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英國脫歐對英國發明／設計／商標案的影響

聯合新聞網 / 北美智權報
（圖片來源：https://www.publicdomainpictures.net/cn/view-image.php?image=272610）

【黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組】

英國、歐盟終於要分家了，這對英國發明、設計、商標類案件有何影響？簡單說，2020年一切照舊，2021年則是有所變，有所不變。

Brexit吵嚷經年，脫歐？硬脫歐？何時脫歐？真的會脫歐？一波多折，觀眾耗盡耐性，記者寫到辭窮，終於等到英國與歐盟雙方達成並各自批准協議，2020年1月31日英國脫歐確定生效，並旋即自隔日起進入11個月的過渡期；假使雙方未再協議延長過渡期，預定2021年1月1日完全分家。不過本報讀者關注重點大概只有一個：這對英國發明、設計、商標案有何影響？ 簡單說，2020年一切照舊，2021年才有變化。

2020年一切照舊

首先看發明案，《專利合作條約》(PCT)、《歐洲專利公約》（EPC）皆非衍生自歐盟的法律協定，英國脫不脫歐，不影響其PCT、EPC締約國資格，經PCT國際階段進入國家階段的申請案、由EPO受理審查並核准授權的歐洲專利，當然可進入英國。

至於發明案專利補充保護證書（SPC）、EUIPO授權的歐盟註冊商標（EUTM）、設計（RCD），各有歐盟法律協定淵源，如歐盟及英國官方最新指南[1]所說，雙方協議英國自2020年2月1日起退出歐盟，然而在過渡期期間（依目前雙方協定，即2020年2月1日至2020年12月31日），歐盟法規在英國境內仍維持有效，所以既有的SPC、EUTM、RCD，以及透過馬德里及海牙體系指定進入歐盟的國際（歐盟）商標和設計案，2020年在英國還是享有一樣的權利保障。

2021年變與不變

還是先看發明案，因規則大致不變，相對單純。

如前述說明，英國與歐盟分家與否無關其PCT、EPC締約國資格，因此，PCT案申請人還是能選擇直接進入英國或繞道EPO申請英國專利，而EPO准證後拿到的歐洲專利，未來依舊能進入英國取得當地發明保護。且依EPO說明，英國退出歐盟後，英國的歐洲專利律師仍可繼續代表客戶申請歐洲專利、參與口審、出席慕尼黑或海牙分部進行的相關程序，毋庸另行取得工作許可。《倫敦協議》效力應也不受脫歐問題影響，故歐洲專利所有權人理應和原先一樣，毋須為進入英國提交德法文歐洲專利的英譯本。

而SPC雖有歐盟法規淵源，但不同於EUTM、RCD一證於歐盟全境通行，基本屬個別國家賦有的權利，所以英國SPC原本也只在英國受到保護，且英國已通過配套修法，除部分必要的調整，不像EUTM、RCD有過渡期後轉換對接的問題。萬一到過渡期結束仍有SPC未申請通過，審查會繼續依現行架構進行，申請人毋須重新申請。等過渡期結束後才要申請SPC者，單就程序面看，與現行制度其實也無多少區別。

再看商標與設計案，因牽涉不同協定與申請選擇，2021年將是有所變、有所不變。

假定過渡期未再延長，EUTM和RCD相關法規在英國的有效期間將延續到2020年12月31日，之後即不再於英國有效，但依歐盟與英國所簽協議，過渡期結束時，已授權的EUTM和RCD將免費轉換出英國商標及設計，並自2021年1月1日開始生效，以俾二者在英國皆能無縫接軌獲得同等保護；這些自動轉換的再註冊英國商標及設計需向UKIPO繳費展延，繳費期間與原EUTM、RCD相同，仍會沿用原聯絡地址，至少3年不變，並可與原EUTM、RCD分開轉讓授權。但萬一有EUTM、RCD申請案未能在過渡期結束前完成註冊公告，儘管英國律師仍可繼續代表客戶向EUIPO申請註冊，可是這類申請案最後取得的EUTM、RCD保護將不涵蓋英國。惟申請人可於9個月內沿用原EUTM、RCD申請資料在英國另外提出申請，規費與一般英國商標、設計申請案相當。

至於經由馬德里、海牙體系進入歐盟的國際（歐盟）商標及設計案，只要在過渡期前完成歐盟登錄授權程序，歐盟和英國所簽協議保障二者皆能在英國獲得同等保護。但若過渡期前未完成歐盟登錄授權程序，後續該如何處理，則有待英國與世界知識產權局WIPO進一步磋商。不過英國本就是馬德里體系成員國，並在2018年成為海牙體系一員，所以不論英國與WIPO如何協商，國際商標、設計申請案現在及未來皆可個別指定英國，不經歐盟，直接取得英國相關保護。


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