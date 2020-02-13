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中國密碼法淺析

聯合新聞網 / 北美智權報

【許慈真／北美智權報　專欄作家】

中國在2019年10月26日的第十三屆全國人大常委會第十四次會議審議通過《密碼法》，共五章四十四條，並訂於2020年1月1日起施行，新聞一出，引發輿論譁然，一則是多家媒體誤解中國將全面管控民眾的帳戶密碼，二則是，各界紛紛揣度中國此舉立法的真正用意何在。本文試簡要介紹密碼法的規範內容，供各界參考與釋疑。

規範重點

中國國家密碼管理局表示，《密碼法》涵蓋「密碼應用」、「管理機構」、「密碼管理」等規範重點，按各章分述下列規定：

第一章 總則
包括立法目的、密碼工作基本原則、密碼工作之領導與管理體制，以及核心密碼、普通密碼與商用密碼在發展促進與保障措施上之共通性規範。

第二章 核心密碼、普通密碼
包括使用要求、安全管理制度、加強密碼工作之一系列特殊保障制度與措施等規範。

第三章 商用密碼
包括標準化制度、檢測認證制度 、市場准入管理制度、使用要求、進出口管理制度、電子政務電子認證服務管理制度、事中事後監管制度等規範。

第四章 法律責任
規定違反本法相關規定之法律後果。

第五章 附則
包括國家密碼管理部門之規章制定權、解放軍與武警部隊密碼立法事宜，以及本法施行日期。

規範對象為「加密技術」

《密碼法》規範的對象並非多家媒體報導所稱之一般帳戶密碼。查其法律名稱英譯，該「密碼」係指「cryptography」而非「password」，亦即將明文資訊變為密文內容的加密手段；再者，根據第2條，此處規範之密碼包括「採用特定變換的方法對信息等進行加密保護、安全認證的技術、產品和服務」，範圍較1999年《商用密碼管理條例》（以下簡稱《條例》）為廣，已延伸至密碼服務。

台灣《政府機關密碼統合辦法》第2條第1款，將密碼定義為「利用演算法或其他方法，對資訊進行保護、隱匿或安全認證之技術或作為」，同樣採用「cryptography」之涵義。惟應注意的是，無論台灣或中國，「密碼」一詞在法律上仍具有普羅大眾理解的意義，亦即用以驗證身分的字符串，例如台灣《刑法》第358條、中國《商業銀行信用卡業務監督管理辦法》第34條等皆是。

作為密碼管理領域之綜合性、基礎性法律

中國以往主要透過政策性文件管理核心密碼與普通密碼，商用密碼則是由國務院、國家密碼管理局訂定的行政法規、部門規章加以管理，惟為適應現代密碼事業發展需求，中國認為在密碼管理領域亟需一部具法律層級的基礎性規範，以統整密碼工作之各個環節，促進密碼事業發展，並且保障網路與資訊安全，因而制定《密碼法》，藉此建構密碼管理規範體系，如下圖所示：

密碼按分類管理

根據第6至8條，密碼分為核心密碼普通密碼商用密碼三類，前兩者用於保護國家秘密資訊，須依法受嚴格統一管理，核心密碼用以保護絕密級、機密級、秘密級資訊，普通密碼則用以保護機密級、秘密級資訊。至於商用密碼，係用於保護非國家秘密資訊，公民、法人及其他組織可依法使用，以保護網路與資訊安全。

核心密碼與普通密碼除保護國家秘密資訊外，本身亦屬於國家秘密，而商用密碼技術根據《條例》第3條，原本亦屬於國家秘密，但在《密碼法》通過後，已非國家秘密。


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