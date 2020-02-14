2020全球經濟：肺炎疫情將加重美、中債務壓力

【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

從去年（2019）12月開始傳播、而且在今年1月下旬蔓延到中國全境的武漢肺炎，打亂了許多人對於2020年的期待。如今，周邊的日本、韓國、台灣、香港都有不小的疫情傳出，甚至連太平洋另一端的美國都難以脫身。

為什麼在這麼短的時間內，疫情散播的規模會如此巨大？除了病毒本身潛伏期更長、更難捉摸以外，全球化時代下的頻繁跨境人員交流，也是不可忽視的主因。17年前爆發SARS時，中國剛加入WTO，才正要朝著世界工廠的目標邁進，彼時的武漢，也僅是中國內地眾多謀求發展的城市之一。但如今的武漢，是中國的資訊製造業重鎮，更是高鐵、鐵路、空運、河運交錯的運輸中樞。一旦疫情在此爆發，可說毫無阻絕的可能性。

也因此，這波狂襲而來的肺炎疫情，已經為2020年的全球經濟投下巨大變數。為了阻止疫情擴散，中國各省市都對人民祭出限制住居的禁令，交通運輸也大規模停擺，使得零售通路大受打擊。此外，農曆春節假期後的開工日也一延再延，生產線上的產能低落，更將拖垮全球科技供應鏈。如果疫情未能被有效控制，這些萎縮的經濟活動就將成為2020年的常態了。

肺炎疫情對消費和生產的衝擊已經顯現

這種時期，其實正需要國家積極介入，以避免經濟受到太大衝擊，以台灣為例，交通部和經濟部也各自針對了旅遊業和大陸台商擬定紓困方案，中國人民銀行更是早在2月初，就宣布投入1.2兆元人民幣進行公開市場操作，來維持金融市場的流動性。

國家迅速出手救市固然可以提振民眾信心，但這幾年內，主要大國為了推升經濟成長，已經紛紛大幅舉債，又還剩多少實力來應付這次疫情危機？

以舉債推升國家經濟，最典型的案例當屬中國，只要是國家重點培育、發展的產業，都少不了重金補貼，背後的最終財源，也幾乎都是舉債，使得中國經濟連年成長的同時，債務數字也連年攀升。根據世界銀行（World Bank）統計，中國國債對GDP的比率，在過去五年內從200%成長至250%，2020年也可望繼續提升；然而，這段時間內的中國經濟成長率卻是逐年下滑，2014年時還有7%以上，到了2019年年中就只有6.2%（圖1）。很明顯地，未來中國想要繼續用債務推升經濟成長，效率只怕愈來愈低，但在經濟成長已經放緩，又有肺炎疫情的威脅之下，中國政府恐怕也只能繼續舉債了。

圖1：2015~2019年中國國債佔GDP比例（左）與GDP成長率（右） （資料來源：world bank）

2020年美國聯邦政府赤字再度破兆

另一個舉債大國，是這幾年來經濟表現也十分亮眼的美國。在川普（Donald Trump）執政的三年內，打著美國優先的旗號，美國的失業率節節下降，房地產、工業產值、股市一片欣欣向榮，讓川普在2月初的國情咨文（STOU）中，大肆吹捧自己的執政成果，並且認為這將是支持他競選連任的重要基礎。

只不過，在隨後提出的美國聯邦政府2021財政年度預算中，美國財政赤字的問題也被完全揭露。在2020年，美國聯邦政府的收入預計為3.7兆美元，支出則為4.79兆美元，將產生高達1.08兆美元的赤字（Fiscal Deficit）。這是2012年之後，美國首度出現破兆的預算赤字。

事實上，在前任總統歐巴馬（Barack Obama）的執政末期，美國的預算赤字已經逐年下降，2016年時也不到6千億美元，但即使如此，川普在當年競選時仍然大力抨擊歐巴馬任內的美國政府「債台高築」，更把削減聯邦政府支出當作重要政見；沒想到，在他自己執政期間，舉債規模反而更大，使得美國聯邦政府的債務餘額，在他任內以每年5%的速度成長（圖2）。如果川普今年底真能競選連任，則根據美國國會預算研究辦公室（Congressional Budget Office）的估計，2024年川普卸任之時，美國國債規模將逼近30兆美元。

圖2：2013~2025年美國聯邦政府赤字與債務規模變化（2020年以後為預估值） （資料來源：https://www.cbo.gov/）

中、美兩大經濟強權，都靠著政府舉債來維持和推動經濟成長，在疫情拉緊報的現在實在不是什麼好消息。所以，我們現在只能寄望這波疫情能盡早結束，否則今年全球各國的經濟表現，實在都不容樂觀。





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