全球半導體產業專利申請狀況概觀

分享 facebook 【李淑蓮╱北美智權報 編輯部】

現在科技發達，AI、物聯網、5G這些科技為我們的生活增加許多便捷；然而，要實現AI、物聯網或是5G這些高新科技，半導體的技術不容小覷，如果缺乏核心的晶片，很多智慧終端的設計都是無法實現的。然而，在半導體科技中，晶片設計的技術固然重要，但如果缺乏先進的前端製程及後端精良的封裝測試技術，再優秀的晶片設計也是無法呈現的。由此可見，半導體產業環環相扣，缺一不可，所以專利佈局的部分也要從整體觀之，才能一窺全貌。

中國半導體行業協會知識產權工作部及上海硅知識產權交易中心（簡稱SSIPEX）於2019年6月出版了2018年版的《中國集成電路行業知識產權年度報告》，內容鉅細靡遺，從全球到美國，再從美國到兩岸，分析了全球半導體產業的專利申請狀況，非常有參考價值。

從全球半導體專利分布談起

SSIPEX報告指出，報告中的全球專利及美國專利乃基於Orbit全球專利資料庫及分析系統（全球採用FamPat家族庫、美國專利採用FULLPAT資料庫），而專利分析對象為積體電路領域已公開的發明專利。至於中國專利部分，其檢索分析工具為CNIPR專利信息分析系統，資料來源為國家知識產權局，分析對象為積體電路領域已公開的中國發明專利和實用新型。

此外，統計截止時間為2018年12月31日，由於當時2017及2018年申請的專利大部分尚未公開，因此報告中這兩年的數據僅供參考。

報告顯示，截至2018年12月31日為止，積體電路領域全球累計公開專利為206萬7708個專利家族 (以英文檢索所得)，其中獲授權且有效的專利家族共61萬9162個，約占總數3成。而2018年度積體電路領域公開專利共172,383個，比2017年成長0.8%。

表1. 全球積體電路領域各產業專利分布 (專利家族，單位：個) 分享 facebook

表1為全球積體電路領域不同產業專利家族分布狀況，很明顯看出來IC設計占最大宗，晶圓製造次之，封裝測試產業的占比最少。不過，不管是那一個產業，2018年的專利公開數都比2017年略為減少。

美國積體電路專利申請狀況

表2是1985年至2018年底美國積體電路專利技術在不同領域的分布狀況，很明顯的晶片設計所占專利數最多，占整體比例約8成；其中又以類比IC專利數量居冠。而半導體製造及封測的專利數分別各占15%及5%。值得注意的是，先進封裝技術的專利數占了封測技術的專利數的5成，顯示了先進封裝的創新活躍度很高。

表2. 美國積體電路領域專利技術布局 (1985年 ~ 2018年底累計公開數) 分享 facebook

表3是積體電路領域美國專利總數排名前20的專利權人及其專利數量。在美國積體電路技術專利前20大中，美國與日本廠商分別分占8家，但在專利數量上則是美國廠商多出很多；而其餘4家分別是台灣TSMC、韓國Samsung、荷蘭NXP及瑞士STMICRO。值得注意的是，TSMC的晶圓代工勁敵Global Foundries之美國專利數緊追其後，且2者在最近剛達成了長期交互授權協議，1＋1能否大於2，值得觀察。

表3. 積體電路領域美國公開專利的主要專利權人 (前20名) (1985年 ~ 2018年底累計) 分享 facebook

中國積體電路專利申請狀況

表4是中國積體電路領域專利技術布局，與美國專利分布相彷，同樣是在IC設計的比例最高；另外，國外專利權人在設計、製造及封測技術的專利數量占比不低，依序為30%、37%及19%，由此可見外國廠商相當重視中國的積體電路市場。

表4. 中國積體電路領域專利技術布局 (1985年 ~ 2018年底累計公開數) 分享 facebook





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