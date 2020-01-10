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歷經兩年貿易戰後 中、美誰占上風？

2020-01-10 10:42北美智權報

【蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家】

中美貿易戰至今將近兩年，美國對中國的出口商品頻頻增加關稅，但作為回應，中國實質上對美國沒有任何反制手段，反制效果更幾乎難以維持。這樣的發展結果，與兩年前的市場主流觀點，完全不同。

2018年，川普（Donald Trump）率領美國全面反擊中國長年在全球各地設下的貿易壁壘，美國對從中國進口的許多商品，逐步調高關稅。中國美國商會（AmChamChina）在2018年8月底至9月初對會員進行調查，超過74％的企業認為美國對中國啟動的新一輪制裁，將會「產生負面影響」，希望川普停止打貿易戰，當時全球許多媒體大多認為，關稅暴增，會反映在美國的進口物價，進一步推升美國通貨膨脹，畢竟中國是全球大量廉價製造業商品的出口國，對商品增加關稅，美國去哪裡找替代進口來源？通貨膨脹又會吃掉美國多少的消費力？

2018年第三季可以看到許多類似的評論，認為關稅暴增對美國弊大於利，跟作者Joe在2018年11月的評論，中美貿易戰對美國是利大於弊，呈現不同的看法。一轉眼，2019年即將結束了，回顧2019年的中國和美國物價相關指數趨勢，可以明顯發現，現實的發展，跟當時的市場主流觀點完全不同。

圖1：2017年至今美國進口物價指數（每月） （資料來源：https://tra...
圖1：2017年至今美國進口物價指數（每月） （資料來源：https://tradingeconomics.com）
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美國的進口物價指數，在2019年10月以後，不僅沒有持續攀升，甚至從2017年7月到2018年10月的上升趨勢，直接反轉為下降趨勢。美國的進口物價指數完全沒有拉動通貨膨脹的力道，實質上還抑制了美國通貨膨脹的上升。

貿易戰對美國通膨的影響，微乎其微

圖2：2017年至今美國整體通貨膨脹率（每月） （資料來源：https://tr...
圖2：2017年至今美國整體通貨膨脹率（每月） （資料來源：https://tradingeconomics.com）
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圖3：2015年至今美國各類物價指數趨勢 （資料來源：https://www.n...
圖3：2015年至今美國各類物價指數趨勢 （資料來源：https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/directors_charts/global_all.pdf）
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接下來觀察通貨膨脹的部分。如果沒有特別標註，大部分的讀者可能不會注意到，最近一年來，通貨膨脹率維持在1.5〜2.9%的國家，居然是美國，而且2018年7月以後，通貨膨脹竟然還大幅下跌到1.5%！這怎麼可能是關稅應該墊高物價的美國？物價竟然沒有大漲，甚至還比發動貿易戰前低，不管是整體的通貨膨脹率，還是扣除食物和能源波動的核心通貨膨脹率，美國都相對穩定的維持在2%上下，達到聯準會（FED）希望出現的溫和通貨膨脹環境。但美國扣除食物和能源類的商品類通貨膨脹，從2017年底的-1.0%，持續拉高到接近1.0%的成長，這就是中美貿易戰帶來的衝擊，不過權重約20%，對美國整體通貨膨脹拉抬很有限，美國的民間消費成長也維持在1.5%左右，相對穩定。所以，貿易戰帶動美國通貨膨脹，進一步吞噬美國消費力的說法，顯然不成立。

接著來看中國的通貨膨脹。如果不是事先標註中國，很多讀者大概會以為，這是貿易戰後的美國通貨膨脹率，美國和中國的通貨膨脹趨勢圖，是不是擺反了？

圖4：2017年至今中國整體通貨膨脹率 （資料來源：https://tradin...
圖4：2017年至今中國整體通貨膨脹率 （資料來源：https://tradingeconomics.com）
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FED增加了那麼多金融流動性，薪資也成長了，就業持續成長，結果通貨膨脹僅稍微超過2%，中國人行多年來印了很多鈔票，通貨膨脹還能相對穩定，但在出口到美國的商品被增加關稅以後，一年內大幅上升到4.5%，完全跟一年前市場預期的情境相反，中國出口被加關稅，結果通貨膨脹卻發生在中國境內，匪夷所思。

貨幣政策與豬瘟，推升中國整體物價

這有幾個原因。美國一直以來都掌握很強勢的貿易議價權，因為美國市場的消費量非常大，許多製造業技術的成分非常高，美國可以對貿易對象要求降價，妥協的機率相對高。還有，中國出口到美國的商品，大多沒有時效性，而且取代性高，技術成分低，美國業者只要在關稅調高實施日期前，擴大提前採購和屯貨，就能高效率避開關稅成本，然後趕緊在其他新興市場尋求替代品。至於關稅的額外成本，大部分還是被中國的出口業者吃下去，因為調高出口價，美商可以轉向其他國家的賣家，不一定要跟中國業者採購，所以美國的進口物價沒有劇烈的拉抬現象。

至於中國的物價揚升，那其實是中國政府高層的決策錯誤帶來的副作用，因為貿易戰初期，中國政府為了壓制美國的農畜產品出口到中國市場，對美國農畜產品增加關稅，中國豬肉開始出現上漲風險，當中國和週圍邊境國家的豬肉價差擴大，自然會出現從俄羅斯豬肉走私到中國的案例。再加上畜牧業者對非洲豬瘟沒有警覺心，業者為了確保自己能賺到錢，持續增加豬瘟的流通，然後俄羅斯的豬瘟疫情，全面在中國散開傳播，豬肉供給嚴重短缺，替代肉品只好被迫跟著上漲，民眾開始出現屯貨的預期，市場價格反映預期，持續上漲，加上天災和秋行軍蟲影響作物收成，農產品價格也跟著上漲，所以中國出現11月份的食物類通貨膨脹飆升到超過19%的情況，使得整個社會的通貨膨脹都揚升了。

圖5：2017年至今中國食物類通貨膨脹率 （資料來源：https://tradi...
圖5：2017年至今中國食物類通貨膨脹率 （資料來源：https://tradingeconomics.com）
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從結果論來看，美國的通貨膨脹相對溫和，美國經濟維持穩定成長，就業市場也持續有好表現，中國則是通貨膨脹蠢蠢欲動，全國總就業人口很可能已轉為萎縮，中國經濟持續保持下行趨勢。如果中國在2020年1月份跟美國簽署第一階段貿易協定，那麼中國甚至還要擴大進口美國的農產品，中美貿易戰，誰占上風，誰處下風，非常明顯。

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