Ex parte Hannun — AI相關申請案適格性的答辯方向

【喻韜/北美智權 專利工程研究員】

涉及AI領域方法項由於先天上的限制,撰寫上極容易落入PEG Oct update列舉的抽象概念範疇,例如normalizing、generating、obtaining、decoding…等用遣詞,從業人員基本上可以絕了螺螄殼裡做道場的念頭,利用不同的用語 (wording) 脫逸出step 2A判斷一,可說是難上加難。

法律的其中一項功能在於建立人類社會的秩序,而人類社會的發展是個緩慢的進程,因此,各種法律的演變也隨之緩慢。但不論是在世界各國,專利法在法律體系中都具有獨特的地位,因為專利法所管轄的是人類社會中變遷速度最為驚人的科技領域。

去年 (2019) 是全球專利法制躁動不安的一年,很大一部分源自於人工智慧 (AI) 技術的突破,其特色是能夠取代人類的學習能力、判斷能力,其應用不僅造成工業4.0 (電腦化、數位化和智慧化),而且這項突破很快地就反映在專利申請案件上。首先遭遇這波衝擊的便是全球技術創新的領頭羊 — 美國,長久以來,取代人力的技術方案是否成為專利法的適格保護標的一直困擾著USPTO,美國的各級法院也在這條適格性的崎嶇道路上不斷地修正自己方向,兩方面的共同目標皆是試圖尋求對尖端科技的合理保護。

Ex parte Hannun案件背景

USPTO終於在去年送出兩分大禮,The 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance (2019 PEG)以及October 2019 Patent Eligibility Guidance Update (PEG Oct update),然而老練的從業人員會發現,其間充滿了「不適格類型的範例」,適格標的的範例相對稀缺。USPTO似乎試圖補救如此不均衡的狀況,就在去年12月USPTO將與人工智慧相關的Ex parte Hannun(本案發布之初名為Ex parte Linden,疑為USPTO誤植,已於2020/1/14 USPTO網站上修改)一案指定為informative decision。

該案申請人為百度的美國分公司,該申請案的請求項11~20遭審查委員以不適格且不具進步性為由核駁。本文僅聚焦於兩造在適格性上交鋒,以下為最具代表性的請求項11:

receiving an input audio from a user;

normalizing the input audio to make a total power of the input audio consistent with a set of training samples used to train a trained neural network model;

generating a jitter set of audio files from the normalized input audio by translating the normalized input audio by one or more time values;

for each audio file from the jitter set of audio files, which includes the normalized input audio:

generating a set of spectrogram frames for each audio file;

inputting the audio file along with a context of spectrogram frames into a trained neural network;

obtaining predicted character probabilities outputs from the trained neural network; and