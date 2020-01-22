重要宣導：上市櫃公司董事會之智財管理義務

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

在台灣，上市櫃企業除了有董事會之外，還會聘請獨立董事為公司的事務把關。然而，每家公司董事會的職責不一，獨董的功能權責更是沒有統一標準，因此在樂陞案爆發的時候，才會引發「樂陞的董事會、獨董」有沒有發揮把關功能的質疑，也突顯了董事會功能明確化的重要性。

像是近期美中貿易爭端與營業秘密侵害案件頻傳，導致企業市場競爭所面臨的智慧財產風險遽增，突顯智慧財產經營與保護對上市上櫃公司營運與發展前景有重大影響。因此新修正的「上市上櫃公司治理實務守則」正式將智財管理納入公司治理架構，並提升至董事會監管層級，同步配套於「公司治理評鑑系統」， 增加智財指標，期待藉由董事會之評估監督，最大化協助公司逐步由控制損失、防禦糾紛、整合營運，最終成就創造智慧財產權的最大價值。

《以智財管理完善公司治理架構-上市上櫃公司董事會之智財管理義務》宣導活動與會貴賓合照 （攝影：李淑蓮） 分享 facebook

為了讓上市櫃企業瞭解如何落實「上市上櫃公司治理實務守則」新增之智財管理條文及「公司治理評鑑系統」所增設之智財指標，經濟部工業局於 2020 年 1 月 16 日舉辦了「上市上櫃公司董事會之智財管理義務宣導活動」，讓國內企業與各界人士能夠充分了解政府在協助企業管理智慧財產的努力及可用資源。這次宣導活動精彩內容包括台北科技大學教授陳春山講解董事會之智財治理責任、證券交易所公司治理部經理黃玻莉介紹上市上櫃公司治理實務守則新增之智財條文、智慧財產局副局長廖承威闡述如何從董事會角度協助企業管理智財、上銀科技總經理蔡惠卿分享智財管理連結企業營運策略，以落實法規遵循之經驗、以及科法所創智中心副主任鄒宗萱提供企業如何落實公司治理評鑑智財指標之建議。鑑於分享內容相當豐富且重要，北美智權報會陸續與讀者分享各講者的簡報內容，本刊期先從上銀科技總經理蔡惠卿的分享開始 (請參閱同刊期《上銀科技總經理蔡惠卿：研發創新是自有品牌隱形的翅膀，智財權是永續經營的基石》一文。

經濟部工業局副局長楊志清（右）及金管會證期局副局長張振山 （攝影：李淑蓮） 分享 facebook

經濟部工業局：TIPS提供台灣企業建立智財資產跟隨的標準

經濟部工業局副局長楊志清在致詞時表示，從工業局一些統計數據來看，企業智慧財產權的力量已逐漸呈現。在投資的部分，在2011年的時候，企業對於智財權的投入約為19.2%，而到了2019年，企業在無形資產的投入已經到了24.6%，由此可見企業已意識到無形資產所發揮的影響力。這主要是由於在國際競爭的情況下，無形資產（特別是智財權）產生的效益十分明顯，可以說是公司對外顯現研發實力時的一項實際武器。像最近火線話題美中貿易戰，除了商品經銷的議題外，還搭配著對智慧財產及營業秘密保護的重視。

楊志清指出，公司要投入無形資產的投資，必須要有一個完整的配套，從智慧財產的創造，到如何保護、應用、到後續變成公司的價值，均需要有完整的配套。因此，經濟部工業局多年前便引進了TIPS制度 (台灣智慧財產管理制度，Taiwan Intellectual Property Management System)，在TIPS制度推動下，很多企業 (特別是中小型企業) 確切感受到智財的建立可以有一套跟隨的準則。

TIPS從2007年一直推動到現在，工業局更在2014年的時候與證期局攜手，開始對公開發行制度導入與無形資產相關的管理制度。到了2019年，更落實到導入相關評鑑指標。楊志清表示，這些智財評鑑指標可以讓一家上市櫃公司在面對國際競爭的時候，了解有那些準則可以遵循。

金管會證期局：公司董事會是一大關鍵

金管會證期局副局長張振山指出，金管會針對企業智財制度主要有有3個面向，分別是 (1) 針對智慧財產的管理部分，在內控制度裡面，已經新增了「智慧財產的單元」，而最明顯的是，在內控制度有效性的判斷項目也增加了智財權相關的指標。因此希望公司在導入內控制度時能提高對智財權的注意。張振山指出，在全球競爭的環境中，不管是金融科技或是產業科技，都離不開智慧財產。(2) 第二個面向是在公司治理守則中已把智慧財產增列進去。像很多老闆都很重視公司評鑑，張振山舉了一個例子。他說有些老闆在參觀過企業評鑑的頒獎典禮後，會跟下屬要求說明年公司也要上台領獎而不是在台下幫別人鼓掌，而員工研究過評鑑指標後，發現智慧財產權是其中一項指標，而且不難達成，便會在上面著墨。(3) 至於第三個面向則是資訊揭露，因為很多投資人對公司發展狀況不清楚，也只有資訊揭露可以讓投資人了解公司狀況。

最後，張振山強調，公司的董事會是一個關鍵，如果董事會不重視這個議題，公司的智財制度便很難落實。





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