調節手環，透過手環在手腕處提供加熱或冷卻功能，將熱量從皮膚中帶走，產生涼爽的感覺；另一方面也可以將熱量施加到皮膚上，產生溫暖的感覺，就像手握杯子感覺清涼感或熱杯的舒適溫暖。CarePredict是一家由創投支持，運用傳感技術自主觀察和收集有關用戶日常生活數據的美國公司，CarePredict公司相信，強大的數據和分析集可望改善老年人護理，因此專注於老年人日常生活模式的確認，以便預測其健康狀況是否下降，並進行早期干預。Care Predict旗下的高齡照護手環，能觀察老年人的日常活動和行為方式的變化，來分析年長者可能出現的嚴重問題，例如跌倒、營養不良、憂鬱、過餐、睡不好，進而提出警告。而來自日本的D Free公司，也推出高齡上廁所預測警裝置，使用超聲波技術不間斷監控使用者的膀胱，分析無線感測器所收集來的數據，用來預測使用者何時需要去廁所，並在手機或平板電腦提醒通知。

圖二、特殊功能的穿戴式產品應用 （圖片來源：各公司／MIC整理，2020年1月）

非接觸式生理訊號量測：針對痛點多元創新

從電子眼、電子鼻、電子耳到電子皮膚，在今年CES展上都看到更多創新的應用出爐。

電子皮膚：由瑞士聯邦理工學院新創團隊Xsensio所研發的皮膚貼片晶片技術，可持續監控皮膚表面的電解質、代謝產物、小分子和蛋白質等資訊，此項產品更在2020 CES展中獲得可穿戴技術類別的創新獎。

電子眼：使用攝影機從皮膚影像中提取脈搏、血氧飽和度、血壓與精神壓力水平資訊，可以用於車輛或照護中心，長期監測分析用戶的健康狀況，像是台灣的鉅怡智慧、韓國的GB Soft、以色列的Binah.ai都推出相關產品。

電子鼻：由台灣清華大學的電子鼻團隊組成的世創生物科技（Enosim Bio-tech），藉由分析病人呼出的氣體，快速篩檢出細菌類型，分類不同種類細菌感染引發的肺炎。

電子耳：器官產生的聲音中，低頻的聽覺難度最高，美國公司Bongiovi Acoustic Lab將創新音頻使用在醫學中，藉由研發強化聲音處理的技術，能聽到心臟、肺、血管和其他生物聲音，在背景噪音的環境中尤其有效，目標是降低醫療成本同時改善治療效果。





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