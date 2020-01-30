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上銀科技總經理蔡惠卿：智財權是永續經營的基石

2020-01-30 08:44北美智權報

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【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

「研發創新是『自有品牌』隱形的翅膀©蔡惠卿-HIWIN；智財權是永續經營的基石」 － 上銀科技總經理蔡惠卿。

上銀科技總經理蔡惠卿於1月16日出席經濟部工業局舉辦的「上市上櫃公司董事會之智財管理義務宣導活動」，以《傳授實戰經驗 — 智財管理連結企業營運策略、落實法規遵循》為題發表演說時，以以上兩句話作結。她指出「研發創新是『自有品牌』隱形的翅膀」這句話是她演講的精髓，就算聽眾對她的演講一句也記不住，但這句話一定要記住，而且為了彰顯智財權的重要，一定要標明出處。筆者為了避免到最後忘記，所以一開始即重點列出。

其實任何政策都一樣，由上而下 (top-down) 推動是事半功倍、由下往上反推（bottom-up）則是事倍功半；上銀的高層很早就意識到智慧財產權的重要性，將智財策略與公司經營策略結合，無縫接軌，值得其他企業學習。

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上銀科技成立於1989年，於去年12月分剛慶祝完30週年慶。上銀產品涵蓋很廣，主要以傳動控制產品為主，幾乎工業4.0相關的關鍵零組件都有涉及，同時也有參與系統整合的部分。值得一提的是，上銀從一創立開始，就是以自有品牌行銷全球；「HIWIN」是上銀很重要且珍貴的品牌，源自HI-tech WINner的縮寫，意指是「With us, you are a hi-tech winner」，即客戶使用HIWIN的傳動控制產品而創新價值、增強競爭力。

上銀智財管理思維

2019年上銀營業額將近300億台幣，亦即10億美金的規模；公司也積極朝下一個300億目標前進；但300億營業額不是簡單的目標，而其中智慧財產權是主要關鍵。

蔡惠卿指出，上銀有別於一般傳統產業「黑手」的觀念，一般人談到機械業，刻板印象就是黑手，而上銀就是要打破這樣的思維，以研發創新及自有品牌作為經營主軸。一開始HIWIN品牌就以高科技產品自許，就商標權部分，先在日本、德國這些高科技國家註冊，慢慢再發展至開發中國家、東南亞、甚至非洲等地。截至2019年底為止，上銀已於全球88國申請商標權，其中80個國家已註冊，8個國家在申請中。至於專利權的部分，就2018年的數據顯示，上銀科技共擁有2,740件專利，其中發明專利2,062件，實用新型585件，設計專利93件。

蔡惠卿表示，在上銀發展智慧財產權的過程中，最重要的是制度的落實、專屬人員來執行、以及經營者是否重視。

上銀智財管理思維，主要是從效益出發，重點有以下4項：

  1. 持續創新並發展自有智慧財產權

  2. 確保營業利益，維護股東與員工權益

  3. 榮耀品牌價值，奠定永續經營基石

  4. 提升全球競爭力，為MIT台灣製造加分

很多企業經營者都不太了解智慧財產有什麼用，因此常質疑智財或專利部門是只會燒錢不會帶來營收的部門。蔡惠卿認為，公司管理智慧財產權是有目的，主要有兩個基本認知。首先，是要對公司智財權狀況充分了解，以避免誤用他人專屬權益；其次就是藉妥善管理以有效防止機密外洩或被仿冒。

除了以上基本認知外，也需要輔以積極的行為，讓智財權可以發揮更大的效益，蔡惠卿提出了以下4點，認為經營者至少應該以這幾點作為管理智慧財產權的目標。

  1. 讓研發及智財成本合理化。

  2. 創造營運績效及利潤

  3. 發掘及開創潛力市場：像是專利已快到期，可以考慮將之改良精進，或是轉型為新的產品；甚至將之延伸到新的產業。

  4. 其他：包括企業購併時，有更大的換股優勢，以及專利、商標授權金等等。


【詳細內容請見《北美智權報》253期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

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《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

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