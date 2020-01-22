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資深美國專利審查員真心話大公開

2020-01-22 14:54北美智權報

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【蔣士棋╱北美智權報 編輯部】

要做好專利申請，除了文件要齊備、審查基準要讀熟之外，還有一個關鍵是遇到認真、負責、好相處的審查員。其中，又以「人」的因素最難控制。雖然台灣與美國在專利審查員的錄用、績效考核不盡相同，但在日常工作、尤其是與專利代理人間的互動狀況並無二致。因此，這一期的北美智權報就要告訴你：專利審查員到底在想什麼？

面對專利審查員時，所有專利從業者應該都是抱著既敬又畏的心情。一方面，這群人掌握了專利案件的生殺大權，如果不能相處愉快，難免在申請過程中被極盡刁難；但另一方面，專利代理人也需要審查員的指點，讓專利內容去蕪存菁，提升價值。總歸一句話：專利審查員心裡到底在想什麼？怎麼跟這些人互動？應該是專利業者最想知道的答案。

就在今年（2020）農曆過年前夕，有著10年資歷的美國專利商標局（USPTO）資深專利審查官Charles Hsiung，揭露了這份工作的神秘面紗。

想當專利審查員？工作經歷可能沒那麼重要

首先，到底USPTO怎麼找人的？他解釋，「因為這是美國聯邦政府的工作，所以在聯邦的求職網站（http://www.usajobs.gov），就看得到USPTO的徵才訊息。」

Charles Hsiung進一步解釋，要成為專利審查員，必須是美國的合法公民（citizen）或國民（national），並且在特定技術領域中具備對應的大學以上學歷。舉例來說，目前在usajobs.gov上，搜尋關鍵字「patent examiner」，就可以看到USPTO張貼的審查員需求，領域包括電機、化工、機械、資訊工程……等。只要符合這些條件，就能送出申請，再經過USPTO的面試通過，就可以開始從事專利審查員的工作了。

圖1：USAJOBS網站上的專利審查員求才訊息 （資料來源：https://ww...
圖1：USAJOBS網站上的專利審查員求才訊息 （資料來源：https://www.usajobs.gov/）
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難道工作經歷不重要？「其實這份工作沒有那麼難申請，」Charles Hsiung回憶，十年前他加入USPTO時，已經在網路、通訊領域有相當工作經歷，但跟他同時間加入的同事，也有才20多歲、大學畢業沒幾年的年輕小夥子。「我們進去以後，教育訓練的內容也不是科技研發，而是專利法，否則對進步性、新穎性完全沒概念，要怎麼審查專利？」

底薪平平，多接案子才能多賺錢

如同大多數的公務員一樣，美國專利審查員的基本薪水也十分陽春；根據usajobs.gov的資料顯示，新進審查員的年薪，僅有5萬5千美元至8萬4千美元之間，「所以，如果你要多賺錢，就只能多審點案子賺點數，讓自己的績效獎金提高，」Charles Hsiung說。

這種制度也剛好某種程度解釋了，為什麼一年中某幾個時段，美國專利申請會快速通過。Charles Hsiung解釋，專利審查員的點數以及績效核算的週期是兩周一次，「根據不同的職級，每個人在這兩個星期裡都有必須完成的點數；完成的案件數越多，點數也就越高，但如果點數不夠，那收入跟績效考核就會有問題了。」

圖2：前美國專利資深審查員Charles Hsiung （攝影：唐銘偉╱北美智權...
圖2：前美國專利資深審查員Charles Hsiung （攝影：唐銘偉╱北美智權傳媒設計組）
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因此，Charles Hsiung表示，雖然絕大部分的審查員都是認真處理每個案子，但當點數計算的週期快結束、完成的案子又不夠多的時候，難免有些審查員會偷雞摸狗，粗略看過申請案後就發出OA，先把案子丟回給申請人，也讓自己賺到點數。

「但老實說，這不是什麼聰明的做法！」他分析，這樣也許能一時蒙混過關，但問題遲早會再跑出來。「計算審查員的點數時，只有第一通non-final rejection會納入計算，後續是都不算點數的；要是你隨隨便便就發出第一個non-final rejection，幾個月後代理人回復了，你還是得面對這個案子，而且這時候可沒有點數可拿！」而站在管理者的立場，他補充，如果一個審查員手上的大部分案子永遠都在non-final rejection階段，或已經被案件的代理人多次抱怨審查品質，在績效考核時，也會被當作重點觀察對象。

可在家工作，但也離不開電腦

因為專利審查的工作大多可以獨立完成，而且USPTO的辦公地點也僅在幾個大城市中，所以美國有相當多專利審查員選擇遠距在家工作。「不要以為這樣就很free，」Charles Hsiung透露，如果選擇在家工作，就必須使用USPTO所配發的電腦設備，還要告知自己的工作地點。「所以，如果你選定自己家裡當工作地點，就不能跑到外面咖啡館去，更不能讓你的主管找不到你，」而且，為了多賺點錢，可能還得主動加班多審點案子，就算能在家工作還是不輕鬆。

由於底薪不高，案件壓力也不小，Charles Hsiung表示，審查員的流動率很相當高，10年前與同期加入USPTO的，10年後還留著的僅剩一半。但是，如果能在審查員累積相當經驗，USPTO仍然提供相當多的職涯選項。「做到資深審查員之後，你可以朝主管的位子前進，自己帶領一個審查單位；或者是轉往品管部門，用過去累積的經驗，提升審查員的素質；」他補充，建立PTAB之後，也有不少審查員轉任專利的初審或上訴工作。總而言之，只要經驗足夠、又有興趣跟能力支撐，專利審查員仍然是個值得考慮的工作。


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