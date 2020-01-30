親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌

加拿大總理杜魯道 首度支持台灣成為WHO觀察員

2020 CES 全球新創參展創新高！

2020-01-30 08:44北美智權報

分享
【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

全球最大消費性電子展會 CES（International Consumer Electronics Show）從1月7日起一連四天在美國拉斯維加斯舉辦，吸引全球近4,500家廠商搶灘，CES 2020重新詮釋了IoT，「智慧化裝置」（Intelligence of Things）可望成為消費電子下一個十年主軸，台灣廠商必須以新興科技結合創新應用服務，未來才能在新創、人工智慧與物聯網領域搶得商機。

消費電子下一個十年主軸：Intelligence of Things

工研院日前舉辦「CES 2020重點趨勢剖析研討會」，工研院產科國際所所長蘇孟宗在會中指出，新創企業在CES 2020奪得眾多目光，發展方向也與市場高度融合，已進一步應用在健康、交通、家庭、城市等領域上，CES 2020重新詮釋了IoT，智慧化裝置（Intelligence of Things）可望成為消費電子下一個十年主軸。

2020年進入一個新的一個十年，今年CES展會包括5G/物聯網、廣告/娛樂/內容、健康照護、智慧家庭、沈浸式娛樂、智慧車、AI人工智慧、新創企業等11大主題，這些消費電子科技應用將在下一個十年中加速融入個人、家庭與企業當中，改變未來生活樣貌與全球科技產業版圖。過去IoT談的是物聯網（Internet of Things），今年CES的IoT則有點不同，物聯網加入AI元素後，轉變成為「智慧化裝置」，強調終端裝置的智慧化。但無論是Internet或是Intelligence，都脫不了AI在裡面。根據工研院觀察，此次CES主要有三項消費電子技術創新趨勢，包括重塑眼球科技新貌的8K+4 Free（Size Free、Ratio Free、Resolution Free、Bezel Free）；Smart Everything：AI+5G+Edge融合並驅動各種產業垂直應用；智慧移動展示未來城市移動的願景以及新方案，「移動」將是未來最大商機所在。

蘇孟宗認為，全世界都在關注人臉辨識技術，要跳脫和全世界的競爭，結合當地文化是台灣廠商可以尋找的利基點，台灣雖然只有2300萬人口，但做為創新科技的示範基地已經綽綽有餘，對於新科技所衍生的隱私議題也要格外關注，應注意符合歐盟GDPR規範並兼顧科技發展應用。

（圖片來源：https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fi...
（圖片來源：https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Ces-consumer-electronics-show-las-vegas-greg-bulla.jpg）
分享

2020 CES新創廠商參展家數再創新高

根據CES主辦單位美國消費科技協會（Consumer Technology Association）統計，今年共有超過4,400個廠商參展，其中有超過1,200家廠商參加新創企業專區，與會人數超過17萬人，美國、中國仍是前兩大參展國家。

工研院產科國際所跨域創新研究組組長趙祖佑指出，從2020 CES可以看到全球科技產業話語權的改變，從過去的供應鏈或裝置大廠主導權利，下放到更多的新創與創新，強調跨界合作、開放生態系的建立與融入，裝置的力量必須從完整的智慧方案著眼，創造並擴大生態才是唯一出路，而透過開放的作法形成網路效應，才能建立獨有的產業競爭力。

圖一、工研院產科國際所跨域創新研究組組長趙祖佑 （吳碧娥／攝影）
圖一、工研院產科國際所跨域創新研究組組長趙祖佑 （吳碧娥／攝影）
分享

根據CES官方統計，今年CES新創展區Eureka Park來自全球超過46個國家，超過1,200家新創公司參展，占了整體CES參展家數的三成，稱得上是全球最大的新創展覽。趙祖佑指出，今年CES新創企業有四大技術創新趨勢，發展重點包括：一、影像與視覺辨識的擴大應用；二、與生活應用深度結合的的IoT (Intelligence of Things)；三、更為多元的環境感知整合性應用場景；四、5G成為驅動各種產業垂直應用的重要基礎等，健康、交通、家庭、城市等各大應用領域，都是全球新創業者競逐創意之地。

趙祖佑認為，台灣廠商在新創與技術創新上，與今年CES大會主軸相扣合，強調影像辨識、居家生活的智慧應用，以及多元環境感知融合的整合性應用，但在邊緣智慧與開放擴大生態系的作法上，是台灣新創必須強化之處。

圖二、CES 2020技術創新發展重點 （圖片來源：工研院產科國際所）
圖二、CES 2020技術創新發展重點 （圖片來源：工研院產科國際所）
分享

AI成為消費電子支柱

工研院觀察指出，展望2020年，半導體廠逐漸向AI垂直應用移動，例如：Intel推出Tiger Lake晶片並加入Athena新設計，以防守傳統市場；在伺服器市場上，藉AI科技與客戶合作推出如True View的賽事新科技，並推出第一個獨顯卡DG1；AMD則趁7奈米製程優勢，推出一系列新筆電CPU及GPU緊追在後；高通則藉5G科技優勢與基礎設施商機，與客戶合作推出新5G筆電與推廣Cloud AI 100技術。NVIdia雖無展覽攤位，但其Gaming最新的G-SYNC及RTX Studio都在客戶攤位中展出。

在智慧家庭方面，2020年將由Amazon、Google、Apple三大生態系瓜分天下；多數裝置廠商因為市占率考量，都會選擇至少支援兩個系統。衛浴、廚具類廠商為加入搶商機，也讓語音助理在家中廣設形成｢去中心化｣現象。此外，韓國三星電子推出球型機器人Ballie，除了裝載相機也具備移動能力，可辨識特定家庭成員語音指令，並跟隨成員提供｢個人化｣服務。在健康科技方面，此次會展出現的重要趨勢是「將數位健康裝置銷售進家裡」。

趙祖佑強調，2020 CES預示一個科技創新的新世代開始，全球科技產業在5G、人工智慧、物聯網與資料為王的驅動下，逐漸走向服務創新與數位生態系主導，科技大廠透過完整場域與服務概念，運用生活化的應用場景，描繪出智慧應用與「以人為本」的體驗。各大廠商必須進一步深度應用AI，結合邊緣智慧提出完善的創新服務方案，融合式AI（Fusion AI）將是重要發展趨勢。


【詳細內容請見《北美智權報》253期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報

北美智權報

《北美智權報》是台灣最具代表性的智慧財產權電子報，內容涵蓋：熱門產業專利及趨勢分析、美台中及歐洲等各國智權法規解析、侵權訴訟、專利應用、智權管理、產業研發創新等文章，可幫助業者在充滿競爭的市場中，高效率地學習進軍全球市場所需的智權關鍵知識。

相關新聞

台灣法律人前往新加坡就業 出路在哪裡？

2020-01-22 15:40

上銀科技總經理蔡惠卿：智財權是永續經營的基石

2020-01-30 08:44

台商切入大陸電動車供應鏈的三大模式

2020-01-22 15:40

重要宣導：上市櫃公司董事會之智財管理義務

2020-01-22 15:40

生物藥品時代下的試驗免責界線－2019年Amgen Inc. v. Hospira, Inc.案

2020-01-22 15:40

政策方向 造成台、韓近年經濟發展差異擴大

2020-01-22 15:40

2019中國專利數據觀察：申請量首次衰退、但行政查處成果顯著

2020-01-22 15:40

專利佈局戰略中的分割申請及限制

2020-01-22 15:40

商標權地域範圍與遠方善意使用抗辯：2017年美國第九巡迴法院Stone Creek v. Omnia案

2020-01-22 14:54

Maatita判決攪亂設計專利的明確性與可實現性的判斷標準

2020-01-22 14:54

Ex parte Hannun — AI相關申請案適格性的答辯方向

2020-01-22 14:54

同時含有「開放式」與「封閉式」連接詞之專利範圍如何解釋？

2020-01-22 14:54

資深美國專利審查員真心話大公開

2020-01-22 14:54

談請求項之幾何尺度限制條件與可專利性問題：美國法的經驗

2020-01-22 12:50

盤點大陸智慧手機的2019：華為堅挺、小米反彈、vivo受挫和OPPO求穩

2020-01-22 11:56

沒有LLB也可以攻讀LLM ? ─ 從BA、BS、BE到LLM之路

2020-01-10 14:36

無印良品不再是「無印良品」？從無印良品一案談商標維護與布局問題

2020-01-10 10:42

歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42

物聯網AI時代應注意的法律議題

2020-01-10 10:03

全球半導體產業專利申請狀況概觀

2020-01-10 10:03

獨立發明人的逆襲：發明人權利法案

2020-01-10 09:46

看以色列如何培育新創企業

2020-01-10 09:10

SEP授權費率應由陪審團審理? ─ 2019年TCL v. Ericsson案

2020-01-10 09:10

非洲商標專題／案例篇2：善用公認證與複代網路 突破安哥拉與衣索比亞申請關卡

2020-01-10 09:10

2019年美國專利法規相關事件回顧

2020-01-10 09:10

芯原微電子創辦人戴偉民：從終身教授到創業者 台前幕後助力「芯火燎原」

2020-01-09 13:16

法國通過移動導向法 引入汽車備用零件維修豁免條款

2020-01-09 13:16

談方法與物品不分的請求項與其明確性問題

2020-01-09 13:16

我國核准後分割與先申請原則之競合

2020-01-09 13:16

SEP不宜核發禁制令？USPTO有新說法

2020-01-09 13:16

科技業與生醫業攜手合作 瞄準精準健康商機

2019-12-27 13:20

想看清局勢脈動 台灣不能靠瞎猜！

2019-12-27 10:41

談專利法先使用權之舉證不易問題

2019-12-27 10:41

印度：亞洲最多智財權LLM的國家 ─ 從寸草不生到遍地開花只要3年!

2019-12-27 10:41

不只對公部門查賄 調查局鎖定企業貪腐四大類型犯罪

2019-12-27 10:01

人工智慧運用於智慧製造專利分析 ─ 比較台廠和世界標竿廠商之相關佈局

2019-12-26 15:18

2020台灣經濟前景：趨吉避凶將是最大難關

2019-12-26 15:18

迎向2020：大數據監管下的大陸新形態稅務查核

2019-12-26 15:18

勞動智慧案件 誰來管？談專業法院（庭）管轄競合及其解決之道

2019-12-26 15:18
看更多

熱門文章

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

星宇不打價格戰 怎麼殺出雙雄割據局面？

2020-01-22 12:02

環島50次達人告訴你 單車環島哪裡最珍貴？

2020-01-27 09:15

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

印度人也過年！而且全球超過10億人一起過

2020-01-24 09:06

華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？

2020-01-30 08:49

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:07

被動元件族群漲完了嗎？

2020-01-21 13:39

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

當台獨變成一種「潮」

2020-01-30 08:49

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:40

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

2020-01-30 08:49

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

退休問題 近9成親子避而不談

2020-01-22 08:45

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

2020-01-22 14:48

年前罷工、搞訂閱 平台大師破解外送戰盲點

2020-01-22 12:53

蘭城晶英》親子客飆9成 員工蒐越多客訴 績效越好！

2020-01-22 12:58

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

當前購屋三大必要檢視指標

2020-01-22 14:23

面板大復活 群創谷底回升

2020-01-21 13:39

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:12

賺鼠年紅包財 鎖定這4大族群15檔個股就對了！

2020-01-21 12:44

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓他打造出瓦城傳奇

2020-01-30 12:38

年終獎金該怎麼存？兩張圖秒懂哪家美元、新台幣優存最划算

2020-01-17 11:45

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:39

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家……

2020-01-30 11:08

大選已落幕 人民已做主？

2020-01-30 08:49

放棄美國百萬年薪 他用啤酒串起台灣雜糧產業

2020-01-20 09:26

摺疊手機新風潮：新日興

2020-01-21 13:40

遠百信義A13登場 徐雪芳：這是血淋淋戰局

2020-01-02 13:32

隱形王牌股 陌生黑馬蓄勢 翻倍賺機會來了

2020-01-21 12:08

一個矽谷兩種世界 舊金山數千人以車為家

2020-01-07 10:00

台股正牌紅色供應鏈：宣德

2020-01-21 13:31

澳洲大火延燒120天總理卻在度假？一文看透澳洲經濟與政治大洞

2020-01-15 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top