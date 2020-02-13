快訊

日本地牛翻身！北海道發生規模7.0強震 無海嘯風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸外賣2019：配送協議無溫度、配送員安全缺保障 平台該反思啥？

聯合新聞網 / 北美智權報

【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

「沒有什麼比生命的失去更令人痛心」。看上去雖只有短短14個字，但充滿溫度和溫情，讀起來令人為之動容。

2019年12月23日，就身著大陸美團外賣服裝的男子在店鋪內持刀傷人一事，美團外賣對外發佈的聲明中使用了這個表述。

2019年12月22日14時許，武漢洪山區一商場內，身穿美團外賣服裝的男子在店鋪內持刀傷人。

隨後，武漢市公安局洪山分局通報稱，嫌疑人已被警方控制，是外賣配送員，與商場員工發生口角後將其刺傷，受傷男子已無生命象徵。

2019年12月23日，美團外賣發表聲明稱，事件起因於該配送員到超市取貨品時，因取貨問題與店員發生口角最終釀成悲劇。正在配合警方調查真相。

而在該聲明中，美團外賣還進一步表態稱，我們責無旁貸，將承擔責任、查找問題、全力改進。

雖然，這次發生意外的外賣員身著的是美團外賣衣服，但是，如果不將其中的癥結破解，誰也不能避免下次其他外賣平台的外賣配送員，也會上演類似事件。

那麼，在外賣配送服務中，當用戶、配送員或商家等發生意外時，外賣平台到底有沒有責任？又該承擔什麼樣的責任？

複雜外賣服務：用戶、商家、平台和配送員，多重權利義務交織

「動動手指，外賣到家」，對點外賣的用戶來說，感覺叫外賣既簡單又方便。

但是，從法律角度梳理的話，外賣服務其實一個複雜的、多主體權利義務交織的法律關係綜合體。

不論是美團外賣，還是餓了麼外賣，目前的外賣服務都涉及四大主體，包括外賣平台、用戶、商家和配送員。

其中，由於外賣平台業務範疇不同，平台與用戶之間的法律關係所指向服務也各有不同。

比如，美團外賣的用戶，點擊「騎單車」時，就與平台建立起了單車租賃服務。

平台與商家之間的基礎法律關係是簡單的，就是商家入駐平台，平台給商家提供展示、推廣、交易撮合和代收款結算服務等。

相對而言，以配送員為主要參與主體的外賣配送服務，所涉法律關係或商業模式最為複雜。

模式一：外賣配送可以看做是配送員與用戶發生的個人間的勞務或委託關係，用戶付費請配送員幫忙取餐、送餐；

模式二：外賣配送也可以看做是配送員與商家之間的勞務或用工關係，由商家雇傭配送員給指定用戶送餐；

模式三：配送員或配送員所在單位接受外賣平台委託，代為給平台上的外賣訂單提供配送服務。

簡單說，外賣配送的責任主體和經營主體是外賣平台，具體實施主體是配送員或配送員所在單位。

從實踐來看，包括美團外賣和餓了麼外賣等在內的主要外賣平台採用的是「模式三」。

平台將外賣配送服務當作一種資源或商機，採用加盟或服務外包的模式將外賣配送服務交由配送員或配送員所在的單位負責。

比如，很多外賣配送服務公司與餓了麼簽訂的是《「餓了麼配送」加盟合作協議》，另有一些外賣配送服務公司與美團外賣簽訂的是《配送服務協議》。


【詳細內容請見《北美智權報》254期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

台幹不想回大陸復工 擔心被解僱

防疫宅在家 廣東企業新商機

300廠商尋求2,480億金援

一張武漢車票 引爆上海社區推理小劇場

相關新聞

一文看懂中國搶先申請新冠病毒治療方法專利的企圖與限制

2020年2月4日，中國科學院武漢病毒研究所以一篇石破天驚的聲明，對外宣布其以前述吉利德公司所研發但尚未上市，用於治療新冠病毒的方法「瑞德西韋（Remdesivir）」，已於2020年1月21日申請了中國專利，並準備透過PCT國際專利申請制度向全球主要國家申請對應的發明專利（專利名稱：抗2019新型冠狀病毒的用途），此聲明立即引起輿論嘩然。中國科研機構，在外國廠商仍擁有Remdesivir「化學結構專利」的情況下，針對該藥物搶先申請以其治療新冠病毒之「方法專利」背後的企圖為何?在武漢病毒研究提出申請之後，該方法專利在中國或全球主要國家被核准的機率又有多少? 本文分別（1）剖析中國積極搶先申請治療方法專利的目的，和（2）以專利法的概念來分析該治療方法專利能順利通過各國審查的機率。

大陸外賣2019：配送協議無溫度、配送員安全缺保障 平台該反思啥？

「沒有什麼比生命的失去更令人痛心」。看上去雖只有短短14個字，但充滿溫度和溫情，讀起來令人為之動容。

中國密碼法淺析

中國在2019年10月26日的第十三屆全國人大常委會第十四次會議審議通過《密碼法》，共五章四十四條，並訂於2020年1月1日起施行，新聞一出，引發輿論譁然，一則是多家媒體誤解中國將全面管控民眾的帳戶密碼，二則是，各界紛紛揣度中國此舉立法的真正用意何在。本文試簡要介紹密碼法的規範內容，供各界參考與釋疑。

上銀科技總經理蔡惠卿：智財權是永續經營的基石

「研發創新是『自有品牌』隱形的翅膀©蔡惠卿-HIWIN；智財權是永續經營的基石」 － 上銀科技總經理蔡惠卿。

2020 CES 全球新創參展創新高！

全球最大消費性電子展會 CES（International Consumer Electronics Show）從1月7日起一連四天在美國拉斯維加斯舉辦，吸引全球近4,500家廠商搶灘，CES 2020重新詮釋了IoT，「智慧化裝置」（Intelligence of Things）可望成為消費電子下一個十年主軸，台灣廠商必須以新興科技結合創新應用服務，未來才能在新創、人工智慧與物聯網領域搶得商機。

台商切入大陸電動車供應鏈的三大模式

大陸是全球最大的電動汽車生產國與銷售國，2020年電動汽車銷量上看200萬台，帶動電池、車聯網、自動駕駛與充電設備等產業快速成長。雖然大陸電動車市場以自產內銷為主，但因目前大陸本土廠商的技術與研發力道仍不足，台商仍有機會藉由三大模式，把握機會切入大陸電動車供應鏈……

重要宣導：上市櫃公司董事會之智財管理義務

在台灣，上市櫃企業除了有董事會之外，還會聘請獨立董事為公司的事務把關。然而，每家公司董事會的職責不一，獨董的功能權責更是沒有統一標準，因此在樂陞案爆發的時候，才會引發「樂陞的董事會、獨董」有沒有發揮把關功能的質疑，也突顯了董事會功能明確化的重要性。

生物藥品時代下的試驗免責界線－2019年Amgen Inc. v. Hospira, Inc.案

生物藥品時代來臨。然而，生物藥品結構遠比化學藥品複雜許多，且多需透過活細胞製造，因此可預見其製程的設計和管控會更為嚴謹。為加快仿製藥上市腳步，美國專利法訂有試驗免責的安全港條款，但在美國審判實務上，陪審團如何認定生物相似藥品廠商的行為是否落入法定「僅只依聯邦法律之規定，為藥品之開發而合理使用或提供FDA資訊」的免責範圍? 尤其當生物藥品的製程趨於繁複，更難確認哪些行為（例如「生物相等性試驗、持續性製程驗證」等）係落入上述合理相關的試驗。針對這一點，CAFC在2019年Amgen Inc. v. Hospira, Inc.案提供了一些明確的訊息。

政策方向 造成台、韓近年經濟發展差異擴大

經濟學界常會用股市的發展，來象徵該國家的經濟發展現況和前景預期，因為那是市場上許多投資人和企業，用大量資本去支持與否定的實質現象，大部分的企業和投資人，都是希望把資本投資在一個前景樂觀的市場，經濟、政治、外交、商業從來都是密不可分的關係。

專利佈局戰略中的分割申請及限制

分割申請規定的放寬，一方面使得分割申請的實務與功能較其最初的立法初衷更為寬廣，另一方面也使得分割申請的運用方式更為多樣化，後續勢必將使得分割申請在專利戰略中的地位變得更為重要。本文將說明我國分割申請的現況，並以日本的分割實例說明分割申請在專利戰略中的運用，希望能加深讀者們對分割實務操作之理解。

2019中國專利數據觀察：申請量首次衰退、但行政查處成果顯著

在2019年4月26日的「世界智財權日」，中國國家知識產權局（國知局，CNIPA）同步開展了「藍天」、「鐵拳」兩項行動方案，一方面整治不正當專利申請，另一方面加大專利侵權行政執法。在將近一年的時間內，這兩項行動都取得了顯著的成就，但「鐵拳」行動賦予了國知局過大的案件調查和審理權限，是好是壞還有待觀察。

台灣法律人前往新加坡就業 出路在哪裡？

新加坡為亞洲國際化的金融中心，台灣法律人若想前往新加坡工作，能具備優勢嗎？由於新加坡人中英文皆流利，台灣人才跨國發展的語言優勢，在新加坡可能不切實際，新加坡又以英美法體系為基底，與台灣法律人所熟習的大陸法體系截然不同，不過沒關係，台灣法律人在新加坡仍有潛在的發展機會……

熱門新聞

一文看懂中國搶先申請新冠病毒治療方法專利的企圖與限制

大陸外賣2019：配送協議無溫度、配送員安全缺保障 平台該反思啥？

中國密碼法淺析

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。