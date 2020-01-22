分享 facebook 【葉雪美╱北美智權報 專欄作家】

2018年8月，Maatita案件中CAFC說明，在某些限制條件下，設計專利的2D平面圖足以使一般觀察者辨識設計的潛在侵權，是以該權利主張已滿足可據以實施和明確性要件。CAFC將「該技藝領域具通常知識者的可據以實施和明確性判斷」與「一般觀察者的侵權判斷」兩種不同標準混合成一個，這不尋常的決定，已造成美國專利業界的混亂和困惑。

※本文摘錄自[Maatita判決攪亂設計專利的明確性與可實現性的判斷標準]

設計專利在許多方面不同於發明專利，最顯著的是，設計專利的權利主張和保護範圍由其附圖所揭露的裝飾性設計來確定，圖式也限制該設計所應用的製品。因此，圖式揭露是設計專利最重要的基本要件。發明與設計都必須滿足某一些法定要件才能授予專利，美國專利法（以下簡稱專利法）第112條規定之可據以實施和明確性要件，適用於發明和設計專利，且可據以實施和明確性之判斷主體都是該技藝領域具通常知識者（PHOSITA）。

設計專利明確性及可據以實施要件之相關規定

依專利法規定，在討論申請專利之標的是否滿足可據以實施要件之前，應先判定是否滿足第112條（b）款規定之明確性。這些專利要件之目的，（1）是要確保潛在的競爭者依據說明書及圖式之揭露可得知侵權的內容，（2）說明書及圖式應明確且充分揭露，使所屬技藝領域具有通常知識者能瞭解其內容，並可據以實施。設計專利所揭示之圖式與說明書中任何可能窄化的敘述性用語或說明都會被併入解讀且限制專利權範圍（如圖1）。

圖1：Nike公司的鞋底花紋設計專利 分享 facebook

專利法施行細則（37 CFR）第1.84條規定，設計專利申請案要有代表圖式，須附上所請求設計之圖式或照片，多面視圖要能充分且完整的揭露請求設計。申請人所附的圖式或照片必須是清楚而且完整，因為這些圖式或照片是用來建構出該申請專利之設計的整體外觀及視覺效果，何況，設計專利係依據其所附的圖式或照片內容而授與。

圖2：Reebok公司申請的運動鞋鞋跟設計專利 分享 facebook

MPEP（Manual of Patent Examining Procedure，專利審查程序手冊）第15章是設計專利的審查基準，第1504.04小節是關於專利法第112條規定的審查判斷，其中說明，設計專利申請案，圖式經由使用請求項用語「如圖所示」的聲明來表示請求之設計，附圖也可經由說明書的敘述性說明進行補充。審查人員必須特別指明圖式揭露不足之處，並敘明所揭露的圖式品質不足以清楚且明確地揭露該設計，因而無法據以實施。

Ex parte Kaufman的訴願決定

2006年6月14日，Paul Kaufman提出序號29/247,378的設計專利申請案「鞋底花紋」僅揭露一張平面圖（如圖3左側），審查人員認為，雖然申請人不主張單一圖式所揭露鞋底花紋的深度與厚度，無論主張和不主張鞋底花紋的深度與厚度，申請人必須清楚且充分揭露設計申請中請求保護所有線條的詳細資訊，且可據以實施。該技藝領域通常知識者無法了解主張設計表面的相關配置，非經猜測無法製造出該設計。另外，由於缺乏立體圖且視圖中表面陰影的變化使得審查人員無法了解物品的高度變化。因此，該主張設計不明確且無法據以實施，違反第112條之規定應予以核駁。

不過，專利審判和上訴委員會（PTAB）撤銷審查人員的處分，說明：申請人已指明，其權利主張的範圍很廣，涵蓋了從俯視圖看到鞋底部分的裝飾性設計，而寬廣度並未使權利主張不明確。而且，審查人員並未提出反證得以證明Fig.1平面圖未能充分描繪出所主張的裝飾性設計，從而使人無法製造和使用該發明。因此，我們無法維持權利主張不明確且無法據以實施的意見。因此，申請人修正圖式（如圖3右側）後核准公告。

圖3：Kaufman第29/247378鞋底花紋申請案的單一視圖 分享 facebook

In re Maatita案件

事實背景

2011年10月24日，Ron Maatita（Maatita）提交序號第29 / 404,677的申請，關於運動鞋底之設計。Maatita提交了兩張圖紙。由於請求保護之部分在兩個圖中是相同的，只有在不主張設計的足弓部分是不同的（如圖4），審查人員拒絕第二個實施例，也拒絕了只有鞋底平面圖的裝飾性設計。

審查人員認為：Maatita以2D實線描繪「主張的」裝飾性設計並表示元件的邊緣或表面裝飾是不確定的。例如：所描繪的其他設計元素相關的這些「邊緣」的高度？它們的位置是不確定的。從該單一平面圖來看，在平面上方不可能識別出任何3D突起。類似地，如果鞋外底表面中存在任何狹窄的凹陷或狹縫，就不應該以這種方式描繪。因此，以不符合專利法的112條，拒絕申請。

圖4：序號29 / 404,677設計專利申請的兩張平面圖 分享 facebook

Maatita的答辯和主張

Maatita在回應OA時說明，該領域一般技藝者能夠「選擇合適的深度或輪廓，從而產生圖式所揭露的設計特徵組合」。因此，並沒有不可據以實施的問題，並修改了設計說明，澄清圖1和圖2是表示相同的實施例設置於不同的環境中。同時，Maatita也提請審查人員注意Ex Parte Kaufman案件的訴願決定（如圖3）。

USPTO審查人員的最終核駁

2014年5月，審查人員發出最終核駁（final rejection），再次拒絕這無法據以實施和不明確性的權利主張，並準備四張不同的3D透視圖，說明及證明Maatita的2D平面圖可實現的不同實施例（如圖5）。審查人員認為，這4個實施例的可專利性是可區別（distinct），不應被單一權利主張所涵蓋。而且，Maatita在提交的圖紙中並未教導或揭露任何的深度，只是揣測該圖式已說明2D表面和圖案以外的任何東西，因此，並沒有所謂的「適當的深度」，也沒有「設計特徵的圖式組合」。具體而言，審查人員指明，對於該技藝領域通常知識者而言，所揭露的設計是無法理解也不能據以實施的，因此，權利主張不明確。

圖5：審查人員準備的4張實施例圖 分享 facebook

PTAB的訴願決定

2014年8月，Maatita 向PTAB提起訴願，2017年3月，PTAB駁回，說明：單一視圖無法充分揭露各個造形元素表面之間的相對深度及3D形狀，且說明書並未揭露足夠的細節可據以實施請求設計，依據專利法第112條第1款及第2款請求保護之範圍不明確且無法據以實施。申請人向CAFC提起上訴。





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