上銀科技總經理蔡惠卿：智財權是永續經營的基石

「研發創新是『自有品牌』隱形的翅膀©蔡惠卿-HIWIN;智財權是永續經營的基石」 - 上銀科技總經理蔡惠卿。

上銀科技總經理蔡惠卿於1月16日出席經濟部工業局舉辦的「上市上櫃公司董事會之智財管理義務宣導活動」,以《傳授實戰經驗 — 智財管理連結企業營運策略、落實法規遵循》為題發表演說時,以以上兩句話作結。她指出「研發創新是『自有品牌』隱形的翅膀」這句話是她演講的精髓,就算聽眾對她的演講一句也記不住,但這句話一定要記住,而且為了彰顯智財權的重要,一定要標明出處。筆者為了避免到最後忘記,所以一開始即重點列出。

其實任何政策都一樣,由上而下 (top-down) 推動是事半功倍、由下往上反推(bottom-up)則是事倍功半;上銀的高層很早就意識到智慧財產權的重要性,將智財策略與公司經營策略結合,無縫接軌,值得其他企業學習。

上銀科技成立於1989年,於去年12月分剛慶祝完30週年慶。上銀產品涵蓋很廣,主要以傳動控制產品為主,幾乎工業4.0相關的關鍵零組件都有涉及,同時也有參與系統整合的部分。值得一提的是,上銀從一創立開始,就是以自有品牌行銷全球;「HIWIN」是上銀很重要且珍貴的品牌,源自HI-tech WINner的縮寫,意指是「With us, you are a hi-tech winner」,即客戶使用HIWIN的傳動控制產品而創新價值、增強競爭力。

上銀智財管理思維

2019年上銀營業額將近300億台幣,亦即10億美金的規模;公司也積極朝下一個300億目標前進;但300億營業額不是簡單的目標,而其中智慧財產權是主要關鍵。

蔡惠卿指出,上銀有別於一般傳統產業「黑手」的觀念,一般人談到機械業,刻板印象就是黑手,而上銀就是要打破這樣的思維,以研發創新及自有品牌作為經營主軸。一開始HIWIN品牌就以高科技產品自許,就商標權部分,先在日本、德國這些高科技國家註冊,慢慢再發展至開發中國家、東南亞、甚至非洲等地。截至2019年底為止,上銀已於全球88國申請商標權,其中80個國家已註冊,8個國家在申請中。至於專利權的部分,就2018年的數據顯示,上銀科技共擁有2,740件專利,其中發明專利2,062件,實用新型585件,設計專利93件。

蔡惠卿表示,在上銀發展智慧財產權的過程中,最重要的是制度的落實、專屬人員來執行、以及經營者是否重視。

上銀智財管理思維,主要是從效益出發,重點有以下4項:

持續創新並發展自有智慧財產權 確保營業利益,維護股東與員工權益 榮耀品牌價值,奠定永續經營基石 提升全球競爭力,為MIT台灣製造加分

很多企業經營者都不太了解智慧財產有什麼用,因此常質疑智財或專利部門是只會燒錢不會帶來營收的部門。蔡惠卿認為,公司管理智慧財產權是有目的,主要有兩個基本認知。首先,是要對公司智財權狀況充分了解,以避免誤用他人專屬權益;其次就是藉妥善管理以有效防止機密外洩或被仿冒。

除了以上基本認知外,也需要輔以積極的行為,讓智財權可以發揮更大的效益,蔡惠卿提出了以下4點,認為經營者至少應該以這幾點作為管理智慧財產權的目標。

讓研發及智財成本合理化。 創造營運績效及利潤 發掘及開創潛力市場:像是專利已快到期,可以考慮將之改良精進,或是轉型為新的產品;甚至將之延伸到新的產業。 其他:包括企業購併時,有更大的換股優勢,以及專利、商標授權金等等。





