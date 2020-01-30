2020 CES 全球新創參展創新高！

分享 facebook 【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】

全球最大消費性電子展會 CES（International Consumer Electronics Show）從1月7日起一連四天在美國拉斯維加斯舉辦，吸引全球近4,500家廠商搶灘，CES 2020重新詮釋了IoT，「智慧化裝置」（Intelligence of Things）可望成為消費電子下一個十年主軸，台灣廠商必須以新興科技結合創新應用服務，未來才能在新創、人工智慧與物聯網領域搶得商機。

消費電子下一個十年主軸：Intelligence of Things

工研院日前舉辦「CES 2020重點趨勢剖析研討會」，工研院產科國際所所長蘇孟宗在會中指出，新創企業在CES 2020奪得眾多目光，發展方向也與市場高度融合，已進一步應用在健康、交通、家庭、城市等領域上，CES 2020重新詮釋了IoT，智慧化裝置（Intelligence of Things）可望成為消費電子下一個十年主軸。

2020年進入一個新的一個十年，今年CES展會包括5G/物聯網、廣告/娛樂/內容、健康照護、智慧家庭、沈浸式娛樂、智慧車、AI人工智慧、新創企業等11大主題，這些消費電子科技應用將在下一個十年中加速融入個人、家庭與企業當中，改變未來生活樣貌與全球科技產業版圖。過去IoT談的是物聯網（Internet of Things），今年CES的IoT則有點不同，物聯網加入AI元素後，轉變成為「智慧化裝置」，強調終端裝置的智慧化。但無論是Internet或是Intelligence，都脫不了AI在裡面。根據工研院觀察，此次CES主要有三項消費電子技術創新趨勢，包括重塑眼球科技新貌的 8K+4 Free （Size Free、Ratio Free、Resolution Free、Bezel Free）； Smart Everything ：AI+5G+Edge融合並驅動各種產業垂直應用； 智慧移動 展示未來城市移動的願景以及新方案，「移動」將是未來最大商機所在。

蘇孟宗認為，全世界都在關注人臉辨識技術，要跳脫和全世界的競爭，結合當地文化是台灣廠商可以尋找的利基點，台灣雖然只有2300萬人口，但做為創新科技的示範基地已經綽綽有餘，對於新科技所衍生的隱私議題也要格外關注，應注意符合歐盟GDPR規範並兼顧科技發展應用。

（圖片來源：https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Ces-consumer-electronics-show-las-vegas-greg-bulla.jpg） 分享 facebook

2020 CES新創廠商參展家數再創新高

根據CES主辦單位美國消費科技協會（Consumer Technology Association）統計，今年共有超過4,400個廠商參展，其中有超過1,200家廠商參加新創企業專區，與會人數超過17萬人，美國、中國仍是前兩大參展國家。

工研院產科國際所跨域創新研究組組長趙祖佑指出，從2020 CES可以看到全球科技產業話語權的改變，從過去的供應鏈或裝置大廠主導權利，下放到更多的新創與創新，強調跨界合作、開放生態系的建立與融入，裝置的力量必須從完整的智慧方案著眼，創造並擴大生態才是唯一出路，而透過開放的作法形成網路效應，才能建立獨有的產業競爭力。

圖一、工研院產科國際所跨域創新研究組組長趙祖佑 （吳碧娥／攝影） 分享 facebook

根據CES官方統計，今年CES新創展區Eureka Park來自全球超過46個國家，超過1,200家新創公司參展，占了整體CES參展家數的三成，稱得上是全球最大的新創展覽。趙祖佑指出，今年CES新創企業有四大技術創新趨勢，發展重點包括：一、影像與視覺辨識的擴大應用；二、與生活應用深度結合的的IoT (Intelligence of Things)；三、更為多元的環境感知整合性應用場景；四、5G成為驅動各種產業垂直應用的重要基礎等，健康、交通、家庭、城市等各大應用領域，都是全球新創業者競逐創意之地。

趙祖佑認為，台灣廠商在新創與技術創新上，與今年CES大會主軸相扣合，強調影像辨識、居家生活的智慧應用，以及多元環境感知融合的整合性應用，但在邊緣智慧與開放擴大生態系的作法上，是台灣新創必須強化之處。

圖二、CES 2020技術創新發展重點 （圖片來源：工研院產科國際所） 分享 facebook

AI成為消費電子支柱

工研院觀察指出，展望2020年，半導體廠逐漸向AI垂直應用移動，例如：Intel推出Tiger Lake晶片並加入Athena新設計，以防守傳統市場；在伺服器市場上，藉AI科技與客戶合作推出如True View的賽事新科技，並推出第一個獨顯卡DG1；AMD則趁7奈米製程優勢，推出一系列新筆電CPU及GPU緊追在後；高通則藉5G科技優勢與基礎設施商機，與客戶合作推出新5G筆電與推廣Cloud AI 100技術。NVIdia雖無展覽攤位，但其Gaming最新的G-SYNC及RTX Studio都在客戶攤位中展出。

在智慧家庭方面，2020年將由Amazon、Google、Apple三大生態系瓜分天下；多數裝置廠商因為市占率考量，都會選擇至少支援兩個系統。衛浴、廚具類廠商為加入搶商機，也讓語音助理在家中廣設形成｢去中心化｣現象。此外，韓國三星電子推出球型機器人Ballie，除了裝載相機也具備移動能力，可辨識特定家庭成員語音指令，並跟隨成員提供｢個人化｣服務。在健康科技方面，此次會展出現的重要趨勢是「將數位健康裝置銷售進家裡」。

趙祖佑強調，2020 CES預示一個科技創新的新世代開始，全球科技產業在5G、人工智慧、物聯網與資料為王的驅動下，逐漸走向服務創新與數位生態系主導，科技大廠透過完整場域與服務概念，運用生活化的應用場景，描繪出智慧應用與「以人為本」的體驗。各大廠商必須進一步深度應用AI，結合邊緣智慧提出完善的創新服務方案，融合式AI（Fusion AI）將是重要發展趨勢。





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