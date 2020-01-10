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沒有LLB也可以攻讀LLM ? ─ 從BA、BS、BE到LLM之路

2020-01-10 14:36北美智權報

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【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

不管是因為工作上的需要或是純粹興趣使然，如果要在法律上進修，除了一些短期課程之外，比較正式的法律學位課程大家會想到的應該都是LLM (法學碩士，Master of Laws)及LLD (法學博士，Doctor of Laws)。不過，一般的認知是，LLM及LLD是法學研究的進階學位，也就是說，一定要先拿到基礎的法律本科學位LLB (法學士，Bachelor of Laws)，才能報讀LLM的課程。

如果沒有法律本科學位，就只能唸像Juris Master (JM) 這種法學研究式的法律碩士學位課程，但真的是這樣嗎？其實，就算你是B.A. (Bachelor of Arts)、B.S. (Bachelor of Science)、B.E. ( Bachelor of Engineering)……，也是可以攻讀LLM的。

「法學碩士 (LLM)是為已經擁有法學第一學位的人設計的學位，而法律碩士課程 (J.M.)則是為那些不是律師，沒有第一法學學位的人設計的。因此，他們通常是專業人士，希望可以提升他們對法律的認識，因為他們的工作與法律息息相關」，美國艾默理大學法學院 (Emory University) 研究所課程總監Lynn Labuda為LLM與JM的定位提供了以上的說明。

（圖片來源：pxhere）
（圖片來源：pxhere）
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的確，大部分的法學院都規定已擁有第一法學學位的人才能攻讀LLM，像中國大陸、台灣、美國大學的法學院便是如此。然而，也有部分法學院將LLM定位為法學研究式學位，而非修課式的法學進階學位，也就是說，即是沒有第一法學學位的人，也能攻讀LLM ，像英國與澳洲有不少法學院都接受非法學畢業的本科畢業生修讀。甚至是美國大學的法學院，也是有破格讓非法學本科生攻讀LLM的例子。

部分法學院將LLM定位為法學研究式學位而非法學進階學位

其實讓非法科系畢業生攻讀LLM的例子不少，英國和澳洲是主流。像英國的諾丁漢研究型大學（University of Nottingham），是英國最頂尖的法學院之一，其LLM的課程有10多門，均同時接受法學院及社會科學院的畢業生報讀。包括刑事司法 (Criminal Justice LLM)、環境法 (Environmental Law LLM)、歐洲法 (European Law LLM)、人權法 (Human Rights Law LLM)、國際商業法 (International Commercial Law LLM)、國際刑事司法及武裝衝突　（International Criminal Justice and Armed Conflict LLM）、國際人權法（International Human Rights Law PGCert、International Law LLM）、國際法與發展 (International Law and Development LLM)、法律 (Law LLM)、國際公法 (Public International Law LLM)及公共採購法及政策 (Public Procurement Law and Policy LLM/PGDip/PGCert)。值的一提的是，雖然諾丁漢大學並沒有智財權的LLM，但它的法律LLM (Law LLM)課程特色強調有很多組合，學生可以自行量身打造成符合自己興趣及職業需求的課程。諾丁漢大學外國學生的學費為2萬英鎊，本國學生則只要1萬英鎊。

一些接受非律師 (即非本科法律系學生，往後也不會成為律師)　學生的學校往往會對所錄取的非法律系學生的種類和數量加以限制。像是澳洲的拉籌伯大學 (La Trobe University, LTU) 錄取具有商業背景的學生成為全球企業法學碩士（global business LLM）， 而英國的愛丁堡大學 (The University of Edinburgh)　則接受一些歷史、國際關係和政治專業的學生作為國際法法學碩士（International Law LL.M）。還有位於美國邁阿密的聖托馬斯大學法學院（St. Thomas University School of Law）則是提供給老師、維權人士、政府工作人員，以及律師等跨文化人權法學碩士課程（Intercultural Human Rights LLM）。

此外，一項由9間大學聯盟舉辦的Erasmus計劃的歐洲法律和經濟學碩士（(European Master in Law & Economics, EMLE）接受具有法律和經濟學背景的學生，但也會考慮具有工商管理或社會科學背景的學生，前提是這些學生已修讀法律和經濟學課程。

另外有一些學校要求非法律系學生展現出對法律的興趣。

像是德國漢堡的漢堡博銳思法學院 (Bucerius Law School ) 開放任何學術背景的學生攻讀其商業和法律雙碩士學位，但申請人必須先證明其具備法律知識。另外，美國柏克萊大學法學院也會破格錄取非本科法律系學生攻讀LLM，但同樣的，申請人必須先證明其具備法律知識。

非法律系學生攻讀LLM的原因

非法律背景的學生會選擇修讀法學碩士有許多不同的原因。

以諾丁漢大學來說，他們錄取的法學碩士生來自不同領域學位畢業的人，比較多的來自藝術和人文學位，最常見的是來自歷史，新聞，政治和英語系的學生，另外還有在世界各地工作的人士。以諾丁漢大學本身而言，他們的課程傾向於吸引為聯合國或其他政府組織工作，具有國際意識的專業人士，這些專業人士希望了解他們職業上的法律問題，以充實自己在職場的能力。對許多為聯合國或政府組織工作的來說，雖然自己不是律師，但並不代表不必常常面對法律問題。

不過，諾丁漢大學傾向於不接受理科學生攻讀法學碩士課程，因為法學碩士學位非常仰賴論文寫作，但許多理工背景的學生並沒有那麼多的寫作經驗。

同樣是英國的大學，朴茨茅斯大學（Portsmouth University）於2016年第三季開始提供一般法學碩士課程（General LLM），重點放在公司治理和法律。朴茨茅斯大學認為非法律系學生就讀的其中一個重要原因是希望在特定的專業領域獲得專業知識，這些學生很多是具有商業或金融背景的人，也許他們已經在大型組織中工作，並且想要再進一步，使他們可以進入職涯的下一個階段。”

朴茨茅斯大學相當積極鼓勵各行各業的非法學畢業生申請他們的課程；這些學生只需在入讀後修讀一單元的法律轉換課程。

儘管現在許多法學院仍不接受非法律系畢業生攻讀LLM，但有些學校則認為這些學生帶來了新的視野，相對於傳統法律系的學生而言，他們比較能跳出傳統思維的框架，不太會考慮嚴格的法律，可以有效刺激傳統法律系學生的思維，對於課堂上課氛圍有很正面助益。


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