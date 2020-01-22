商標權地域範圍與遠方善意使用抗辯：2017年美國第九巡迴法院Stone Creek v. Omnia案
【楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授】
美國商標維持了使用保護主義與註冊保護主義並行。由於美國地域範圍太大，在普通法下的使用取得保護的商標權，控告在其他遙遠地域範圍內善意使用的侵權人，侵權人可以提出遠方善意使用原則抗辯（Tea Rose–Rectanus doctrine）。2017年美國第九巡迴上訴法院的Stone Creek v. Omnia案認為，只要後使用者知道先使用者的存在，就不可能構成善意。
Stone Creek v. Omnia 案事實
本案的原告是美國的家具製造商Stone Creek，在鳳凰城、亞利桑納州有自己的零售店面，直接銷售家具給消費者。1990年起，Stone Creek開始使用如下的商標圖案（圖一）。1992年，Stone Creek申請註冊該州的商標，20年後，2012年，Stone Creek註冊了聯邦商標。
在2003年時，Stone Creek與被告Omnia的代表會面。Omnia是一家義大利公司，專門製作皮革家具，其在加州有展售店。當時，Stone Creek同意購買Omnia的皮革家具，並掛上Stone Creek的商標。這樣的合作模式一直持續到2012年。
Omnia公司在2008年起，開始與一家家具連鎖店大客戶Bon-Ton公司合作推出新家具。Bon-Ton同意由Omnia公司提供皮革家具，讓Bon-Ton在其家具店販售。但是，Bon-Ton不想使用Omnia的商標名稱，Bon-Ton希望使用「聽起來像是美國」的商標。當時Omnia公司提供了幾個選項，但Bon-Ton公司最後選擇使用「STONE CREEK」。之所以Omnia會提出「STONE CREEK」這個選項，是因為這方面的行銷資料和標誌，本來都已經有了，不用另外準備。
因此，Omnia從Stone Creek的資料上直接複製了標誌，並且使用在許多相關產品上，包括皮革樣品、Bon-Ton商店展示的顏色版、保證書等，時間從2008年到2013年。Bon-Ton的家具展示店，分佈在美國中西部，包括伊利諾州、密西根州、俄亥俄州、賓州和威斯康辛州。這些家具展示店的產品，所賣給的對象，是住在離展示店不超過200英里內的消費者，除了上述這幾個州的消費者外，還包括印第安那州、愛荷華州的消費者。
普通法下商標遠方善意使用原則
本案中，被告使用的商標，與原告註冊的商標，會讓消費者構成混淆誤認，沒有太多爭議。但被告提出一個抗辯，姑且可稱之為「商標遠方善意使用原則」（Tea Rose–Rectanus doctrine）。其屬於美國普通法上的一個原則，其名稱的來源，則是因為美國最高法院的兩個案件：一是1916年的Hanover Star Milling Co. v. Metcalf案，又稱為Tea Rose案；二是1918年的United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co.案。
該原則的核心大致是，普通法上的商標權的範圍，只有在該商標知名且被肯認的地域範圍內。而在後的使用者，如果出於善意，且是在離在先使用者的地域範圍很遠的地區，也能取得有限地域的使用權利。
不過，要主張遠方善意使用原則，必須有二個要件：一必須是善意（good faith），二是在遙遠的地域使用（use in a geographically remote area）。而在本案中，最關鍵的是，Omnia是否算是善意。
知情就不算善意
關於善意的判斷，美國各巡迴法院的見解目前並不一致。有一派見解認為，只要所謂的使用者，已經知道「在先使用者」（senior user）的存在，即不構成所謂的善意（例如第七、第八巡迴法院）。另一派見解認為，是否知情雖然也會影響是否為善意的判斷，但真正的關鍵在於，使用者是否有意圖，從在先使用者的名譽或商譽中獲利（例如第五、第十法院採此見解）。
第九巡迴法院在本案對此問題表示意見，採取前一派的看法，認為只要使用者知道在先使用者的使用，就無法構成善意。之所以採取前一見解，第九巡迴法院認為應回到最高法院Tea Rose案和Rectanus案的原本案情，後使用者都是真的不知道先使用者的商標，所以被認為屬於善意。
雖然該二判決中，也有提到後使用者是否是「有敵意的設計」（design inimical）或「險惡目的」（sinister purpose），但第九巡迴法院認為，是否知情才是關鍵。此外，之所以要有善意遙遠使用原則，是因為在後使用者，是在不知情的情況下使用相同商標，且投入時間、資源建立在該地域內該商標的相關事業，因而值得保護。
但是在本案中，Omnia公司已經明確知道Stone Creek公司已經先使用這個商標，而非碰巧選到同一個商標圖案、獨立的建立自己的品牌。Omnia使用該商標的行為，就是想直接利用先使用者的商標，且可能會阻礙先使用者將商標打入新市場。因此，第九巡迴法院認為本案的Omnia公司是出於惡意而非善意。
聯邦商標法中的善意先使用原則
前述的說明，講的是普通法下的遠方善意使用原則。而美國制訂聯邦商標法後，可以註冊聯邦商標，但註冊的聯邦商標，仍然保留了善意先使用原則。
根據美國商標法第1115條(b)(5)，在聯邦商標註冊申請前，他人已使用者，仍可以在原有地域範圍內繼續使用。
但同樣的，商標法第1115條(b)(5)同樣將「遠方善意使用原則」中的「是否知情」這個標準納入成為關鍵判准。其規定，必須先使用者「並不知道註冊者的先使用」（without knowledge of the registrant’s prior use），才能主張善意先使用原則。
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