盤點大陸智慧手機的2019：華為堅挺、小米反彈、vivo受挫和OPPO求穩

分享 facebook 【李俊慧／中國政法大學知識產權研究中心特約研究員】

「一支獨秀不是春，百花齊放春滿園。」

這句話用來形容或概括大陸智慧手機廠商的2019年，應該頗為貼切。

對於包括小米、vivo和OPPO等在內的智慧手機廠商來說，剛剛結束的2019年，雖然不能算行業寒冬，但絕對算不上是行業春天。

而對華為來說，尤其對華為手機來說，剛剛剛結束的2019年應該是華為手機「逆勢成長」的一年。

IDC發佈的數據顯示，2019年第三季，中國智慧手機市場出貨量約9,890萬台，比去年同期下降3.6%。

事實上，自2017年以來，全球智慧手機銷量或出貨量已經連續三年呈現下滑的趨勢。

簡單說，全球智慧手機廠商都在經歷著一輪行業「陣痛」。尤其是2019年，幾乎所有智慧手機品牌的銷量都在下滑或下降。

但是，同樣是IDC發佈的數據顯示，華為手機在2019年卻實現了逆勢成長，從2019年第二季的同比增幅27%，上升到2019年第三季的64.6%。

那麼，除去銷量或出貨量的走勢外，剛剛結束的2019年，大陸智慧手機行業或廠商還有哪些特點值得關注？

華為：愈挫愈勇，手機銷量逆勢成長

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2019年5月16日，美國商務部正式將華為列入「實體清單」，禁止美企向華為出售相關技術和產品。

所謂「實體清單」就是「黑名單」，是美國為維護其國家利益，管制高技術出口的一個重要手段，一旦被列入這個名單，美國的出口商在未得到許可證時，不得幫助這些名單中的實體獲取受《出口管理條例》管轄的任何物項。

當時，消息一出，立即引發市場震盪。

媒體報道顯示，該信訊息披露的當日，與華為相關的美方供應商股價聞訊大跌。

值得注意的是，「實體清單」在某些領域可理解為「鎖喉」一招，在經濟全球化的背景下，包括華為在內的很多廠商，零件都是全球採購而成，其中，來自美國市場的供應商不在少數。

因此，一旦無法獲取關鍵的零件，就意味著某些產品短期內就要「嗝屁」。

但華為手機似乎頗有點「愈挫愈勇」的味道。

據不完全統計，2019年，華為（含榮耀）累計發佈了17款新品手機，並率先發佈了首款大陸雙模5G手機。

此外，儘管有這樣的上游供應鏈壓力，華為手機並未受到重創，反而在全球手機銷量下滑的背景下，實現了逆勢成長。

IDC發佈的數據顯示，2019年第三季，中國智慧手機市場出貨量約9,890萬台，同比下降3.6%，其中，華為實現了同比64.6%的成長。

值得一提的是，華為第二季度比增幅僅為27%，而三季的增幅為二季度的兩倍多，足以證明有更多用戶要實際行動支持了華為。

「塞翁失馬焉知非福」，這恐怕是不少華為人和關注華為的圍觀者的最大感受。

小米：股價承壓，5G手機重現曙光

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2019年11月22日，在香港上市一年多的小米，股價第三次觸摸每股8.3港元的價格之後，終於開始觸底反彈。

事實上，自2018年7月9日，小米正式在香港主板上市，在7月22日摸高22.2港元/股後，就開始了長達一年多的震盪下跌，最低甚至摸到了8.28港元/股，較開盤價（16.6港元）實現了「腰斬」或打五折，較發行價17港元，更是下挫了52%左右。

可以說，在很長的一段時間內，小米的業務多少都有受到資本市場股價走勢的牽制。

IDC發佈的數據顯示，2019年第三季，小米手機的銷量或出貨量同比下滑30.5%，與第二季下降19.3%相比，下滑幅度進一步擴大了十多個百分點。

與此同時，小米高層在年內多次變動，其中，小米聯合創始人黎萬強於2019年11月因個人原因離開小米。而主管紅米業務的盧偉冰出任小米中國區總裁，繼續兼任Redmi品牌總經理。

12月10日下午，小米旗下紅米Redmi舉辦了主題為「5G先鋒 全速熱愛」的新品發佈會，對外發佈了紅米K30系列新品，並在發佈會上針對華為榮耀「5G標杆」的定位，喊出「超越標竿」 的口號。





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