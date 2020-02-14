EPO駁回DABUS專利申請案：AI機器不具備發明人地位！

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

本刊在前文（2019年美國專利法規相關事件回顧）曾經報導過，在2019年時，在英國與歐盟已經有人試圖以AI作為發明人，並提出專利申請。其中，最為動見觀瞻的歐盟專利局（EPO）在經過口頭審理、做出駁回決定後，又在今年（2020）一月底對外公開決定書內容，並詳細說明了駁回申請的關鍵理由，相當值得專利業界注意。

這兩件專利申請案（EP 18275163、EP 18275174，以下簡稱系爭申請案）分別在2018年的10月和11月提出，但在最原始的兩份申請文件中，「發明人（inventor）」都呈現空白，未記載任何資訊。隨後，在EPO的要求下，申請人在2019年7月底提交了補充文件，指明系爭申請案的發明人，為叫做「DABUS」的機器，並說明DABUS為模擬人類神經網路的連接模型人工智慧（Connectionist Artificial Intelligence）。

為什麼一個機器能具備技術發明能力？申請人指出，DABUS能夠在一般人察覺之前，就辨認出思想發明的新穎性，因此DABUS應該也能具備專利發明人的資格，而作為DABUS所有人的申請人自己，也理所當然能成為專利權人。此外，申請人更認為，肯定人工智慧機器的專利發明人資格，與專利制度的促進技術創新擴散的目標並無違背，更是對AI機器創造者成就的鼓勵。

後來，雖然在申請人的要求下，系爭申請案在2019年11月初對外公開，但仍然被EPO認為資料不足，並提交口頭審理（oral proceedings），於2019年11月底進行。在經過不對外公開的審理程序後，EPO於2019年12月底，以申請案不符合歐洲專利公約（EPC）為理由，正式做出駁回申請的決定。

理由1：誰才能當發明「人」？

既然駁回理由是不合法，那麼相關法令規定究竟為何？理由書指出，EPC第81條規定，若專利申請人與發明人非同一人，申請案必須記載原始發明人的相關資訊；在對應的細則第19項中，更規定記載內容必須包括姓（family name）、名（given names）以及地址。因此，系爭申請案的發明人記載「DABUS」，顯然不符合細則的要求。

理由書更進一步說明，物品的名稱與自然人的姓名不可混為一談。自然人的姓名不只用來身分辨識，更是其主張人格權的重要依據。在EPC當中，只有自然人、法人可以擔任專利發明人或權利人的角色，而發明人更是專屬於自然人。DABUS既然只是一項人工智慧機器，理應完全被排除在發明人範圍之外，這點毫無疑問。

理由2：機器有無創造發明能力？

申請人曾經辯稱：DABUS有技術創新能力，而且還「受雇」於申請人，在專利制度的政策下，應該可以被賦予發明人地位。不過理由書也指出，既然DABUS不是自然人，根本不可能被雇用，自然也無須討論專利申請權利移轉一事。

換句話說，就算DABUS事實上具備技術發明能力，在現行專利制度下也不被承認。「雇傭關係中的受僱人只限於自然人，不包括AI系統或機器這類不具備人格的東西，」理由書補充，「它們不可能被雇用，只會被擁有。」因此，DABUS在法律上沒有任何可以主張的權利，就算系爭申請案確實為DABUS的創作，DABUS也不可能為發明人。

理由3：發明人要件與可專利性無關

申請人辯稱，只要發明具備可專利性，理論上就該有發明人；如果不接受AI機器發明人的專利申請，將可能導致有專利性的發明，反而無法取得專利。對此，EPO強調，發明人的審查與可專利性的審查彼此獨立，而且都是專利申請案的要件。

理由書說明，在程序上，EPO會先對發明人進行審查，通過之後再進行可專利性的實質審查。換句話說，如果在發明人審查階段就通不過，申請案也不會進行到下階段的可專利性審查；即使能夠通過發明人審查，由於兩個審查彼此獨立，也不能保證一定能在可專利性的部分過關。因此，就系爭申請案而言，不能僅以發明人的審查結果，推論其對實質審查的影響。

整體觀之，EPO已經定調：AI技術並不具備人格，僅是能被人利用的工具。因此，除非法規進行修改，任何AI系統或機器，都不可能擔當專利發明人。

這份決定雖然解決DABUS發明人地位的問題，卻無意遺留了另一個更大的難題：AI系統的創作，究竟應不應該、以及如何保護？

在理由書中曾提及，系爭申請案的所有權歸屬，與發明人的認定還有有兩者的連結分屬二事。換句話說，DABUS的發明人地位被否決後，系爭申請案的所有權和發明人究竟是誰？又該如何認定？隨著AI技術日益普及，這些問題該如何解決，必然會受到更大的關注。





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