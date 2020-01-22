政策方向 造成台、韓近年經濟發展差異擴大

分享 facebook 【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

經濟學界常會用股市的發展，來象徵該國家的經濟發展現況和前景預期，因為那是市場上許多投資人和企業，用大量資本去支持與否定的實質現象，大部分的企業和投資人，都是希望把資本投資在一個前景樂觀的市場，經濟、政治、外交、商業從來都是密不可分的關係。

2018年以來，全球最大和次大的美國與中國，在全球掀起貿易攻防戰，台灣和南韓，分別選擇了美國和中國，2018年以來，我們已經可以從兩國的股市發展，明顯看出不同選擇造成的實質結果，韓華、浦項制鐵、樂天、韓進、斗山、鮮京、LG、現代、三星等主要大企業，全面都受到影響，當然，會導致國家證券市場和經濟成長走向的，不會只有中美外交關係這個因素，我們可以從多方面來觀察，台灣跟南韓近年來兩國國家政策的差異。

圖1：2016年至今南韓和台灣股市日線圖 （資料來源：https://stock-ai.com/） 分享 facebook

圖2：2010年至今，台灣最低月薪和南韓最低時薪 （資料來源：https://tradingeconomics.com/） 分享 facebook

南韓就業狀況持續惡化中

最近十年來，南韓的薪資成長非常快速，台灣才成長33.7%，南韓已經飆升超過100%，尤其是2016年開始，台灣最低月薪累積成長超過15%，但南韓竟然飆升超過38%，南韓企業面對工會的壓力，薪資調升非常快速，不過薪資快速調整，對社會也會有副作用，例如南韓的就業狀況就明顯比台灣更惡劣。

圖3：2010年至今台灣和南韓失業人口變化（千人） 分享 facebook

台灣近年來的薪資成長較緩，但是失業人口是一路下降趨勢，即使2015年以後，失業人口維持穩定，但同期的南韓失業人口卻是一路上升，失業人口一度成長超過20%，甚至許多人失業太久，選擇離開就業市場，2019年初的失業人口反而下降，就業市場和國際局勢惡化，逼南韓財政部提出「5.83兆韓元追加預算案」，政府透過創造就業機會、替持續上漲的社福成本累積財源、提振國內消費等方式，來提升整體經濟成長的動力，台灣則是相對穩定的撐過2019年上半年的景氣惡化。

圖4：2015年至今台灣和南韓的通貨膨脹率（%） 分享 facebook

從台灣和南韓的通貨膨脹率也可以觀察出來，對於國際認定的2%相對理想溫且溫和的通貨膨脹目標，台灣約維持在1%上下各1%波動範圍，穩定性非常好，但是南韓則先上後下，即使最低時薪大幅成長，也無法有效拉抬核心通貨膨脹，代表整體工作時數、企業福利、受雇人數、時薪成長等變數，對整個社會的民間消費產生負面影響，不僅沒有溫和通貨膨脹，反而一度陷入通貨緊縮的風險。

圖5：2015年至今台灣和南韓的政策基礎利率（%） 分享 facebook

通貨膨脹先升後降，迫使南韓政府一年內利率先升後降，整個金融環境的穩定度就不如台灣來得理想，通貨膨脹不適合暴漲暴跌，因為基期驟升驟降，都會破壞日後的穩定性，影響政府和央行穩定民生和金融環境的能力。

圖6：2010年至今台灣和南韓出口月訂單變化 分享 facebook

出口低迷，迫使南韓央行祭出寬鬆貨幣政策

除了就業市場和通貨膨脹以外，對美國和中國之間的關係惡化，台灣採取親美外交，南韓採取親中外交，考量出口可能在第三方生產，若以接到的出口訂單來比較，中美貿易戰以來，台灣接到的出口訂單擴大成長，南韓顯然受到相對多的負面影響，接單不如以往，出口貿易較為低迷，這也是南韓央行會採取降息，政府提出經濟復甦方案應對的主因。因為出口不彰，南韓的GDP年度成長率在中美貿易戰以後逐漸走下坡，跟台灣在中美貿易戰中明顯經濟受惠的狀況，呈現反向，如果中國跟美國的外交和貿易衝突沒有緩和下來，南韓未來比台灣受到負面衝擊的機率會更高。

圖7：2015年至今，台灣和南韓的每季GDP年度成長率（%） 分享 facebook

圖8：2010年至今台灣和南韓的房價指數 分享 facebook

除此之外，台灣和南韓長期都面對高房價的問題，但2015年以來，兩者的房價發展趨勢也有所不同，台灣進入較緩和的趨勢，南韓則是持續維持房價長期上漲趨勢，如果景氣持續成長，帶動房價和通貨膨脹穩定緩和上漲，這是正常的良性循環，但景氣如果不理想，資金湧入房地產，通貨膨脹波動擴大，那對社會就不是好事。

從房地產趨勢、股市、經濟、就業、通貨膨脹等多方面來比較，近年來，台灣的整體發展其實比南韓來的更好。望遠未來，南韓最大的隱憂還是，如何面對中國和美國的外交壓迫，親美遠中，還是親中遠美，南韓執政黨選擇的是後者，但隨著南韓許多科技產業和中國的重疊性越來越大，外交合作，產業競爭，未來可能會讓文在寅陷入更多抉擇，而台灣執政黨則是選擇前者，過去強項的半導體產業，擴大和歐美合作，然後轉為扶植綠電、電動車、均工業，企圖發展過去所沒有的新產業。雖然美日歐都和台灣的技術合作，但新改革會承受高風險，台灣和南韓位於東亞島鏈的重要位置，中美對戰的第一線非武裝戰場，中國和美國的戰役，兩國都要站對邊，如果選錯陣營，長遠影響的絕不只外交，連貿易和經濟都會受到很大的影響。





【詳細內容請見《北美智權報》253期；歡迎訂閱《北美智權報》電子報】