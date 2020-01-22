台商切入大陸電動車供應鏈的三大模式
【吳碧娥╱北美智權報 編輯部】
大陸是全球最大的電動汽車生產國與銷售國，2020年電動汽車銷量上看200萬台，帶動電池、車聯網、自動駕駛與充電設備等產業快速成長。雖然大陸電動車市場以自產內銷為主，但因目前大陸本土廠商的技術與研發力道仍不足，台商仍有機會藉由三大模式，把握機會切入大陸電動車供應鏈……
為了推動新能源汽車產業發展，大陸工業和信息化部在2017年正式發佈了《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分並行管理辦法》（簡稱「雙積分政策」），一方面高效激勵大陸發展電動車，同時抑制燃油車生產。在雙積分政策和其他相關政策引導下，2019年新能源汽車產銷量超過120萬輛。
隨著新能源汽車行業不斷發展，大陸工信部在2019年7月和9月針對雙積分政策做了兩次修訂，並發佈了新版雙積分政策修正案，擴大傳統能源車適用範圍，並確立2021～2023年的新能源車積分比例，分別為14%、16%、18%。
大陸電動車政策補貼轉向充電樁配套設施
大陸是全球最大的燃油車及電動車生產國，同時也是燃油車及電動車最大的銷售市場，從2018年起，大陸燃油車市場約維持在每年2,600萬輛，成長率都不到1％，而從2019年～2022年，電動車則是以每年增加約40萬輛成長中。
大陸電動車產業發展已經從萌發期、快速發展期，至今已進入「穩中求進期」，大陸當局想要利用電動車銷售，帶動電池、車聯網、自動駕駛與充電設備等相關產業的生態系發展。由於大陸在電動汽車產業發展過程中，普遍存在注重車而不注重充電基礎設施的問題，有些地區電動汽車成長速度較快，但充電基礎設施建設規模不足；或是部分地區用戶對電動汽車接受度不高，使得電動汽車增長總體低於預期，加上部分充電基礎設施建設佈局不合理，「有車無樁」、「有樁無車」的現象在大陸並存著。為了解決充電基礎設施問題，大陸政府補貼政策由造車轉向充電樁配套設施，並提供充電樁基礎設施的建設補助，電價、停車等優惠。
大陸電動車以自產、自製、自銷型態為主，每年生產與銷售總數約莫相當，外貿協會市場拓展處電子資訊採購服務組專員張嘉宏指出，大陸具備發展電動車的推力，因為內需消費市場大，提供銷售和生產最大試驗場，銷售與生產能夠相輔相成，加上政策促進新能源車市場及產業良性發展，提供充電設施建置補貼，讓電動車在大陸有更好的用車環境。由於大陸希望減少對於石油進口的依賴性，新一代汽車工業革命全力發展電動車，還能帶動電子、鋼鐵、化工、資訊科技產業發展。不過，由於關鍵零組件（BMS和電機電控）技術和研發力仍不足，目前大陸整車品質與性能表現，與國際汽車品牌相比仍有落差，還有中國電動車市場集中在北上廣深地區，三四線城市電動車充電設施數量不足，造成消費者對電動車認可度較低，是大陸發展電動車要克服的阻力。
台廠切入大陸電動車供應鏈的三大建議
在車輛電動化、智慧化趨勢下，資通訊產品是大陸車廠迫切需要的產品項目，台商在汽車電子和半導體等產品具備研發生產優勢，產品成本控管也優於於歐美日產。不過，大陸汽車產業進行技術、產品升級、庫存調節的腳步相當快速，要打入大陸車廠供應鏈，台廠業者要做好全面的應對準備。
建議一：電控供應商
電機電控是決定車輛性能的關鍵，車廠可以選擇自製自用電機電控，也可以由供應商提供解決方案。由於車廠自行研發電機與電控，除了成本壓力較大，研發的時間也較長，目前大陸本土車廠已經開始與Denso、BOSCH、Nidec、ABB、Toshiba等海外業者進行合作，外國供應商在大陸電控市場具備發展機會。張嘉宏認為，大陸電控模組廠採購零組件後，進行成品組裝，對於半導體、PCB、IGBT等電子產品，不但技術要求高且需求量大，台灣的電控供應商可以進行相關業務佈局。
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