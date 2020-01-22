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2019中國專利數據觀察：申請量首次衰退、但行政查處成果顯著

2020-01-22 15:40北美智權報

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【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

在2019年4月26日的「世界智財權日」，中國國家知識產權局（國知局，CNIPA）同步開展了「藍天」、「鐵拳」兩項行動方案，一方面整治不正當專利申請，另一方面加大專利侵權行政執法。在將近一年的時間內，這兩項行動都取得了顯著的成就，但「鐵拳」行動賦予了國知局過大的案件調查和審理權限，是好是壞還有待觀察。

2019年發生的多項變革，徹底改變了中國專利行業的面貌。「重質不重量」的口號，因為有強力整治專利代理行業的「藍天」行動加持，在這一年獲得了落實；而重要性不亞於「藍天」的「鐵拳」行動，也已經成為專利權人維權的重要工具之一。這場由國知局主導、執行的政策轉向，影響力也將在2020年持續擴大。

在中國，專利申請規模連年成長已經是業界常態，更曾在2010~2016年間，出現連續7年的雙位數成長；不過，這場狂飆的盛宴，已經在2019年劃下終點。根據國知局在今（2020）年一月初發布的資料，2019年中國的發明專利申請量為140萬件，比起2018年的154萬件減少了10萬件以上，更是近十多年來的首次衰退，比率將近10%（圖1）。

中國專利申請量，2019年首見衰退

圖1：2007~2019年中國發明專利申請量（上）與成長率（下）變化 （資料來源...
圖1：2007~2019年中國發明專利申請量（上）與成長率（下）變化 （資料來源：CNIPA）
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早在2018年，中國官方就開始調整專利資補助的政策，而2019年針對投機申請人、劣質專利代理機構發動的「藍天」行動，更進一步遏止了過去數年內透過不正當申請來騙補的歪風。因此，專利申請數量衰退，其實是政策有意導引的結果。

另一個值得注意的數字是獲證專利量。在2019年，中國的發明專利獲證量約45萬件，比起2018年的43萬件成長了約5%；而在過去五年內，中國發明專利的總獲證量，也已經超過2百萬件。隨著專利存量不斷攀升，中國專利行業的重心也將從申請面移往管理面，例如專利授權、轉讓、侵權訴訟等商業行為，或者劣質專利被舉發無效或主動放棄。屆時，這些專利到底有多少含金量，將被市場嚴格檢驗。

行政查處專利侵權糾紛案件量，去年大幅成長

在維權手段上，中國獨有的行政執法措施，近年來也大有斬獲。本刊在前文（中國專利變局：專利法修正延宕，法院與國知局角力浮上檯面）曾經分析過，第四次中國專利法修正的重點之一，就是賦予國知局在行政執法上更全面、更深入的調查手段，而且只要行政執法的決定一作成，本身就具備了如同法院判決一般的執行力。數據顯示，2019年，各地方知識產權局一共辦了3萬9千件的專利侵權糾紛案件，比起2018年成長了14%（圖1），正代表這種程序簡便、審理效率快的方法，越來越受到專利權人青睞。

圖2：2010~2019年中國大陸專利侵權糾紛行政執法立案件案變化 （資料來源：...
圖2：2010~2019年中國大陸專利侵權糾紛行政執法立案件案變化 （資料來源：CNIPA）
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事實上，在去年（2019）4月，國知局開展「藍天」行動的同時，也同步啟動名為「鐵拳」、嚴厲查處各類侵犯智慧財產權行為的行動方案，把重點執法領域放在電子商務、商品交易市場以及外商投資領域。而在專利侵權案件上，「鐵拳」行動也特別點名要加大涉外、涉民營企業的侵權糾紛辦案力度。

到了去年年底，國知局又發布了一份政策文件，將選擇適當區域進行試點，把專利侵權糾紛的行政裁決機制持續深化，內容包括健全專利侵權糾紛行政裁決的程序規範、鼓勵專利權人使用行政裁決處理糾紛、完善立案、送達等程序、提高執法人員的專業水平、以及建立從中央到地方的指導督辦機制……等。待為期兩年的試點結束後，就有可能在全國範圍內正式實行。換句話說，在維護市場秩序的大旗下，國知局在打擊專利侵權的角色上，將會愈來愈重要。

對於專利權人來說，日後多了一項行使權利的管道，而且跟民事訴訟比起來更簡便、更快速，當然是好事一件；但這對整體產業秩序到底是好是壞？恐怕就很難說了。一來，國知局自己就是專利的審核機關，現在又掌握了侵權調查、審理判斷的功能，「球員兼裁判」的現象過於嚴重；而且當侵權案件進入行政查處後，就從民事糾紛變成行政程序，後續的救濟也必須以行政訴訟進行，對於權利人或被控侵權人都不見得有利。最重要的，若民事審判、行政查處的審理原則甚至對個案的裁決出現歧異，對於專利法制的穩定和人民的信任更將造成巨大損害。

無論如何，加大國知局行政查處的權限已經是既定政策。不論是否為中國的專利權人，日後都不可不慎。


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