大陸外賣2019：配送協議無溫度、配送員安全缺保障 平台該反思啥？

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

「沒有什麼比生命的失去更令人痛心」。看上去雖只有短短14個字，但充滿溫度和溫情，讀起來令人為之動容。

2019年12月23日，就身著大陸美團外賣服裝的男子在店鋪內持刀傷人一事，美團外賣對外發佈的聲明中使用了這個表述。

2019年12月22日14時許，武漢洪山區一商場內，身穿美團外賣服裝的男子在店鋪內持刀傷人。

隨後，武漢市公安局洪山分局通報稱，嫌疑人已被警方控制，是外賣配送員，與商場員工發生口角後將其刺傷，受傷男子已無生命象徵。

2019年12月23日，美團外賣發表聲明稱，事件起因於該配送員到超市取貨品時，因取貨問題與店員發生口角最終釀成悲劇。正在配合警方調查真相。

而在該聲明中，美團外賣還進一步表態稱，我們責無旁貸，將承擔責任、查找問題、全力改進。

雖然，這次發生意外的外賣員身著的是美團外賣衣服，但是，如果不將其中的癥結破解，誰也不能避免下次其他外賣平台的外賣配送員，也會上演類似事件。

那麼，在外賣配送服務中，當用戶、配送員或商家等發生意外時，外賣平台到底有沒有責任？又該承擔什麼樣的責任？

複雜外賣服務：用戶、商家、平台和配送員，多重權利義務交織

「動動手指，外賣到家」，對點外賣的用戶來說，感覺叫外賣既簡單又方便。

但是，從法律角度梳理的話，外賣服務其實一個複雜的、多主體權利義務交織的法律關係綜合體。

不論是美團外賣，還是餓了麼外賣，目前的外賣服務都涉及四大主體，包括外賣平台、用戶、商家和配送員。

其中，由於外賣平台業務範疇不同，平台與用戶之間的法律關係所指向服務也各有不同。

比如，美團外賣的用戶，點擊「騎單車」時，就與平台建立起了單車租賃服務。

平台與商家之間的基礎法律關係是簡單的，就是商家入駐平台，平台給商家提供展示、推廣、交易撮合和代收款結算服務等。

相對而言，以配送員為主要參與主體的外賣配送服務，所涉法律關係或商業模式最為複雜。

模式一：外賣配送可以看做是配送員與用戶發生的個人間的勞務或委託關係，用戶付費請配送員幫忙取餐、送餐；

模式二：外賣配送也可以看做是配送員與商家之間的勞務或用工關係，由商家雇傭配送員給指定用戶送餐；

模式三：配送員或配送員所在單位接受外賣平台委託，代為給平台上的外賣訂單提供配送服務。

簡單說，外賣配送的責任主體和經營主體是外賣平台，具體實施主體是配送員或配送員所在單位。

從實踐來看，包括美團外賣和餓了麼外賣等在內的主要外賣平台採用的是「模式三」。

平台將外賣配送服務當作一種資源或商機，採用加盟或服務外包的模式將外賣配送服務交由配送員或配送員所在的單位負責。

比如，很多外賣配送服務公司與餓了麼簽訂的是《「餓了麼配送」加盟合作協議》，另有一些外賣配送服務公司與美團外賣簽訂的是《配送服務協議》。





【詳細內容請見《北美智權報》254期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】